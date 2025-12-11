وی با اشاره به اینکه در سال 97 دولت بنیاد بیماری های خاص را موظف کرده تا خانه ای بی را حمایت کند و برای آن بودجه ای در نظر گرفته است، گفت: بنیاد بیماری های خاص در این 8 سال نزدیک به 1 همت از دولت اعتبار دریافت کرده است اما تاکنون حتی یک ریال هم از این بودجه به خانه ای بی نرسیده است و در طی این 8 سال حدود 150 بیمار ای بی فوت شده اند.

رئیس هیئت ‌مدیره خانه ای‌بی با انتقاد به بنیاد بیماری های خاص که 30 سال است توسط یک مدیر عامل مدیریت می شود و حتی آئین نامه و اساس نامه خود را در این 30 سال تغییر نداده است، بیان کرد: این بنیاد در جواب به ما که چرا تاکنون بودجه ای که برای خانه ای بی در نظرگرفته شده است را به ما نمی دهید در پاسخ به ما می گویند که در آئین نامه ما به این موضوع اشاره نشده است؛ البته این درست در 30 سال پیش که آئین نامه این بنیاد نوشته شده است خانه ای بی ای وجود نداشته و ما از سال 95 به طئر رسمی شناخته شده ایم و بیماری هایی مانند دیابت و... در آن آمده است.

هاشمی گلپایگانی با بیان اینکه امروز به دلیل تحریم ها با مشکلات بسیار زیادی برای تهیه پانسمان ها هستیم، ادامه داد: در این خانوداه ها علاوه بر مشکلات درمان مشکلات شدید معیشتی نیز وجود دارد که طبق اساس نامه بنیاد بیماری های خاص از نظر معیشتی کمک هزینه ای به این خانواده ها تعلق نمی گیرد؛ متاسفانه خانواده های زیادی در مناطق دور افتاده ای مانند برخی روستاهای سیستان و بلوچستان دچار این بیماری ها هستند که با هزینه هایی که امروز توسط خیرین و گروه های مردمی به آن ها داده می شود هیچ کاری از پیش نمی برند و حتی طی کردن مسیر طلانی از آن شهر ها به تهران برای درمان بسیار برای انان مشکل است.

وی با اشاره به بند 4 ماده ششم اساس نامه بنیاد بیماری های خاص که گفته شده باید با انجمن هایی مانند اوتیسم یا خانه ای بی ارتباط گرفته شود، افزود: نامه های بسیار زیادی برای برگزاری نشست با مدیر عامل این بنیاد ارائه شده که تاکنون تمام آن ها بی جواب مانده است؛ این بنیاد ادعا می کند که ما اطلاعات بیماران ای بی را نداریم این در حالی است که ما تمام اطلاعات را در اختیار ان ها قرار داده ایم امام در اصل در این اساس نامه در اهداف گروه امده است که خود بنیاد موظف است تا این بیماران را شناسایی کند و اطلاعات آن ها را دریافت کند.

رئیس هیئت ‌مدیره خانه ای‌بی با بیان اینکه در زمان ریاست جمهوری شهید رئیسی یک زمین برای خانه ای بی برای ایجاد یک اسایشگاه و امور ستادی به تصویب رسیده است، تاکید کرد: متاسفانه در حال حاضر این زمین که در دولت قبل به تصویب رسیده است و باید به ما تحویل داده شود، به وزیر فعلی 5 نامه رسمی زده شده است که این زمین به ما واگذار شود اما هیچ توجهی به این نامه ها نشده و حتی ما پاسخی دریافت نکرده ایم و ما را به حضور خودشان نمی پذیرند.

هاشمی گلپایگانی با بیان اینکه یک بیمار ای بی در طول زندگی به 9 خدمات حیاتی نیازمند است، خاطر نشان کرد: جداسازی دست و پا، چشم پزشکی، دندان پزشکی؛ برداشت زخم ها، مری و ... نیازمند است که در حال حاضر تنها 2 بیمارستان در تهران وجود دارد که باید به آن ها رسیدگی کند؛ اما در هیچ کدام از این بیمارستان ها به صورت تخصصی به این بیماران خدمات ارائه نمی دهد و در 90 درصد مواقع باید به بخش خصوصی مراجعه کرد.