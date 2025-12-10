زاکانی: بیش از ۱۳۰ پرونده در مبارزه با فساد به جریان افتاده است

به گزارش تابناک، نشست «بهسوی ایران پیشرفته؛ مدیریت کارآمد در تحریم و بحران» با حضور علیرضا زاکانی، شهردار تهران و علیرضا یونچی، کارآفرین و فعال حوزه تجارت خارجی، ۱۸ آذر ۱۴۰۴ در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد؛ نشستی با محوریت نقش تاریخی دانشجویان در نهضت ضداستکباری، ضرورت مطالبهگری علمی و مهارتی و اهمیت مدیریت تخصصی در شرایط تحریم.
پیش از سخنرانی شهردار تهران نمایندگان چند تشکل دانشجویی پرسشها و مطالبات خود را خطاب به زاکانی بیان کردند.
ابتدا نماینده انجمن علمی، نقد خود را با مسئله نحوه انتخاب شهردار آغاز کرد و گفت: «شهردار کسی است که از مردم همان شهر با رأی مستقیم انتخاب شده باشد. ما واقعا چنین چیزی را در ایران نداریم و من شما را بیشتر یکی از مسئولان کشور میبینم.»
این نماینده با یادآوری ماجرای قتل امیرمحمد خالقی دانشجوی دانشگاه تهران در درگیری با دو خفتگیر در نزدیکی دانشگاه کشته شد، از تاریکی و ناامنی معابر تهران انتقاد کرد. وی سپس با طرح پرونده اتوبوسهای وارداتی پرسید چرا اتوبوسهای خارجی با وجود قیمت کمتر خریداری نمیشود و گفت: «اتوبوسهای چینی ۶ میلیارد ارزانتر است. بازار آزاد یعنی همین.»
نماینده دوم، از جامعه اسلامی دانشجویان، با قرائت بیانیهای بر هویت دانشجو، نقش دانشگاه در عدالتخواهی و خطر سیاستزدایی از دانشگاه تاکید کرد. او گفت: «دانشگاه و دانشجو مظاهر عدالتخواهی و مبارزه با ظلم هستند و دانشگاه اگر خاموش شود چراغ حقیقت در این سرزمین خاموش خواهد شد.» او بخش مهمی از انتقادات خود را به حوزه فرهنگی شهر معطوف کرد و هشدار داد که «وضعیت فرهنگی تهران در بسیاری از مناطق اصلا مناسب نیست و پایتخت نباید گرفتار عناصر ضدفرهنگ شود».
نماینده بسیج دانشجویی هم با تأکید بر ماهیت ضداستکباری ۱۶ آذر و گرامیداشت یاد شهدای دانشجو در حملات اخیر و جنگ غزه، به آنچه تحقیر ملت در قالب روایتهای ناتوانی مدیریتی خواند اعتراض کرد و گفت: «اینکه گفته شود از اقشار کمبرخوردار نمیتوان مدیر شایسته تربیت کرد، تحقیر ملت است.» او درباره صورتجلسه مربوط به دوره جنگ ۱۲ روزه پرسید که آیا بدون پشتوانه شورای شهر تنظیم شده است یا خیر. او گفت میخواهد بداند در دوره مدیریت فعلی کدام ریشه فساد خشکانده شده و تأکید کرد تا زمانی که تراکمفروشی منبع مالی شهرداری باشد، هیچ ادعای ضدفسادی قابل پذیرش نیست.
در ادامه جلسه شهردار تهران در پاسخ به سخنان نماینده انجمن علمی، ابتدا نقد او را «نگاه طنزآمیز به علم» دانست و درباره نحوه انتخاب شهردار گفت: «قانون قانون است؛ یعنی شهردار را شورای شهر انتخاب میکند که آن شورای شهر در حقیقت به انتخاب مردم است.» وی همچنین درباره تاریکی معابر توضیح داد که برق و روشنایی شهر در اختیار وزارت نیرو است نه شهرداری.
زاکانی همچنین با بیان اینکه براساس اسناد بالادستی ۳۲۰ هزار شعله روشنایی برای تهران تعریف شده اما تعداد فعال بسیار کمتر است، درباره اتوبوسها نیز با ارائه جزئیات مذاکرات با شرکتهای خارجی اعلام کرد برخی مدلها تا بیش از صد هزار یورو کاهش قیمت داشتهاند. شهرداری ۵۰۰ دستگاه در مرحله اول خریداری کرده و به دلیل کاهش نرخها دوباره وارد مذاکره شده است.
او همچنین تأکید کرد بخشی از مشکلات مدیریتی مانند برق، آب و زیرساختها خارج از اختیار شهرداری است.
زاکانی در پاسخ به نماینده جامعه اسلامی، با اشاره به نقش دانشگاه در نقد ساختارهای کشور گفت: مطالبهگری فرهنگی حق دانشجوست و شهرداری نیز بهطور جدی تشدید خدمات در مناطق جنوبی و اصلاحات فرهنگی و اجتماعی در سطح محلات را دنبال میکند.
او سیاست فرهنگی شهرداری را مبتنی بر عدالت فضایی دانست و از پروژههای متعدد اجتماعی و فرهنگی یاد کرد که با هدف افزایش کیفیت زیست شهری در حال اجراست.
شهردار تهران در واکنش به سوالات نماینده بسیج دانشجویی، که درباره مبارزه با فساد پرسیده بود، مسئله مبارزه با فساد را بنیادین خواند و گفت: سه دسته پرونده شامل کسانی که خوردند و بردند، کسانی که دارند میخورند و میبرند و کسانی که دستشان کج است پیگیری شده است. بیش از ۱۳۰ پرونده به جریان افتاده است و سیستم را شفاف میکنیم که کسی نتواند بخورد و ببرد.
در بخش دیگری از این نشست، دانشجویان مسائل متنوعی از ارتباط با شهردار تا مشکلات اشتغال و حملونقل را مطرح کردند. یکی از دانشجویان با اشاره به فقدان ارتباط مستقیم با مدیریت شهری، خواستار ایجاد فرصت عملی برای دانشجویان رشتههای بازرگانی و مالی شد. زاکانی این مساله را ناشی از مشغلههای زیاد اجرایی دانست و گفت: شهرداری با مجوز وزارت علوم در حال تبدیل «۲۵۰ تا ۲۶۰ هکتار» از اراضی شهری به مجموعهای نوآورانه است که کارخانههای نوآوری و مرکز کارآفرینی شهری را در بر میگیرد.
دانشجوی دیگری مسئله مهاجرت تحصیلی معکوس، نبود شغل در شهرستانها و تمرکز ادارات در تهران را مطرح کرد که شهردار با تاکید بر نقش تهران به عنوان «نماد کارآمدی ملی» گفت: در قالب جلسات ۱۹ کلانشهر، سازوکاری برای مشارکت نخبگان و جوانان طراحی شده است و بازگشت دانشآموختگان به شهرهای خود «ضرورت مدیریتی» برای کشور است.
زاکانی در برابر پرسشهای پیرامون حملونقل های دشوار مردم از حومه به تهران با ارائه آمار گفت: شبکه مترو هنگام تحویل شهرداری به این جانب «۲۹۶ کیلومتر» مسیر داشته و تا پایان امسال «۳۲ کیلومتر» به آن افزوده میشود و در افق توسعه به حدود «۴۹۸ کیلومتر» خواهد رسید. مشکل در این زمینه منابع است، توسعه مترو به سمت کرج، ورامین و پردیس بدون حمایت دولت ممکن نیست. البته ۱۱۸۱ واگن جدید وارد خطوط ششگانه میشود و محدودیت حرکت قطار مترو پرند ناشی از کمبود منابع است.
شهردار تهران در ادامه درباره مناسبسازی معابر شهری برای افراد دارای معلولیت، اظهار داشت: واحد تخصصی مربوطه فعال است، «سرویس رایگان دانشآموزان استثنایی» برقرار شده و پروژه مناسبسازی متروهای قدیمی آغاز شده است. اتوبوسهای جدید دارای امکانات ویژه برای جانبازان و توانیابان هستند و اصلاح معابر در حال اجراست.
زاکانی در پایان همچنین از اجرای پروژههای شاخص در مناطق ۱۷ و ۱۸ از جمله میدان حضرت زهرا(س) و پروژه باغراه خبر داد و گفت مشکلات خطوط اتوبوس در غرب تهران نیز در حال پیگیری است.
علیرضا یونچی، کارآفرین نیز یکی دیگر از سخنرانان بود، او در ابتدای نشست بخش عمدهای از صحبتهای خود را به لزوم «آگاهی، مهارت و یادگیری تخصصی» در تجارت و مدیریت اختصاص داد و بر ضرورت تسلط دانشجویان به مفاهیم رشته خود تأکید کرد.
یونچی از ضعف آموزش مهارتی در دانشگاهها انتقاد کرد و پیشنهاد داد دورههای تخصصی با حضور مدیران ارشد دستگاهها برای تقویت مهارت عملی دانشجویان برگزار شود.
گفتنی است، در حاشیه این نشست، نمایشگاهی از عکس پروژههای بهرهبرداریشده یا در دست بهرهبرداری شهرداری تهران از سال ۱۴۰۰ برپا شده بود.