طرز تهیه کیک دو تخم مرغی با ماست

به گزارش تابناک؛ این کیک دو تخم مرغی وانیلی مشابه دستور کیک دو تخم مرغی شکلاتی است منتهی در این طرز تهیه کیک ساده تولد و دورهمی ها، پودر شکلات استفاده نمیشود و در عوض از ماست استفاده می کنیم. پخت کیک تخم مرغی با مواد لازم گوناگون امکان پذیر است، شما می توانید حتی بدون شیر، آب یا آبمیوه و تنها با کمی ماست کیک دو تخم مرغی بپزید.
|مواد لازم
|میزان لازم
|ماست
|یک فنجان
|آرد
|یک و یکدوم فنجان
|تخممرغ
|دو عدد بزرگ
|شکر
|سهچهارم فنجان
|روغننباتی
|یکدوم فنجان
|وانیل
|یک قاشق چایخوری
|بیکینگپودر
|دو قاشق چایخوری
|نمک
|یکدوم قاشق چایخوری
|پودر قند
|به مقدار لازم
طرز تهیه کیک 2 تخم مرغی ساده با ماست
تمامی مواد گفتهشده را آماده کنید تا به دمای محیط برسند.
فر را با دمای 176 درجه سانتیگراد گرم کنید.
قالب را با روغن کمی چرب کنید و آن را با کاغذروغنی بپوشانید.
در یک کاسه مناسب تخممرغها را شکسته و شکر اضافه کنید.
مخلوط را با همزن دستی یا چنگال برای چند دقیقه خوب هم بزنید تا به رنگ کرمی دربیاید.
به مواد ماست، وانیل و روغن را اضافه و هم بزنید.
بیکینگپودر و نمک و آرد را با هم مخلوط کنید و دو بار الک کنید.
مخلوط آرد را طی چند مرحله به مواد افزوده و با کفگیر هم بزنید تا کاملا ترکیب و یکدست شود اما مواد را بیش از حد با یکدیگر مخلوط نکنید.
مخلوط را داخل قالب بریزید.
قالب را دو تا سه بار به سطح زمین بکوبید تا حبابهای اضافه آن گرفته شود.
قالب را 45 دقیقه داخل فر قرار دهید تا بپزد.
کیک را با یک خلال دندان تست کنید تا از پخت کامل آن مطمئن شوید.
بعد از خنک شدن کیک ساده را از قالب خارج کرده و پودر قند را روی کیک پاشیده و با هر برش میوهای که دوست دارید آن را تزئین کنید.