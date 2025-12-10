دستگیری قاتل «سمیه شیرمحمدلی» زن جوان گنبدی + عکس

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، اواخر هفته گذشته مأموران پلیس شهرستان گنبد در جریان ناپدید شدن زن جوانی قرار گرفتند. این زن مادر ۴ فرزند ازجمله نوزادی ۶ ماهه بود که بهگفته همسرش، بعدازظهر روز حادثه برای انجام کاری از خانه خارج شده و بازنگشته بود.
چند ساعت از شروع تحقیقات پلیسی گذشته بود که پیکر بیجان زن گمشده داخل یک کیسه بزرگ پلاستیکی در یکی از خیابانهای اطراف کشف شد. بررسیهای تخصصی از این حکایت داشت که زن جوان خفه شده و پس از آن، قاتل جسد او را داخل کیسه پلاستیکی قرار داده و در خیابانی خلوت رها کرده است. با پیدا شدن جسد زن جوان تحقیقات تیم ویژهای از کارآگاهان برای شناسایی و دستگیری عامل جنایت آغاز شد. این در حالی بود که انتشار خبر قتل مادر ۴ فرزند در شبکههای اجتماعی افکار عمومی را جریحهدار کرده بود.
کارآگاهان در جریان بررسیها متوجه شدند که مقتول آخرین بار به قصد گرفتن عکسهایش از مغازه عکاسی خانه را ترک کرده است.
بررسیها نشان میداد که این زن در روزهای گذشته برای گرفتن عکس به یک مغازه عکاسی که کمتر از ۱۰۰ متر با خانه آنها فاصله داشت مراجعه کرده و روز حادثه نیز برای تحویل گرفتن عکسها راهی آنجا شده بود. همچنین معلوم شد که زن جوان هنگام مراجعه به عکاسی مقدار زیادی طلا ازجمله النگو، گردنبند، انگشتر و گوشواره به همراه داشت که همه آنها دزدیده شده بود.
کارآگاهان با زیرنظر گرفتن مغازه عکاسی و صاحب آن، به سرنخهای بیشتری نیز دست یافتند و وقتی معلوم شد این مرد در جنایت دست دارد، وی را دستگیر کردند.
متهم در بازجوییها وقتی شواهد را علیه خود دید به قتل زن همسایه با انگیزه سرقت طلاهایش اعتراف کرد و گفت: مدتی بود که دچار مشکلات شدید مالی شده بودم. از طرفی زن همسایه را میشناختم و دیده بودم که همیشه مقدار زیادی طلا دارد. روز حادثه وقتی برای تحویل گرفتن عکسها به مغازهام آمد وسوسه شدم که طلاهایش را سرقت کنم و به همین دلیل وی را به قتل رساندم.
با اعترافات این مرد، تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.
گفتنی است، هنگام دستگیری قاتل و بازسازی صحنه جرم شمار زیادی از اهالی در محل تجمع کرده و قاتل را لعن و نفرین میکردند.