سپاهان با یک تغییر مهم مقابل آلومینیوم

سپاهان با یک تغییر مهم و حضور عسکری در خط حمله مقابل آلومینیوم قرار خواهد گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، تیم فوتبال سپاهان در شرایطی امروز برابر آلومینیوم اراک قرار می‌گیرد که محرم نویدکیا با اعمال تنها یک تغییر نسبت به هفته‌های گذشته، ترکیب تیمش را روانه میدان کرده است.

نویدکیا در ساختار دفاعی تیمش دست به تغییر نزده و همچنان امین حزباوی را نیمکت‌نشین نگه داشته است. بر این اساس زوج دفاع میانی سپاهان را محمد دانشگر و هادی محمدی تشکیل می‌دهند و در کناره‌ها نیز آریا یوسفی و احسان حاج‌صفی به میدان خواهند رفت.

در خط میانی، آرش رضاوند و عارف حاجی‌عیدی مأموریت کنترل بازی در مرکز میدان را برعهده دارند و ریکاردو آلوز نیز در نقش پلی‌میکر و شماره ۱۰ سپاهان بازی خواهد کرد. این مسابقه برای حاجی‌عیدی جذابیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که او مقابل تیم سابقش قرار می‌گیرد.

اما مهم‌ترین تغییر سپاهان در خط حمله رخ داده است؛ جایی که محمد عسکری پس از پنج بازی گلزنی متوالی، مزد درخشش خود را با حضور در ترکیب اصلی گرفته و جای سانچس را در خط حمله گرفته است. در کنار او انزو کریولی و محمدمهدی لطفی حضور دارند؛ لطفی همچون حاجی‌عیدی مقابل تیم سابقش انگیزه‌های مضاعفی دارد.

ترکیب نهایی سپاهان مقابل آلومینیوم:

سیدحسین حسینی – هادی محمدی – محمد دانشگر – آریا یوسفی – احسان حاج‌صفی – عارف حاجی‌عیدی – آرش رضاوند – ریکاردو آلوز – محمدمهدی لطفی – محمد عسکری – انزو کریولی