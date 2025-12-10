نبض خبر
از نگاه مردم، عملا چیزی به نام دولت نداریم!
آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات گفت: «از نگاه مردم، عملا چیزی به نام دولت دیگر نداریم؛ دولتی که نتواند فیلترینگ را برطرف کند یا در سیاست خارجی عاملیت داشته باشد.» اظهارات منصوری که نشان میدهد اصلاح طلبها در حال فاصله گذاری با پزشکیان هستند تا هزینه بیعملی دولت را نپردازند، میبینید و میشنوید.
