روابط عربستان و سوریه نزدیک تر شد

محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی و رئیس موقت سوریه طی گفت‌وگویی تلفنی به بررسی روابط دوجانبه پرداختند.

«محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان سعودی، تماس تلفنی از سوی «احمد الشرع»، (ابومحمد الجولانی) رئیس‌ موقت سوریه، دریافت کرد. دو طرف در جریان این گفت‌وگوی تلفنی در خصوص روابط دوجانبه و مسائل مورد توجه و مهم بین دو کشور با یکدیگر به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس)، محمد بن سلمان و احمد الشرع در جریان این تماس تلفنی، به بررسی زمینه‌های مختلف روابط دوجانبه بین دو کشور سوریه و عربستان و نیز فرصت‌های تقویت آن در زمینه‌های مختلف پرداختند.

ولیعهد عربستان و رئیس موقت سوریه طی این تماس تلفنی، همچنین مسائل مورد اهتمام میان دو کشور و تلاش‌ها برای برقراری امنیت و ثبات و نیز بهبود شرایط اقتصادی در سوریه را مورد بررسی قرار دادند.

خبرگزاری رسمی سوری «سانا» روز سه‌شنبه گزارش داد شرکت دولتی نفت سوریه چهار قرارداد با شرکت‌های سعودی در دفتر مرکزی وزارت انرژی در دمشق امضا کرد.

این خبرگزاری بدون ذکر نام امضاکنندگان سعودی این توافق‌نامه‌ها، اعلام کرد که این قراردادها شامل «خدمات پشتیبانی فنی و توسعه میادین نفت و گاز در سوریه» می‌شود.

دولت جدید سوریه با امضای توافق‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌هایی با چندین دولت و نهاد، به دنبال بهبود بخش انرژی این کشور پس از ۱۴ سال جنگ داخلی است.

