عذرخواهی وزیر خارجه لبنان از تهران

وزیر خارجه لبنان در نامه‌ای به همتای ایرانی خود بر آمادگی بیروت برای آغاز مرحله‌ای تازه از روابط سازنده با تهران در چارچوب احترام کامل به حاکمیت دو کشور تأکید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «یوسف رجی» وزیر خارجه لبنان در پیامی رسمی به «سید عباس عراقچی» وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از نپذیرفتن دعوت تهران برای انجام سفر رسمی در مقطع کنونی عذرخواهی کرد.

طبق گزارش سایت النشره، رجی توضیح داد که عدم پذیرش دعوت به‌معنای رد گفت‌وگو نیست، اما شرایط مناسب برای چنین دیداری در حال حاضر فراهم نیست.

رَجی در این پیام بار دیگر از عراقچی دعوت کرد تا دیداری دوجانبه در یک کشور ثالث بی‌طرف ــ که دو طرف بر سر آن توافق کنند ــ برگزار شود.

او در ادامه بر «آمادگی کامل لبنان برای ایجاد دوره‌ای تازه از روابط سازنده با ایران بر اساس احترام متقابل» تأکید کرد.

وزیر خارجه لبنان همچنین گفت که «اعتقاد راسخ دارد ساختن یک دولت نیرومند تنها زمانی ممکن است که انحصار سلاح در اختیار دولت و ارتش ملی باشد و تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح در اختیار حاکمیت رسمی کشور قرار بگیرد.»