انهدام باند بزرگ مواد مخدر صنعتی در زنجان

دادستان زنجان از دستگیری اعضای یک باند بزرگ مواد مخدر صنعتی خبر داد و گفت: مواد کشف‌شده بالغ بر ۲۱۰ کیلوگرم از نوع مواد مخدر صنعتیِ شیشه بود.
کد خبر: ۱۳۴۵۰۵۵
| |
604 بازدید

انهدام باند بزرگ مواد مخدر صنعتی در زنجان

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ بهروز عباسی اظهار کرد: یک باند بزرگ مواد مخدر صنعتی پس از مدت‌ها کار اطلاعاتی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره‌کل اطلاعات استان زنجان، طی عملیاتی با همکاری فرماندهی فراجای استان زنجان متلاشی شد.

وی با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی و چندین‌ماهه سربازان گمنام امام زمان (عج)، در راستای شناسایی و ضربه زدن به باند مواد مخدر صنعتی که در چندین استان فعالیت دارند، گفت: ماه‌ها زحمت ضابطینِ خاصِ اداره‌کل اطلاعات استان زنجان با همکاری مردم استان، موجبات شناسایی و دستگیری این شبکه مواد مخدر را که فعالیت گسترده‌ای نیز داشتند، فراهم آورد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان در ادامه میزان مواد کشف‌شده را بالغ بر ۲۱۰ کیلوگرم از نوع مواد مخدر صنعتیِ شیشه اعلام کرد.

عباسی از عموم همشهریان و هموطنان خواست با هشیاری کافی و اطلاع‌رسانی بموقع، یاری‌گر ضابطین عام خاص در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته باشند، همچنین خانواده‌ها نیز ضمن مراقبت از فرزندانِ خویش، آنها را از تبعات و عاقبت تلخ استعمال مواد مخدر آگاه کنند تا شاهد بروز ناهنجاری به‌سبب گرفتاری در دام مواد مخدر در خانواده‌ها نباشیم.

