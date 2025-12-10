به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مرکز رصد جمعیت کشور وابسته به سازمان ثبت احوال اعلام کرد که نام مبارک حضرت فاطمه زهرا(س) بیشترین فراوانی را در میان نام دختران ایرانی دارد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال، هم‌زمان با فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن و مادر، تازه‌ترین آمار مربوط به نام‌گذاری دختران ایرانی را منتشر کرد.

براساس این گزارش، نام «فاطمه» با بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، رتبه نخست فراوانی نام دختران در کشور را به خود اختصاص داده و پس از آن، نام «زهرا» با ۳ میلیون نفر دومین نام پرکاربرد میان دختران ایرانی است.

مرکز رصد جمعیت کشور در ادامه این گزارش اعلام کرده است که پس از نام‌های فاطمه و زهرا، نام‌های مریم، معصومه و زینب در رتبه‌های بعدی انتخاب نام دختران در سراسر کشور قرار دارند.

این آمار‌ها نشان‌دهنده محبوبیت و جایگاه ویژه نام‌های مذهبی در میان خانواده‌های ایرانی و تأثیر فرهنگی و اعتقادی عمیق مردم در انتخاب نام فرزندان دختر است.