درگفتگو با تابناک مطرح شد؛

قیمت سکه و طلا در روز مادر / نیم سکه متوقف نمی‌شود

درحالی که بازار با یک اصلاح قیمت کوچک نفس راحتی کشید اما هشدار بزرگ کارشناسان این آرامش موقت را درهم شکست ؛ به طوری که کارشناسان طلا صراحتاً حراج سکه توسط بانک مرکزی را «مسکن موقتی» می دانندکه هیچ دردی از بازار دوا نمی‌کند.
قیمت سکه و طلا در روز مادر / نیم سکه متوقف نمی‌شود

تب قیمت‌ها در بازار طلا و سکه، با وجود نوسانات جزئی اما همچنان داغ است؛ به طوری که با رسیدن هر گرم طلای ۱۸ عیار به مرز ۱۲ میلیون و ۶۴۶ هزار تومان و قیمت‌گذاری سکه امامی در محدوده ۱۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، نگرانی‌ها از عدم تأثیرگذاری حراج سکه در کنترل بازار افزایش یافته است.

عبادلله محمدولی عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر و نقره درمورد آخرین قیمت‌ها دربازاربه تابناک گفت: قیمت‌ها امروز تاحدی روند اصلاحی داشت به طوری که اونس جهانی به ۴ هزار و ۱۹۳ دلار رسید و طلای ۱۷ عیار به ۵۴ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان رسید همچنین هرگرم طلای ۱۸ عیار به ۱۲ میلیون و ۶۴۶ هزارتومان نزدیک شد و سکه امامی هم ۱۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان قیمت گذاری شد درحالی که سکه بهارآزادی یا طرح جدید ۱۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان شد. 

او درادامه افزود: قیمت نیم سکه همچنان افزایشی است و ۷۱ میلیون و ۱۰۰ هزارتومان ارزش گذاری شد و قیمت ربع سکه هم ۴۰ میلیون و ۱۰۰ هزارتومان شد همچنین سکه گرمی ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان شد همچنین قیمت هراونس نقره ۶۱ دلار و قیمت هراونس پلاتین ۱۶۹ دلار شد. 

محمدولی درخصوص اینکه آیا حراج سکه تاثیری بر کاهش قیمت‌ها دارد یا خیر گفت: تاکنون حراج سکه دربازار تاثیرچندانی بر متعادل شدن قیمت سکه نداشته است و زمانی این سیاست اثرگذار است که با سیاست‌های تنظیم بازار همراه باشد. 

این کارشناس طلا افزود: بانک مرکزی با حراج سکه قادرنخواهد بود تا قیمت‌ها را کنترل کند و باید سراغ سیاست‌هایی رفت که در میان مدت (۶ ماه تا یکسال) بتواند قیمت‌ها را وادار به عقب نشینی کند و بازار باید از واسطه گری و دلالی دور شود و این راه حل‌های این چنینی فقط در حد مسکن‌های موقتی است که قادرنخواهد بود مشکلات را ریشه‌ای حل کند.

رئیس سابق اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلاو جواهر کشور درمورد میزان تقاضا برای خرید در روز مادر گفت: خوشبختانه هیچ وقت در بازار طلا بن بست نداریم و از آنجایی که ذوق و سلیقه این صنعت بیشتر به وسیله بانوان هدایت می‌شود شاید شاهد کاهش تقاضای خرید در روز مادر بوده‌ایم، اما همچنان طلا‌های سبک متقاضیان خود را دارند.

حراج سکه طلا وضعیت بازار سکه قیمت سکه تمام بهار آزادی قیمت ربع سکه آزادی قیمت نیم‌سکه بهار آزادی قیمت هرگرم طلا 18 عیار
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
4
22
پاسخ
به امید اینکه ابن صنعت متلاشی شود . صرافی ها بانکها طلافروشان دلارفروشان دلالها خون مردم را در شیشه کردند با دولت
ناشناس
|
Germany
|
۱۸:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
0
0
پاسخ
بعضي ها هم حتما دلار هديه مي دهند به همين دليل ان هم گران شد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
0
0
پاسخ
دلار و به تبعیت از آن آن طلا ترمز بریده اند و مدیران محترم صرفا گفتار درمانی میکنند ...
