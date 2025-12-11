میلی صفحه خبر لوگو بالا
در گفتگو با تابناک مطرح شد :

بحران «خودخوری» در مرغ داری‌ها جدی شد / وزارت جهاد صدای نماز میت مرغ داران را شنید؟

تلفات گسترده و روی آوردن طیور به «خودخوری» در مرغ داری ها، فاجعه‌ای است که وزارت جهاد کشاورزی را هنوز از خواب غفلت بیدار نکرده است و اعضای اتحادیه‌های مرغداری تأکید دارند که عدم تخصیص کافی ارز و گرانی نهاده‌ها، نه‌تنها تولید را زمین‌گیر کرده است، بلکه سفره مردم را مستقیماً هدف قرار داده و زنگ خطر را برای کمبود شدید مرغ و تخم‌مرغ در ماه‌های آتی به صدا درآورده است.
صنعت مرغداری و تخم‌گذار کشور درحالی رسماً «اعلام مرگ» کرد که مرغداران با اجرای «نماز میت» مقابل مجلس، زنگ خطر نابودی تولید را به صدا درآوردند که این حرکت اعتراضی، که پیشتر در استان فارس نیز تکرار شده بود، هشداری صریح به دولت است که زنجیره تأمین غذای مردم به دلیل کمبود نهاده‌ها و جهش قیمت‌ها در آستانه فروپاشی است.

صدرا علی اکبرخانی مدیرعامل سابق اتحادیه مرکزی مرغداران میهن درخصوص مشکلات مرغ داران به تابناک گفت: اکثرتولیدکنندگان به دلیل مشکلات نهاده‌های دامی و گرانی بی سابقه ذرت و کنجاله سویا مجبور شده‌اند که آن را از بازار آزاد با قیمت‌های نجومی تهیه کنند این درحالی است که واردکنندگان حتی با وجود دریافت ارز‌های دولتی، اما با قیمت مصوب نهاده‌های دامی را به بازار نرساندند. 

اکبرخانی افزود: درحال حاضر قیمت ذرت به ۳۲ هزارتومان و قیمت کنجاله سویا به ۴۶ هزارتومان و حتی بالاتر هم رسیده است ازسویی دیگر میزان تولیدات مرغ نسبت به سال قبل افزایش یافته است برای مثال اگر درسال گذشته ۱۴۰ میلیون تن جوجه ریزی می‌شد، اما امسال ۱۵۰ میلیون جوجه ریزی صورت گرفت همزمان هم میزان تخصیص ارز نهاده‌های دامی کاهش قابل ملاحظه‌ای یافت به طوری که سال گذشته ۱۱ میلیارد یورو ارز تخصیص داده شد درحالیکه امسال این رقم به ۸ میلیارد یورو کاهش یافت.

او تاکید کرد: برخی از تاجران از سال گذشته از دولت بدهکار بودند و همین مساله مشکلات زیادی ایجاد کرد و باعث شد که به اندازه‌ای که مرغ داران نهاده نیاز دارند دربازار موجود نباشد برای مثال مرغداران در ماه به ۲۴۰ هزارتن ذرت و ۱۶۰ هزارتن کنجاله سویا نیاز داشتند که این میزان در بازار پیدا نمی‌شد و نتیجه این شد که مرغ‌ها به خودخوری هم روی آورند و این صنعت با بحران مواجه شد. 

عضو اتحادیه مرغ گوشتی ایران درخصوص تلفات وسیع مرغ‌ها گفت: زمانی که خوراک طیور کم باشد و جیره خوراکی شان تنظیم نباشد عارضه خودخوری و تلفات زیاد می‌شود البته وزیرجهاد کشاورزی وعده دادند که مشکلات پیش روی تامین ارز حل شود و مقدار زیادی از نهاده‌ها در سامانه بازارگاه ارائه شود، اما اگر به همین روال ماه‌های گذشته پیش رود روند افزایشی قیمت ادامه خواهد داشت و مرغ دار‌ها یا مجبورند جوجه ریزی را متوقف کنند و یا آنهایی که جوجه ریزی کرده‌اند مجبور خواهند شد با وزن کمتری مرغ‌ها را روانه بازار کنند.

برچسب ها
نماز میت مرغ نماز میت برای صنعت مرغ داری بحران مرغ داری ها واردات نهاده های دامی وزارت کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی
بحران «خودخوری» در مرغ داری‌ها جدی شد / وزارت جهاد صدای نماز میت مرغ داران را شنید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
5
23
پاسخ
پزشکیان با وزیراش بزودی قحطی براتون هدیه میاره قحطی ارز نان برنج اب هوا
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۰۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
من شخصا اصلا رای ندادم و پزشکیان رو هم قبول ندارم، اما در این سیستم هر شخص دیگری هم کاندید و انتخاب بشه، همینه، حتی شما دوست عزیز!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
1
12
پاسخ
ما مرغ نخواهیم باید چکار کنیم.یک تخم مرغ تا بیاد یک مرغ بشود
هزار دست باید سود کنند.نه 5 درصد و 10 درصد. سودهای 50 تا 90 درصدی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
1
28
پاسخ
ما دقیقا سر قله رسیدیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
هنوزنرسیدیم،درمسیریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
1
25
پاسخ
پزشکیان به جای حل این مشکلات همش تو همایش و جلسه داره خاطره تعریف میکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
0
15
پاسخ
من شغلم تو همین حوزه تعریف میشه.
خودخوری یک بیماریه که به جان دلالها و رانتخورها افتاده نه به جان مرغ ها.
مرغ اگر نهاده نباشه میره کشتار میشه و جوجه ریزی با نهاده آزاد انجام میشه. اما...
برداشتن ارز ترجبحی نهاده که سر سوزنش هم به سفره مردم نمی رسه، از نان شب واجبتره.
محمد
|
Sweden
|
۱۵:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
1
9
پاسخ
همخواری از بی غذایی نیست. از نبود نمکه. جوجه ها با مزه مزه قطره خون روی بدن هم متوجه نمک میشن و بیشتر میخوان و تا صبح میبینی که نصف بدن یک جوجه رو خوردن. لطفا گول مرغدارها را نخورید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
2
15
پاسخ
کشور بحران زده و اقتصاد ورشکسته.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
16
10
پاسخ
هر وقت اصلاح طلب ها میان سر کار همه چیز گران و گران تر می شود باز به مردم دروغ می گن مردم گول می خورن بهشان رای می دهن برای حل تمام مشکلات اسرییل باید نابود شود و امریکا از منطقه برود همین
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
عجب نخبه ی هستی. خودت تنهایی به این نتیجه عجیب رسیدی!
بادی گارد استخدام کن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
دوران رییسی صلواتی مرغ میدادن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
0
0
پاسخ
آخه ملت به کسی که می‌گفت نمیتونم چرا رای دادن من موندم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
0
0
پاسخ
پزشکیان صدای هواداران مدلل را نمی شنود
