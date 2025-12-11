میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازنشسته‌هایی که نفت را رها نمی‌کنند/ حالا نوبت وزیر است که تعیین تکلیف کند

افشای اسامی برخی مدیران ارشد بازنشسته و دوشغله در وزارت نفت، بار دیگر این وزارتخانه را در مرکز پرسش‌های جدی درباره میزان پایبندی به قانون قرار داده است؛ قانونی که سال‌هاست روی کاغذ روشن و بی‌ابهام است اما در عمل، اجرای آن با کندی، وقفه و گاه تفسیرهای سلیقه‌ای همراه بوده است.
بازنشسته‌هایی که نفت را رها نمی‌کنند/ حالا نوبت وزیر است که تعیین تکلیف کند

قانون «منع به‌کارگیری بازنشستگان» از معدود قوانین شفاف و بی‌ابهام نظام اداری کشور است؛ قانونی که قرار بود مسیر را برای ورود نیروهای متخصص، جوان و کارآزموده به ساختار مدیریتی دولت هموار کند و به چرخه فرسوده مدیریت که سال‌هاست با میانگین سنی بالا و رویکردهای تکراری اداره شده، جان تازه‌ای بدهد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ با این حال، تجربه سال‌های اخیر نشان داده که اجرای این قانون همچنان تابع سلیقه مدیران ارشد دستگاه‌هاست و نه الزام قانونی. به بیان دیگر، قانون هست، اما ضمانت اجرا در بسیاری از وزارتخانه‌ها همچنان شفاف و جاری نیست.

نمونه اخیر، وزارت امور اقتصادی و دارایی است؛ جایی که مرکز بازرسی وزارت اقتصاد فهرستی از هشت مدیر بازنشسته فعال در بانک‌های دولتی و بخش‌های زیرنظر این وزارتخانه منتشر کرد. انتشار این فهرست نشان می‌داد که دست‌کم اراده‌ای اولیه برای اصلاح ساختار و خروج مدیران بازنشسته در این مجموعه شکل گرفته است. با این حال، تا لحظه انتشار این گزارش، هیچ تصمیم رسمی از سوی شمس‌الدین مدنی‌زاده وزیر اقتصاد درباره برکناری این افراد اعلام نشده است؛ موضوعی که به‌درستی از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی به عنوان «تردید در اجرای قانون» مورد انتقاد قرار گرفته است.

اما وزن مسئله زمانی سنگین‌تر شد که سازمان بازرسی کشور در اقدامی موازی، اسامی پنج مدیر بازنشسته و دوشغله وزارت نفت را رسماً به وزیر نفت اعلام کرد؛ اقدامی که بلافاصله موجی از واکنش‌های رسانه‌ای و سیاسی را برانگیخت. خبرگزاری فارس با استناد به نامه سازمان بازرسی، فهرست این افراد را منتشر کرده که شامل چهره‌هایی شناخته‌شده در مجموعه صندوق بازنشستگی نفت و شرکت‌های وابسته است:

  • عیسی مقدمی‌زاد (متولد ۱۳۳۹): عضو هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی نفت و عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
  • حمیدرضا عراقی (متولد ۱۳۳۵): عضو هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی نفت و رئیس هیئت مدیره همان شرکت
  • علی کاردر (متولد ۱۳۳۳): عضو هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی نفت و رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری اهداف
  • جهانگیر پورهنگ: عضو هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی نفت و مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران
  • احمد نصیری: عضو هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی نفت و رئیس هیئت مدیره شرکت پتروپالایش کنگان

طبق اعلام رسمی سازمان بازرسی، این افراد به موجب قوانین مرتبط از جمله قانون تجارت و مقررات ناظر بر فعالیت شرکت‌های دولتی، حق ادامه فعالیت مدیریتی در این سمت‌ها را ندارند. این اعلام، عملاً توپ را به زمین وزارت نفت و شخص پاک‌نژاد، وزیر نفت انداخته است؛ وزیری که حالا باید مشخص کند در برابر یک مطالبه حقوقی روشن و بدون ابهام، «رویکرد اصلاح‌محور» را انتخاب می‌کند یا «تداوم وضع موجود» را.

در شرایطی که دولت بارها از ضرورت جوان‌سازی مدیریت و مقابله با انحصارهای طولانی‌مدت حرف زده، افکار عمومی و مجلس منتظرند ببینند نتیجه این نامه تکان‌دهنده چه خواهد شد. آیا قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان بالاخره در وزارت نفت اجرایی می‌شود یا بار دیگر در پیچ‌وخم استثناها و مصلحت‌سنجی‌های مدیریتی گرفتار خواهد شد؟

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵۳
جواد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
13
74
پاسخ
در دستگاهی که فوق العاده و حقوق ارزی میگیرند انباشت افراد بازنشسته شاغل بسیار زیاد است که جای نیرو‌های جوان را اشغال کرده اند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
شاید دنبال راهی برای دور زدن این قانون باشند
حمید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
متاسفانه هیچ بازنشسته ای بازنشسته نشده همش شعاره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
کجا برن از اینجا بهتر ، بعد رییس جمهور میگه دولت خیلی چاقه و بهره وری پایینه ، وزرا هم تایید میکنن ولی بازم کار خودشون رو میکنن فامیل بازی و ۲ شغله و ۳ شغله و رانت و ....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
3
69
پاسخ
200 نفر دیگر هم در اهواز و آبادان هم وظعیت را دارند دقیقا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
2
66
پاسخ
باررسی کل کشور مقصر اصلی است. چون پیگیریها را گرینشی انجام میدهد. برخی ار مدیران را بلافاصله پیگیری و فشار میآورند که بروند و کار رسانه ای هم میکنند اما برخی دیگر را حتی با ارائه گرارش حداکثر یک نامه تشریفاتی اداری میرنند.
پاسخ ها
محمود
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
بازرسی تشخیص مصلحتی فقط عمل میکند
عباس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
0
45
پاسخ
وزارت نفت شمار زیادی شرکت های خصولتی دارد و انباشت نیروی بازنشته با حقوق های نجومی در آنجا شاه رگ اصلی است
کارمند نفت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
1
38
پاسخ
متاسفانه جوان سازی دولت و اصلاح ساختارها در حد شعار هست همین آقای پاک نژاد بخشنامه عدم تعویق بازنشستگی رو نا حالا دو بار ابلاغ کرده بعد خودش نقص میکنه و با درخواست های تعویق بازنشستگی نفرات بازنشسته موافقت میکنه و مجوز میده امیدی به اصلاح نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
1
38
پاسخ
تازه بعضی ازاین افراد در بکارگیری افرادی که لیاقت ندارن و مجموعه رو به چالش می‌کشند اعمال نفوذ دارن سیری ناپذیرن
نیک فرجام عزیز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
0
35
پاسخ
بنده ۳۳سال درنفت باداشتن ۶۰سال سن بازنشسته شدم وازسه سال قبل ازسن بازنشستگی تقاضای آنراداده بودم ،اکثراین مدیران که محکم به میزچسبیده اندرانتی هستندوصرفابه خاطردرآمدهای جانبی ماندگارمیشوند،درصورتیکه بسیارجوانان فارالتحصیل نخبه راداشتیم ودردهه ۸۰درمدیریتهای مهندسی ،مالی بازرگانی ،اداری جذب ودردهه ۹۰بنابه دلایل مختلف ترک خدمت کرده وبه اتفاق خانواده هایشان مهاجرت وجذب کشورهای اروپایی،امریکا،کانادا،استرالیا شده ودرآنجانیزموفق هستند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
0
33
پاسخ
درسته نفتی هستند اما وصل هستند فکر نکنید شامل همه نفتی میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
0
42
پاسخ
پول های بیت المال میره تو جیب اینها ،ما هر چقدر کار میکنیم به زور زندگی میکنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
0
37
پاسخ
متاسفانه برخی ار دستگاههای دولتی مورثی شده و برای غیربسیار اندک است
