صنعت مرغداری و تخمگذار کشور درحالی رسماً «اعلام مرگ» کرد که مرغداران با اجرای «نماز میت» مقابل مجلس، زنگ خطر نابودی تولید را به صدا درآوردند که این حرکت اعتراضی، که پیشتر در استان فارس نیز تکرار شده بود، هشداری صریح به دولت است که زنجیره تأمین غذای مردم به دلیل کمبود نهادهها و جهش قیمتها در آستانه فروپاشی است.
صدرا علی اکبرخانی مدیرعامل سابق اتحادیه مرکزی مرغداران میهن درخصوص مشکلات مرغ داران به تابناک گفت: اکثرتولیدکنندگان به دلیل مشکلات نهادههای دامی و گرانی بی سابقه ذرت و کنجاله سویا مجبور شدهاند که آن را از بازار آزاد با قیمتهای نجومی تهیه کنند این درحالی است که واردکنندگان حتی با وجود دریافت ارزهای دولتی، اما با قیمت مصوب نهادههای دامی را به بازار نرساندند.
اکبرخانی افزود: درحال حاضر قیمت ذرت به ۳۲ هزارتومان و قیمت کنجاله سویا به ۴۶ هزارتومان و حتی بالاتر هم رسیده است ازسویی دیگر میزان تولیدات مرغ نسبت به سال قبل افزایش یافته است برای مثال اگر درسال گذشته ۱۴۰ میلیون تن جوجه ریزی میشد، اما امسال ۱۵۰ میلیون جوجه ریزی صورت گرفت همزمان هم میزان تخصیص ارز نهادههای دامی کاهش قابل ملاحظهای یافت به طوری که سال گذشته ۱۱ میلیارد یورو ارز تخصیص داده شد درحالیکه امسال این رقم به ۸ میلیارد یورو کاهش یافت.
او تاکید کرد: برخی از تاجران از سال گذشته از دولت بدهکار بودند و همین مساله مشکلات زیادی ایجاد کرد و باعث شد که به اندازهای که مرغ داران نهاده نیاز دارند دربازار موجود نباشد برای مثال مرغداران در ماه به ۲۴۰ هزارتن ذرت و ۱۶۰ هزارتن کنجاله سویا نیاز داشتند که این میزان در بازار پیدا نمیشد و نتیجه این شد که مرغها به خودخوری هم روی آورند و این صنعت با بحران مواجه شد.
عضو اتحادیه مرغ گوشتی ایران درخصوص تلفات وسیع مرغها گفت: زمانی که خوراک طیور کم باشد و جیره خوراکی شان تنظیم نباشد عارضه خودخوری و تلفات زیاد میشود البته وزیرجهاد کشاورزی وعده دادند که مشکلات پیش روی تامین ارز حل شود و مقدار زیادی از نهادهها در سامانه بازارگاه ارائه شود، اما اگر به همین روال ماههای گذشته پیش رود روند افزایشی قیمت ادامه خواهد داشت و مرغ دارها یا مجبورند جوجه ریزی را متوقف کنند و یا آنهایی که جوجه ریزی کردهاند مجبور خواهند شد با وزن کمتری مرغها را روانه بازار کنند.