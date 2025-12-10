خداحافظی «زلنسکی» از قدرت؟/ تهدید ترامپ کار خود را کرد!

«ولودیمر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین از قانونگذاران اوکراینی خواسته است پیشنهادهای قانونی درباره نحوهٔ امکانپذیر کردن انتخابات در دوران حکومت نظامی تهیه کنند.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «ولودیمر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین شامگاه سهشنبه گفت که آماده است در صورت تأمین شرایط امنیتی و قانونی، طی ۶۰ تا ۹۰ روز انتخابات ریاست جمهوری برگزار کند.
زلنسکی سپس از آمریکا و متحدان اروپایی خود خواست تا به ایجاد شرایط مناسب برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور، حین جنگ با روسیه، کمک کنند.
وی در گفتوگو با خبرنگاران طی سفر به رم، توضیح داد که این موضوع در تماسهای اخیرش با مقامات آمریکایی مورد بحث قرار نگرفته و تصمیمگیری درمورد انتخابات ریاست جمهوری، فقط به اوکراینیها مربوط میشود.
اظهارات او پس از مصاحبهای بیان شد که در آن رئیسجمهور آمریکا به پولیتیکو گفته بود باور دارد رهبری اوکراین از جنگ به عنوان بهانهای برای «برگزار نکردن انتخابات» استفاده میکند و زمان آن رسیده که کشور به پای صندوقهای رأی برود.
ترامپ به پولیتیکو گفت: «آنها درباره دموکراسی صحبت میکنند، اما کار به جایی میرسد که دیگر دموکراسی نیست.»
رهبر اوکراین این پیشنهاد را که او به قدرت چسبیده است، رد کرد و گفت امنیت اصلیترین نگرانی اوست.
او گفت: «چطور میتوان این کار را زیر حملات موشکی علیه نیروهای نظامیمان انجام داد؟ سؤال این است که چگونه رأی خواهند داد؟»
زلنسکی افزود که از قانونگذاران اوکراینی خواسته است پیشنهادهای قانونی درباره نحوهٔ امکانپذیر کردن انتخابات در دوران حکومت نظامی تهیه کنند.
او همچنین هشدار داد که این موضوع «برای مردم اوکراین است، نه مردم کشورهای دیگر.»
زلنسکی افزود: «با تمام احترامی که برای شریکانمان قائلم، صریح میگویم که من آمادهٔ انتخابات هستم.»
پیشنهاد «بهروز شده» برای پایان جنگ
این تحولات پس از چند روز گفتوگو میان اوکراین و متحدانش برای دستیابی به پایان جنگی نزدیک به چهار سال ادامه یافته است.
زلنسکی پس از دیدار با رهبران اروپایی در این هفته گفت انتظار دارد اوکراین روز چهارشنبه پیشنهاد صلح بهروزشدهای را به آمریکا ارائه دهد.
او روز سهشنبه گفت: «امروز کار میکنیم و فردا هم کار خواهیم کرد. فکر میکنم فردا آن را تحویل خواهیم داد.»
اوایل همان روز گفت اوکراین و متحدان اروپاییاش پس از گفتوگوهای روز دوشنبه در لندن با رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان، تقریباً آمادهاند پیشنهاد صلح «بازنگریشده» را برای آمریکا بفرستند.
ترامپ در مصاحبه با پولیتیکو، زلنسکی را متهم کرد که پیشنهاد اخیر آمریکا را نخوانده است. هنگامی که روز سهشنبه دربارهٔ این اتهام از او پرسیده شد، زلنسکی به خبرنگاران گفت چندین نسخه از این طرح را خوانده است و تیم اوکراینی همچنان در حال اعمال تغییرات در آن است. او گفت برای اوکراین و آمریکا حیاتی است که «در هفتههای آینده، هفتهٔ آینده یا شاید یک هفته پس از آن» نشستهایی در سطح رهبری درباره این طرح برگزار شود.
زلنسکی گفت سه سند مختلف با آمریکاییها و اروپاییها در حال بررسی است.
یکی از اسناد، چارچوبی ۲۰ مادهای و در حال تحول برای صلح است. دومی، به گفتهٔ او، دربارهٔ تضمینهای امنیتی است.
او درباره سند دوم گفت: «ما روی این موضوع کار میکنیم. من منتظر پیشنهادهای مرتبط از سوی ارتشمان و گفتوگوی آنها با آمریکاییها هستم.»
سند سوم، به گفتهٔ زلنسکی، دربارهٔ بازسازی اوکراین است. رئیسجمهور اوکراین گفت تلاشها در این زمینه باید پس از پایان جنگ یا پس از برقراری آتشبس انجام شود.
از طرف دیگر، نشریه «فایننشال تایمز» به نقل از منابع مطلع گزارش داد که مقامهای دولت آمریکا به ریاست «دونالد ترامپ»، به «ولودیمر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین چند روز فرصت دادهاند تا به طرح صلح پیشنهادی واشنگتن برای پایان جنگ پاسخ دهد.
این منابع که نامشان فاش نشد به این نشریه گفتند، زلنسکی به سران اروپایی اطلاع داده که «استیون ویتکاف» نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا و «جارد کوشنر» داماد ترامپ در تماس تلفنی به تاریخ ششم سپتامبر، او را تحت فشار قرار دادهاند تا سریع تصمیم بگیرد.
در این گزارش همچنین آمده است: «یک مقام آگاه با اشاره به مهلتهایی که واشنگتن برای کییف تعیین کرده، گفت که ترامپ امیدوار است این توافق تا کریسمس منعقد شود»
«اتحاد بسیار مهم» در معرض خطر
در حالی که زلنسکی و مقامهای او همچنان با متحدان اروپایی دیدار میکنند، رویکرد فزایندهٔ چالشی ترامپ نسبت به اروپا پرسشهایی درباره نقش این منطقه در طرح صلح اوکراین ایجاد کرده است.
روز سهشنبه، پاپ لئو نگرانی خود را درباره طرح صلح اخیر ترامپ برای اوکراین ابراز کرد و گفت این طرح احتمالاً اتحاد آمریکا–اروپا را تضعیف میکند.
پاپ گفت این طرح «تغییری عظیم در چیزی است که برای سالهای بسیار طولانی، اتحاد واقعی میان اروپا و آمریکا بوده است.» او افزود اظهارات اخیر رئیسجمهور آمریکا به نظر میرسد «در تلاش برای از هم پاشیدن چیزی است که امروز و در آینده باید یک اتحاد بسیار مهم باشد.»
پاپ لئو مشخص نکرد که به کدام یک از اظهارات ترامپ اشاره میکند. اما در روزهای اخیر، استراتژی جدید امنیت ملی ترامپ منتشر شده و شامل رویکردی تقابلیتر نسبت به اروپا است.
این سند، دولتهای اروپایی را به دلیل حمایت از اوکراین هدف قرار میدهد و «مقامهای اروپایی با انتظارات غیرواقعبینانه دربارهٔ جنگ» را مقصرِ مانعتراشی در مسیر صلح معرفی میکند.
پاپ بر اهمیت نقش اروپا در تضمین صلح برای اوکراین تأکید کرد.
او گفت: «تلاش برای دستیابی به توافق صلح بدون مشارکت اروپا، غیرواقعی است، چون این جنگ در اروپاست و فکر میکنم اروپا باید بخشی از تضمینهای امنیتی باشد که برای امروز و آینده در حال بررسی است.»
اوکراین به اندازهٔ کافی برای بازپسگیری کریمه نیرومند نیست
در همین حال، زلنسکی همچنین اذعان کرد که اوکراین توانایی لازم برای بازپسگیری کریمه — که روسیه در سال ۲۰۱۴ آن را ضمیمه کرد — ندارد.
او پس از اینکه از او پرسیده شد آیا در نخستین دیدارش با پوتین در پاریس در سال ۲۰۱۹ گفته بوده که کریمه را میخواهد و میخواهد اوکراین عضو ناتو شود، گفت: صادقانه بگویم — امروز ما قدرت انجام همهٔ اینها را نداریم؛ حمایت کافی هم برای این کار نداریم.
اولین و تنها دیدار زلنسکی و پوتین از زمان روی کار آمدن رهبر اوکراین، تلاشی برای پایان دادن به درگیری در منطقهٔ دونباس شرق اوکراین بود؛ دیداری که کمی بیش از دو سال پیش از تهاجم تمامعیار روسیه در فوریه ۲۰۲۲ انجام شد.
رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، در مصاحبه با پولیتیکو به این دیدار اشاره کرد.
زلنسکی پیش از آنکه اضافه کند امروز اوکراین توان بازپسگیری کریمه را ندارد، گفت: «شاید من این را در نخستین دیدار گفته باشم؛ و باور دارم که حق با من بود.»
به گزارش تابناک، آمریکا پیشنویس «طرح صلح» را با ۲۸ ماده (یا در نسخه بازبینیشده، ۱۹ ماده) به کییف ارائه کرده است.
از جمله مفاد این طرح ادعا میشود: کاهش نیروهای مسلح اوکراین، محدود کردن ارتش و نیروهای نظامی، و ممنوع کردن پیوستن اوکراین به ناتو — یعنی اوکراین نباید به ناتو بپیوندد و ناتو نباید نیرو در خاک اوکراین مستقر کند.
گفته میشود بخشهایی از خاک تحت کنترل اوکراین — از جمله مناطقی در شرق بهویژه مناطقی از دونباس — باید به جامعه بینالمللی یا به روسیه بازگردانده شود.
در مقابل این امتیازات، آمریکا وعده «تضمینهای امنیتی» به اوکراین میدهد — یعنی تعهد آمریکا و احتمالاً متحدان غربی به محافظت از امنیت اوکراین در برابر تجاوزات آینده.
طرح ترامپ از اوکراین میخواهد امتیازات مهمی بدهد — لااقل در حوزههای نظامی و امنیتی و حتی سرزمینی — و در عوض وعده امنیت و تضمینهای بینالمللی به آن میدهد.