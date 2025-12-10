میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازگشت کرسی ارزشمند IOC member به ایران

با حمایت و همراهی رئیس کمیته بین المللی المپیک و دیپلماسی فعال کمیته ملی المپیک؛ دختر ایران و المپین با اخلاق کشورمان به عضویت کمیته بین المللی المپیک درآمد و IOC member  شد.
کد خبر: ۱۳۴۵۱۶۲
610 بازدید

بازگشت کرسی ارزشمند IOC member به ایران

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، با حمایت کریستین کاونتری رئیس IOC و در پی دیپلماسی فعال و رایزنی‌های هدفمند کمیته ملی المپیک؛ جمهوری اسلامی ایران پس از سال‌ها بار دیگر به یکی از ارزشمندترین و تأثیرگذارترین کرسی‌های بین‌المللی ورزش دست یافت. 

این موفقیت تاریخی در حالی ثبت می‌شود که ایران در طول بیش از یک قرن حضور در جنبش المپیک، تنها دو نماینده IOC member در کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) داشته است؛ پیش از انقلاب با عضویت شاهپور غلامرضا پهلوی و پس از انقلاب با عضویت دکتر هاشمی‌طبا.

اکنون این کرسی پراهمیت جهانی بار دیگر (پس از ۲۱ سال) به ایران رسیده است؛ اما این‌بار به یک قهرمان دختر ایرانی. ثریا آقایی، المپین بدمینتون، ورزشکاری بااخلاق، پرتلاش و نمادی از توانمندی و شایستگی بانوان ایران.

کمیته ملی المپیک اعلام می‌کند این انتخاب، نتیجه تلاش‌های مستمر، ارتباطات مؤثر بین‌المللی و پیگیری‌های حرفه‌ای برای بازگرداندن جایگاه شایسته ایران در عرصه جهانی ورزش است.

همچنین هفته گذشته و بنا به تصمیم خانم «کریستین کاونتری» رئیس کمیته بین‌المللی المپیک، ثریا آقایی به عضویت کمیسیون ورزشکاران IOC منصوب شد؛ سمتی مهم که جایگاه بین‌المللی این ورزشکار ایرانی را بیش از پیش برجسته می‌سازد.

تشکر ویژه از خانم کاونتری

کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران مراتب قدردانی و تشکر ویژه خود را از خانم کریستین کاونتری که خود از قهرمانان برجسته ورزش جهان، مدیر توانمند و اکنون رئیس IOC هستند ابراز می‌دارد.
حمایت‌های ارزشمند، نگاه حرفه‌ای و رویکرد عادلانه ایشان در تقویت حضور ورزشکاران ایرانی در ساختارهای بین‌المللی، نقش مهمی در تحقق این دستاورد داشته است و شایسته سپاس و تقدیر است.

کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک صمیمانه این موفقیت بزرگ به جامعه بزرگ ورزش کشور، بانوان ورزشکار و مردم ورزش‌دوست ایران، کسب این کرسی ارزشمند را گامی مهم در مسیر تقویت نقش و حضور جمهوری اسلامی ایران در ساختار تصمیم‌سازی ورزش جهان می‌داند.

ثریا آقایی بدمینتون کرسی بین المللی کمیته ملی المپیک
