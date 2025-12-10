شاید صداوسیمای جبلی، جای بهتر و امنتری هم برای خداداد نسبت به میکسدزون و راهروهای ورزشگاهها باشد. مثلاً استودیو ۱۱ صداوسیما؛ همان جایی که جمعه شب ویژه برنامه قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ پخش شد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، حالا او مثل قماربازی است که ولع برد رهایش نمیکند. هر بار میبازد و به امید جبران شکست و از دست دادن تتمه اعتبار و محبوبیت گذشته، باز هم بازی میکند. بازی یک نفره با آبرو و حیثیت و اخلاق. یک بازی زشت و نفرتانگیز؛ توجیه بیاخلاقی با یک بیاخلاقی جدید. خداداد با مهارت شگفتانگیزی، هر هفته ورژن جدیدی از این بازی را رونمایی و روانه بازار میکند. بازار از رمق افتاده فوتبال ایران که خداداد یک تنه کمر همت بسته، همان روزنههای کوچک اخلاقمداری و مقاوت برابر بیاخلاقی را هم ببندد.
در این میان کمیته انضباطی و کمیته اخلاق هم جزو مشوقان خاموش چهرهای هستند که روزی حماسهساز ملبورن بود و حالا برای تولید و پخش سریال حماسهسازی آن هم در چند سیزن، مجوز گرفته است. لوکیشن فیلمبرداری سکانسهای مختلف این سریال تقریباً محدود است؛ کنار زمین، میکسدزون ورزشگاهها و البته رسانه مثلا «ملی».
ماجرای خداداد عزیزی و رفتار و گفتارش به جایی کشیده شده که هر بیننده و شنوندهای را به فکر فرو میبرد؛ «هرگز کسی اینگونه فجیع به کشتنِ خود برنخاست!» او به واسطه جملات جنجالیاش روی آنتن زنده شبکه سه در ویژه برنامه مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶، چند روز خاص را پشت سرگذاشت، اما در اولین بازگشت به جمع خبرنگاران و مواجهه با دوربینها، نهتنها نشانی از ندامت برای به کار بردن الفاظ زشت و رکیک در تلویزیون نبود، بلکه به شکلی عجیب از آن دفاع و حتی دوباره آن الفاظ را تکرار کرد.
پس از تساوی پرحاشیه تراکتور مقابل ذوبآهن در هفته سیزدهم لیگ برتر، مدیر تیم فوتبال تراکتور در میکسدزون ورزشگاه فولادشهر به شکلی منحصر بهفرد به دفاع از خود پرداخت. خداداد عزیزی با مخاطب قرار دادن خبرنگاران، گفت: «آن کلمهای که من به زبان آوردم را خود شما بارها در جمع خودتان میگویید، با این تفاوت که میترسید جلوی دوربین آن را بیان کنید. من از هیچکس نمیترسم و حقیقت را خواهم گفت. شما ریا کار هستید و جملاتی که در پخش زنده گفته شد را همه استفاده میکنند.» واقعاً باورکردنی نیست که خداداد برای توجیه خود حتی معنای واژههایی چون «ترس» و «ریا» را هم به سخره میگیرد و تغییر میدهد! لحظهای تصور کنید هر کسی هرآنچه در جمع دوستانه یا خودمانی یا هر چیز دیگری که اسمش است را مقابل دوربین و میلیونها بیننده تکرار کند. واقعیت این است که عزیزی آدرس شعور و احترام و ادب را گم کرده، وگرنه این حد از عادیسازی برای استفاده از الفاظ زشت و رکیک، قابل باور نیست. جالب اینکه او برای شهامت و شجاعت هم تعریف جدیدی ارائه داده است.
اما موضوع از زاویه دیگری هم قابل بررسی است. الفاظی که خداداد در مقابل خبرنگاران بیان میکند و پیش از آن با سؤال مطمئن میشود که دوربینها برای ضبط و پوشش جملات فاخر(!) آماده و روشن هستند و از سوی دیگر حرکت زشتی که در جریان همین بازی دیروز به سمت تماشاگران حاضر روی سکوهای ورزشگاه انجام داد، یک دلیل مشخص دارد. او نه تنها برای رفتار و گفتار نادرست و بحث برانگیز پیشین خود بازخواست نشده بلکه مورد تشویق عدهای منفعتطلب هم قرار گرفته است. فروردین سال جاری در جریان بازی تراکتور و چادرملو، اتفاقی جنجالی افتاد و شجاع خلیلزاده به سمت هواداران حریف، حرکتی ناشایست و زننده انجام داد. گرچه کاپیتان تراکتور مدعی شد که کشاله پایش درد میکرده و میخواسته این موضوع را به دکتر تیم بگوید، اما ویدیوها و تصاویر دیگری منتشر شد که ثابت میکرد این دلیل صحت ندارد چون در آن لحظه خلیلزاده پشت به نیمکت تیمش ایستاده بود. نکته مهمتر اینکه خداداد هم در جایگاه مدافع از بازیکن پست دفاع تراکتور، همین توجیه را تکرار کرد: «شما که میدانید کشاله پا کجاست. شما اگر کشاله پایت درد کند، زانو را میگیرید؟»
البته حواشی و جنجال خداداد تازگی ندارد و برای چنین رویهای، موارد پرشماری را میتوان عنوان کرد. یکی از آنها به سال ۱۳۸۷ مربوط میشود. پس از اتمام بازی تیمهای پیام خراسان و فجر مقاومت شیراز، خداداد عزیزی و اطرافیانش با خبرنگاری از شیراز، درگیری فیزیکی پیدا کردند و این خبرنگار پس از آسیب دیدگی توسط آمبولانس به بیمارستان انتقال یافت. جعفری مدیرعامل وقت باشگاه مقاومت سپاسی در مصاحبهای گفت: «دیگر از نظر ما خداداد عزیزی حماسهساز نیست و به خاطر رفتارش بالاخره یکی باید جلویش را بگیرد و حتماً از وی شکایت میکنیم. عزیزی گفته که خبرنگار به او فحش داده، اما من به همراه چند تن دیگر در جایگاه نشسته بودیم و مطمئنم که این خبرنگار هیچ فحاشی نکرد.» خداداد که در آن مقطع، مدیر فنی تیم پیام خراسان بود، گفته بود: «این خبرنگار شیرازی پس از اتمام بازی در جلوی من و چند تن از بازیکنان که در جایگاه نشسته بودیم، شروع به کری خواندن و فحش دادن کرد که به خاطر این عملش همراهان من او را هل داده و شروع به کتک زدن کردند.»
در ویدیویی که از او بعد از بازی عصر سهشنبه تراکتور و ذوبآهن منتشر شده و در مقابل خبرنگاران با ادبیاتی طلبکارانه و نگاه بالا به پایین صحبت میکند، خداداد تسبیحی در دست دارد که به وضوح مشخص است. بعید نیست حتی تسبیح هم برای او کارکردش تغییر کرده باشد، چون آن کسی که ذکر خدا میگوید، بی محابا فحاشی نمیکند؛ گاهی در ذهن و گاهی هم در زبان.
او در همین یکسال گذشته در چارچوب فوتبال، بعضاً رفتار و گفتاری داشته که انتظار میرفت کمیته انضباطی واکنش سختتر و جدیتری داشته باشد اما به نظر میرسد از پشتوانه خاصی برخوردار است. این وسط شاید صداوسیمای جبلی، جای بهتر و امنتری هم برای خداداد نسبت به میکسدزون و راهروهای ورزشگاهها باشد. مثلاً استودیو ۱۱ صداوسیما؛ همان جایی که جمعه شب ویژه برنامه قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ پخش شد و خداداد در آنتن زنده از الفاظ رکیک و زشتی استفاده کرد. او حرف منشوری زد و در ادامه با کمال وقاحت، از آن دفاع هم کرد.