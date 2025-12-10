به گزارش تابناک؛ امروز سکه امامی با رشد ۰.۵۲ درصدی به ۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و سی و دو میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۰.۵۲ 11:00 ۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰ -۱,۲۰۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۹۲ روز قبل ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۷۵ ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

امروز نیم سکه به ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ (هفتاد و یک میلیون) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰ 11:00 ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰ روز قبل ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱.۶۹ ۲ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

امروز ربع سکه به ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ (چهل میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه گرمی

امروز هر سکه گرمی به ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ (هجده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.