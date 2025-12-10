به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ، روز سهشنبه همزمان با افزایش قیمت برخی اجناس در این کشور، از آمریکاییها خواست تا مصرف برخی کالاها را کاهش دهند. این رئیسجمهور در حالی چنین درخواستی را مطرح کرده که درست در ایام سهماهه تعطیلی دولت، مبالغ زیادی را صرف امور غیرضروری مانند آسفالتکردن باغ گل رز و ساخت سالن رقص کرده است.
این هزینههای غیرضروری در شرایطی در اولویت دولت ترامپ قرار گرفته که پیشتر هزاران نفر از کارکنان دولت فدرال به بهانه «صرفهجویی در هزینههای دولت» از کار اخراج شده بودند. دونالد ترامپ همچنین در سخنرانی خود از مردم آمریکا خواسته تا در مصرف اجناسی مانند «مداد» صرفهجویی کنند، زیرا تعداد ۲ تا ۳ عدد برای فرزندان آنها کافی است.