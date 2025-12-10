طالبی دارستانی سکته نکرده است! + سند

به گزارش تابناک، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سایت رسمی، اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضاییه در مورد وضعیت بالینی وی تایید شد.

نزدیکان مهری طالبی دارستانی تصاویری از پرونده پزشکی وی را منتشر کردند که انتشار این تصاویر نشان می‌دهد اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضاییه در مورد وضعیت بالینی وی منطبق با واقعیت بوده و وی دچار سکته قلبی و یا سکته مغزی نشده بوده است.

محتویات مندرج در پرونده پزشکی وی نشان می‌دهد طالبی دارستانی با نظر پزشک متخصص پس از مراجعه به بیمارستان و انجام آزمایش‌های پزشکی و مشخص شدن نتایج آن، شرایط بالینی عادی دارد.

همچنین بررسی دقیق تصاویر منتشر شده حکایت از آن دارند که مورد خاص پزشکی در پرونده وی ثبت نشده است. در قسمتی از پرونده پزشک نوشته است بیمار هوشیار است، در حال حاضر از نظر قلبی و عروقی مشکلی ندارند.

همچنین در تصاویر منتشر شده نیز هیچ علائمی مبنی بر بروز سکته قلبی و یا سکته مغزی ثبت نشده است.

این گزارش حاکی است؛ پس از مشخص شدن نتایج آزمایش‌ها، شامل ام‌آرآی، سیتی اسکن، داپلر کاروتید، داپلر عروق ورتبرال و بررسی‌های قلبی انجام شده، شواهدی مبنی بر مایوکاردیال اینفارکشن (سکته قلبی) و یا استروک (سربرو وسکولار اتک یا سکته مغزی) دیده نمی‌شود.

گفتنی است، پیش از این محمد منان رئیسی، نماینده مردم قم در مجلس در کانال خود در پیامرسان ایتا ادعا کرده بود که خانم طالبی دارستانی ساعتی بعد از احضار به دلیل حضور و سخنرانی در تجمع حجاب و عفاف و بازجویی دچار حمله شدید عصبی و سکته شده و اکنون در بیمارستان بستری است.

بررسی‌ها نشان می‌داد که خانم طالبی‌دارستانی یک روز بعد از مراجعه به قوه قضائیه و با پای خودش به بیمارستان مراجعه کرده است. پزشک معالج هم بعد از معاینه اذعان کرده که مشکل خاصی وجود ندارد با این حال دارستانی با اصرار خودش در بیمارستان بستری شده است.