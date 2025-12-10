میلی صفحه خبر لوگو بالا
کد خبر: ۱۳۴۵۱۷۵
بازدید: ۱۰۹۱

عکس: باران ۱۹ آذر ۱۴۰۴ - تهران

برچسب‌ها:
عکس خبری تهران باران پاییز
اخبار مرتبط

اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل در تهران لغو شد

عکس: رنگین‌کمان چشم‌نواز پس از باران در تهران
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
