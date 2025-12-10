میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عملیات ۸ ساعته برای نجات مادر باردار در برف و کولاک

مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان غربی از نجات جان مادر باردار در روستای صعب العبور تکاب خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۵۱۵۲
| |
2555 بازدید
عملیات ۸ ساعته برای نجات مادر باردار در برف و کولاک

به گزارش تابناک به نقل از مهر، حمید محبوبی در این زمینه گفت: در پی تماس تلفنی مبنی بر بد حال بودن مادر باردار در روستای آق‌اطاق اوریات شهرستان تکاب، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات گردنه مایین بلاغ جمعیت هلال احمر شهرستان تکاب با پشتیبانی یک تیم امداد کوهستان شعبه هلال احمر این شهرستان به همراه کارشناس مامایی به این محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: نجاتگران با توجه به صعب‌العبور بودن مسیر و بارش برف، پس از ۸ ساعت تلاش و پیاده‌روی به مادر باردار رسیدند و بعد از انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی و مامایی؛ مادر باردار کودک خود را به سلامت در محل روستا به دنیا آورد و کودک و مادر هر دو در سلامت به بیمارستان مهر امام علی (ع) شهرستان تکاب منتقل شدند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آذربایجان غربی تکاب مادر باردار برف کولاک امدادرسانی بارش برف هلال احمر
آبکش کمیته انضباطی در مقابل سیل بی‌اخلاقی خداداد؛ ماله‌کشی عزیزی روی کشاله و زبانی که همزمان گرفت!
نکته جدید سخنان عراقچی در خصوص همکاری با آژانس/ ژاپن مسیر را هموار می‌کند؟
فرزند امام موسی صدر در پاسخ به تابناک: دست داشتن حافظ اسد و افرادی از ایران در ربوده شدن «امام موسی صدر» کذب است/ ادعای «بی بی سی» درباره درگذشت «امام» نادرست است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: گله بزرگ گوسفندان زیر برف امروز کردستان
تصاویر شگفت انگیز از تقابل گدازه و برف
تصادف زنجیره‌ای در محور چالدران – آواجیق با ۸ مصدوم
هشدار نارنجی بارش برف و باران در ۲۰ استان
وقوع سیل، آبگرفتگی و کولاک در ۵ استان
امدادرسانی به ١١ استان متاثر از حوادث جوی
امداد رسانی به خودروهای گرفتار در کولاک محور تکاب
امدادرسانی به حدود ۵۰۰ نفر در برف و کولاک
آخرین وضعیت امدادرسانی به مردم گرفتار در برف و کولاک در ۲۱ استان/ بحران مرگبار گیلان در سراشیبی پایان
نجات شبانه خودروهای گرفتار برف در محور تکاب
امدادرسانی به حادثه‌دیدگان برف و کولاک در ۱۴ استان
امدادرسانی به ۱۰۰ هموطن گرفتار در برف و کولاک
بازدید مسوولان از روستاهای سیل زده تکاب
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
عکس: حجم سنگین برف در ارتفاعات سقز
راه حل آلودگی هوا اسقاط خودرو‌های فرسوده است نه تمدید طرح زوج و فرد / چند دستگاه خاطی در بحث آلودگی هوا به دستگاه قضا معرفی شده‌اند؟
تصاویر اولین تیم حرفه‌ای شترسواری جهان!
جده زیر آب رفت! + عکس
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
ثروت ترامپ در مقابل این چند ایرانی هیچ است!
تازه‌ترین اظهارات مقامات آمریکا درباره ایران
رئیس‌جمهور سابق بولیوی بازداشت شد
چه اتفاقی برای خاورمیانه پس از «محور مقاومت» رخ می‌دهد؟/ دیر یا زود آمریکا با ایران مذاکره می‌کند
حکمت لقبی که همیشه همراه نام حضرت فاطمه (س) می‌آید
جنجال تازه بر سر مهمانی هنرمندان و اتهام آدم فروشی!
آمریکا یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کرد
جشن تولد باشکوه مداحی که به اردستانی فحش داد
اجرای مرحله سوم انتقال زندانیان ایرانی از گرجستان
اسامی تصاویر شهدای حادثه تروریستی لار
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
خداداد عزیزی احضار شد
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
درگیری لفظی ظریف با دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس
تصاویر دو جزیره ایران که در اشغال امارات است
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
تنها منشین ؛ علیرضا افتخار
طعنه ظریف به شیخ‌نشین‌ها: صدام هم نتوانست ایران را نابود کند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
هشدار مجری ایران اینترنشنال به اعراب درباره ارتش ایران!
هشدار ظریف به تل‌آویو
تصاویر دیده نشده از ماراتن کیش را ببینید
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۹ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۲ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۲۰۱ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
استقبال ۲۵ نفره از رئیس صداوسیما در دانشگاه!  (۱۲۶ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۲۱ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۱۵ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۳ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
tabnak.ir/005dw0
tabnak.ir/005dw0