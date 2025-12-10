استقلال یک - ملوان یک؛ دومین تساوی پیاپی شاگردان ساپینتو

دیدار دو تیم استقلال و ملوان بندرانزلی در شرایطی برگزار شد که دو تیم رقابتی ۶ امتیازی داشتند، ولی این دیدار هیچ برنده‌ای نداشت.

ریکاردو ساپینتو و مازیار زارع، سرمربیان استقلال و ملوان سربازان خود را برای رویارویی در هفته سیزدهم به خط کردند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دو تیم استقلال و ملوان بندرانزلی از ساعت ۱۷:۱۵ امروز، چهارشنبه در چارچوب هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم رفتند.

ترکیب ابتدایی استقلال: آنتونیو آدان، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، حسین گودرزی، سامان فلاح، امیرمحمد رزاقی‌نیا، منیر الحدادی، دیدیه اندونگ، علیرضا کوشکی، یاسر آسانی و سعید سحرخیزان.

ترکیب ابتدایی ملوان: فرزاد طیبی‌پور، سامان تورانیان، امیررضا افسرده، غلامرضا ثابت ایمانی، محمد علی‌نژاد، محمد پاپی، دانیال ایری، ابوذر صفرزاده، مهدی جعفری، حسین صادقی و علیرضا رمضانی.

استقلال در شرایطی آماده این دیدار شده است که برای پیشی گرفتن مجدد از پرسپولیس به ۳ امتیاز این بازی نیاز دارد و ملوان هم می‌تواند با شکست میزبان خود، هم امتیاز با این تیم شود و در میان مدعیان قرار بگیرد. در حالی که هر دو تیم یک بازی عقب افتاده هم دارند.

اوایل دیدار بازی آروم دنبال می‌شد و دوتیم به دنبال این بودند که بیشتر دروازشان باز نشود، اولین موقعیت جدی دیدار در دقیقه ۲۱ توسط سحرخیزان ایجاد شد که شوت این بازیکن از بالای دروازه به بیرون رفت در ادامه رزاقی‌نیا روی پاس عالی کوشکی می‌توانست آبی‌ها را پیش بیندازد اما شوت این بازیکن از بالای دروازه به بیرون رفت.

در دقیقه ۳۳ این دیدار آبی‌ها توسط مدافع ازبکستانی خودشان یعنی آشورماتوف به گل اول دست پیدا کردند در ادامه و در دقیقه ۳۷ سحرخیزان به شکلی ناباورانه مقابل دروازه خالی توپ را از دست داد و نیمه اول این دیدار با همین نتیجه به پایان رسید.

در شروع نیمه دوم و در دقیقه ۶۲ ملوان توسط علی نژاد گل تساوی را به ثمر رساند.

در ادامه تلاش دوتیم به خصوص استقلال حاصلی نداشت و دوتیم به همین نتیجه رضایت دادند.

استقلال با این نتیجه با ۲۱ امتیاز و یک بازی کمتر به رتبه سوم جدول سقوط کرد.