به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، مجتبی و مصطفی بلالحبشی، بازیگران نقش رحمان و رحیم سریالهای پایتخت بهتازگی در شبکه نمایش خانگی و یکبرنامه رئالیتیشو دیده شدهاند که در آن با سارا و نیکای پایتخت رقابت کردهاند. اینمساله بهانهای شد تا گفتگویی با آنها داشته باشیم.
مشروح اینگفتگو در ادامه میآید؛
* آقایان بلالحبشی، بعد از بازیگری، تجربه شرکت در برنامه «شِفرونی» چهطور بود؟
مصطفی: شرکت در اینبرنامه تجربه جدیدی بود. من و مجتبی علاقهمند به آشپزی هستیم، بنابراین در این مسابقه شرکت کردیم چون میدانستیم چالش جذابی خواهد شد. به نظرم نتیجه نهایی هم جالب توجه بود و بینندگان هم آن را دوست داشتند.
مجتبی: ما اطلاعی از دیگر شرکتکنندگان نداشتیم. یکباره که سنا و سونیا حسینی را دیدیم، سوپرایز شدیم. از سوی دیگر، علاقه داشتیم حضور در چنین برنامهای را تجربه کنیم. از طرفی دوست داشتیم از نزدیک با نیما شعباننژاد همکاری داشته باشیم.
* آشپزیتان چطور است؟
مصطفی: حدود ۱۶–۱۷ سال است ساکن تهران هستیم و چون تنها زندگی میکنیم، آشپزی هم یاد گرفتیم.
مجتبی: بله مجردی زندگی میکنیم و آشپزی بلدیم. آشپزهای خوبی هم هستیم. در آشپزی به یکدیگر کمک میکنیم.
* شب شرکت شما در برنامه مورد اشاره، شب آلمان بود و باید هاتداگ میپختید. اختلاف داشتید یا با برنامهریزی کار را جلو بردید؟
مصطفی: طبق تجربهمان در آشپزی با تعامل یکدیگر غذا را آماده کردیم. البته شفهای برنامه در پشتصحنه راهنمایی میکردند از چه مواد و ادویههایی استفاده کنیم. البته حضور تماشاچیان کار را برای ما سختتر کرد.
مجتبی: آشپزهای پشتصحنه درباره رسپی و ادویههایی که قرار بود استفاده کنیم، راهنماییمان کردند. البته چالشهایی هم داشتیم اما تجربه لذتبخشی بود.
* با توجه به اینکه آشپزی را به شیوهای خلاقانه و غیرمتعارف انجام دادید، چالش هم داشتید؟
مصطفی: چالش بامزهای بود و نخستین تجربه ما در چنین شرایطی محسوب میشد. من هنگام آشپزی گیتار میزدم و مجتبی آشپزی میکرد.
مجتبی: خلاقانه بود و همینکار را سختتر میکرد. من روی سطحی بودم که لرزش داشت و همانجا باید غذا میپختم اما برایم جذاب بود؛ چون همزمان میخواندم و صدایم هم به دلیل حرکت تغییر میکرد. با استقبال تماشاچیان برنامه هم همراه شد.
* کدام غذاها را حرفهای میپزید؟
مصطفی: در پخت انواع غذاهای شمالی تخصص داریم.
مجتبی: بله اکثر غذاهای شمالی را خوب درست میکنیم؛ از کباب ترش، میرزاقاسمی، ماهی سفید شکمپر گرفته تا غذاهایی مثل ماکارونی و...
* نگفتید تجربه کار در یکرئالیتیشو نسبت به بازیگری چهطور بود؟
مصطفی: ریلبودن برنامه برایم جذاب بود. چون هیچسناریویی وجود نداشت و سوالات از پیش طراحی نشده بود. انگار در جمع خانوادگی بودیم و کارمان را راحت انجام دادیم. بعد از مدتها سنا و سونیا را دیدم که جالب بود.
مجتبی: واقعیبودن برنامه باعث شد راحت باشیم. بدون سناریو خودمان بودیم. نیما شعباننژاد با اجرای مسلطش خیلی کمکمان کرد و مسابقه در فضایی صمیمی اجرا شد تا برای بیننده باورپذیر باشد. وقتی سنا و سونیا را دیدیم، غافلگیر شدیم، چون تا آخرین لحظه نمیدانستیم مهمانان چه کسانی هستند. آشپزی کنار آنها ابتدا کمی سخت بود اما خدا را شکر خوب پیش رفت.
مصطفی: خبر نداشتیم مهمان مخفی برنامه کیست. ابتدا تصور میکردم هومن حاجیعبداللهی باشد و وقتی امیرمحمد متقیان را دیدم غافلگیر شدم.
* اگر رستوران بزنید، چه اسمی برایش انتخاب میکنید؟
مصطفی: هرجای دنیا رستوران بزنیم، اسمش را «رایکادو» میگذاریم. استان گیلان و مازندران تنوع غذایی زیادی دارد و هر نوع غذا را میتوانیم سرو کنیم.
مجتبی: در نمکآبرود رستورانی به نام «رایکادو» میزنیم. «رایکا» در گویش مازندرانی یعنی پسر و «دو» هم یعنی دو پسر. اسم گروه موسیقیمان هم «رایکادو» است و دوست داریم مردم با این اسم آشنا شوند.
* اگر داور برنامه بودید، به آشپزی خودتان امتیاز میدادید یا سنا و سونیا؟
مصطفی: اینبرنامه جنبه سرگرمی داشت و برد و باختش برایم اهمیت نداشت. البته به خودمان از ۱ تا ۱۰، نمره ۱۰ میدهم. چون ادویههایی که ما استفاده کردیم متفاوت بود و به نظر من غذای ما خوشمزهتر بود.
مجتبی: من هم همین نظر را دارم. چون داوران مرد بودند، به سنا و سونیا رأی میدادم. ما فقط میخواستیم فضایی ایجاد کنیم که مردم انرژی مثبت بگیرند.
* به گذشته برگردیم؛ وقتی با نقش رحمان و رحیم به شهرت رسیدید!
مصطفی: «پایتخت ۳» اولین حضورمان جلوی دوربین بود و همکاری با این تیم و بازیگران آشنا، برایمان افتخار بود. تجربه بسیار خوبی بود و به دیدهشدنمان کمک کرد. از فصل جدید خبری ندارم و بیشتر درگیر کارهای موسیقی هستیم.
مجتبی: ما از کودکی به موسیقی علاقهمند بودیم و دوست داشتیم موزیسین شویم. از همانزمان آهنگسازی و ساز را شروع کردیم و استودیو هم داریم. پشتصحنه سریال «شاهگوش» با محسن تنابنده آشنا شدیم و برای پایتخت دعوت شدیم.
* عوامل «پایتخت» به دلیل شباهتتان شما را با هم اشتباه نمیگرفتند؟
مصطفی: اشتباه میگرفتند؛ طبیعی است چون دوقلوهای همسان هستیم در پشت صحنه پیش میآمد. اما چون نقشها مشخص بود، سر صحنه زیاد اشتباه نمیشد.
مجتبی: عواملی که نزدیکتر بودند مثل هومن حاجیعبداللهی ما را خوب میشناختند. در تیم پایتخت چون سالها کنار هم بودیم، اشتباه نمیگرفتند اما عوامل جدید ممکن بود اشتباه کنند.
* مردم شما را با نام واقعی میشناسند یا رحمان و رحیم پایتخت؟
مصطفی: یشتر با نام رحمان و رحیم میشناسند. اوایل ناراحت بودیم اما بعد پذیرفتیم چون مردم ایننقشها را دوست داشتند. اینشهرت حتی بر کار موزیکمان هم تأثیر مثبت داشته. مردم سوالات زیادی میپرسند، از فصل جدید پایتخت تا اینکه چرا سارا و نیکا را به ما ندادند؟
مجتبی: حس خوبی دارد که مردم با نام هنریمان ما را میشناسند. خدا را شکر انرژی مثبت میگیرند و لبخند میزنند.
* موسیقی یا بازیگری؟ کدام برایتان اولویت دارد؟
مصطفی: از کودکی هر دو عاشق موسیقی بودیم و سلیقهمان هم نزدیک است.
مجتبی: از کودکی به موسیقی گرایش داشتم و تحت تأثیر خوانندههای قدیمی بودیم. البته در مسیر موسیقی خسارتهایی دادیم چون برخی افراد سوءاستفاده کردند و قراردادهای بد بستیم. به همین دلیل ۱۰ سال عقب افتادیم. خیلی از خوانندگان ما را میشناسند. مردم فکر میکنند چون در پایتخت بازی کردیم، بازیگری اولویت ماست، اما اینطور نیست. فقط دوست داریم در پایتخت بازی کنیم و تمرکز اصلیمان روی موسیقی است.
* در حرفههای هنری چه آرزویی دارید؟
مصطفی: آرزو دارم با مجتبی روی استیج برویم و کنسرت بگذاریم و مردم هنرمان را از نزدیک لمس کنند.
مجتبی: دوست دارم کارمان تأثیر مثبت بگذارد و به اندازه زحمتی که کشیدیم، نتیجه بگیریم و مردم کارها را دنبال کنند.
* «پایتخت» چهقدر در مسیر حرفهایتان تأثیر گذاشت؟
مصطفی: بسیار زیاد. شاید اگر ۵۰ فیلم هم بازی میکردیم، اندازه نقشهای رحمان و رحیم شناخته نمیشدیم.
مجتبی: پایتخت باعث معرفی ما شد و کنار آن موسیقیمان را ارتقا دادیم.