به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال، همزمان با فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن و مادر، تازهترین آمار مربوط به نامگذاری دختران ایرانی را منتشر کرد.
براساس این گزارش، نام «فاطمه» با بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، رتبه نخست فراوانی نام دختران در کشور را به خود اختصاص داده و پس از آن، نام «زهرا» با ۳ میلیون نفر دومین نام پرکاربرد میان دختران ایرانی است.
مرکز رصد جمعیت کشور در ادامه این گزارش اعلام کرده است که پس از نامهای فاطمه و زهرا، نامهای مریم، معصومه و زینب در رتبههای بعدی انتخاب نام دختران در سراسر کشور قرار دارند.
این آمارها نشاندهنده محبوبیت و جایگاه ویژه نامهای مذهبی در میان خانوادههای ایرانی و تأثیر فرهنگی و اعتقادی عمیق مردم در انتخاب نام فرزندان دختر است.