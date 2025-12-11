تب قیمت‌ها در بازار طلا و سکه، با وجود نوسانات جزئی اما همچنان داغ است؛ به طوری که با رسیدن هر گرم طلای ۱۸ عیار به مرز ۱۲ میلیون و ۶۴۶ هزار تومان و قیمت‌گذاری سکه امامی در محدوده ۱۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، نگرانی‌ها از عدم تأثیرگذاری حراج سکه در کنترل بازار افزایش یافته است.

عبادلله محمدولی عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر و نقره درمورد آخرین قیمت‌ها دربازاربه تابناک گفت: قیمت‌ها امروز تاحدی روند اصلاحی داشت به طوری که اونس جهانی به ۴ هزار و ۱۹۳ دلار رسید و طلای ۱۷ عیار به ۵۴ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان رسید همچنین هرگرم طلای ۱۸ عیار به ۱۲ میلیون و ۶۴۶ هزارتومان نزدیک شد و سکه امامی هم ۱۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان قیمت گذاری شد درحالی که سکه بهارآزادی یا طرح جدید ۱۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان شد.

او درادامه افزود: قیمت نیم سکه همچنان افزایشی است و ۷۱ میلیون و ۱۰۰ هزارتومان ارزش گذاری شد و قیمت ربع سکه هم ۴۰ میلیون و ۱۰۰ هزارتومان شد همچنین سکه گرمی ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان شد همچنین قیمت هراونس نقره ۶۱ دلار و قیمت هراونس پلاتین ۱۶۹ دلار شد.

محمدولی درخصوص اینکه آیا حراج سکه تاثیری بر کاهش قیمت‌ها دارد یا خیر گفت: تاکنون حراج سکه دربازار تاثیرچندانی بر متعادل شدن قیمت سکه نداشته است و زمانی این سیاست اثرگذار است که با سیاست‌های تنظیم بازار همراه باشد.

این کارشناس طلا افزود: بانک مرکزی با حراج سکه قادرنخواهد بود تا قیمت‌ها را کنترل کند و باید سراغ سیاست‌هایی رفت که در میان مدت (۶ ماه تا یکسال) بتواند قیمت‌ها را وادار به عقب نشینی کند و بازار باید از واسطه گری و دلالی دور شود و این راه حل‌های این چنینی فقط در حد مسکن‌های موقتی است که قادرنخواهد بود مشکلات را ریشه‌ای حل کند.

رئیس سابق اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلاو جواهر کشور درمورد میزان تقاضا برای خرید در روز مادر گفت: خوشبختانه هیچ وقت در بازار طلا بن بست نداریم و از آنجایی که ذوق و سلیقه این صنعت بیشتر به وسیله بانوان هدایت می‌شود شاید شاهد کاهش تقاضای خرید در روز مادر بوده‌ایم، اما همچنان طلا‌های سبک متقاضیان خود را دارند.