به گزارش تابناک؛ امروز سکه امامی با رشد ۰.۵۲ درصدی به ۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و سی و دو میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
|جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰
|۷۰۰,۰۰۰
|۰.۵۲
|11:00
|۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰
|-۱,۲۰۰,۰۰۰.۰۰
|-۰.۹۲
|روز قبل
|۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۰۰۰,۰۰۰
|۰.۷۵
|۲ روز پیش
امروز نیم سکه به ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ (هفتاد و یک میلیون) تومان رسید.
|جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۷۱,۰۰۰,۰۰۰
|۰.۰۰
|
|11:00
|۷۱,۰۰۰,۰۰۰
|۰.۰۰
|
|روز قبل
|۷۱,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۲۰۰,۰۰۰
|۱.۶۹
|۲ روز پیش
امروز ربع سکه به ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ (چهل میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
امروز هر سکه گرمی به ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ (هجده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.