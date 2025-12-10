وقتی آش «سکته دارستانی» زیادی شور می شود!

روزنامه اصولگرای فرهیختگان در یادداشتی به سخنان منان رئیسی، نماینده اصولگرای قم در مجلس در باره سکته عضو اخراجی ستاد امر به معروف پس از بازجویی به خاطر سخنرانی در تجمع دفاع از حجاب و عفاف، حمله کرد و این دوستان جناحی را "دوقطبی زی" توصیف و معرفی کرد و تازه در آخر یادش آمد که برای نماینده هم جناح خود بنویسد: «هر ثانیه وقت مجلس آنقدری قیمت دارد که نمایندگان از آن برای مطالب غیرواقعی استفاده نکنند». یادداشت روزنامه فرهیختگان را در ادامه بخوانید.

به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ این روزنامه در یادداشتی به سخنان منان رئیسی، نماینده اصولگرای قم در مجلس درباره سکته عضو اخراجی ستاد امر به معروف پس از بازجویی به خاطر سخنرانی در تجمع دفاع از حجاب و عفاف، حمله کرد و این دوستان جناحی را "دوقطبی زی" توصیف و معرفی کرد و تازه در آخر یادش آمد که برای نماینده هم جناح خود بنویسد: «هر ثانیه وقت مجلس آنقدری قیمت دارد که نمایندگان از آن برای مطالب غیرواقعی استفاده نکنند».

دربارهٔ نماینده‌هایی که با داستان‌سرایی مسائل فرعی در کشور می‌سازند

به جای بازی سیاسی دنبال کار مردم باشید

شبکه‌های اجتماعی کلونی‌شان شده است؛ همان‌هایی که خود را «فعال رسانه‌ای»می‌خوانند اما تنها زمانی نامشان در رسانه‌ها بازتاب پیدا می‌کند که یک سر دوقطبی نشسته باشند. برایشان عنوان دوقطبی موضوعیتی ندارد؛ همین که یک دوقطبی شکل بگیرد، کفایت می‌کند تا آن را طعمه‌ای برای بر سرزبان انداختن خودشان قرار دهند. از صبح روز گذشته نام یکی از همین چهره‌ها که در کارنامه‌اش توهین به فرماندهان شهید نظامی نیز به چشم می‌خورد به دستاویزی برای توهین به قوه قضائیه تبدیل شده است.

آتش ‌تهیه ابتدایی را محمد منان‌رئیسی، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی ریخت. او صبح دیروز ویدئوی نطق انتقادی‌اش از قوه قضائیه در صحن علنی مجلس را در کانال عمومی خود در ایتا منتشر کرد. او در این نطق ادعا کرده که دستگاه قضا و نهادهای امنیتی یکی از بانوان شرکت‌کننده در تجمعاتی با موضوع حجاب را با «وضعی نامناسب» مورد بازجویی قرار داده‌اند و او در اثر این برخورد بازجویی دچار «حمله عصبی» و «سکته خفیف» شده است.

بررسی‌های خبرنگار فرهیختگان نشان می‌داد که خانم طالبی‌دارستانی یک روز بعد از مراجعه به قوه قضائیه و با پای خودش به بیمارستان مراجعه کرده است. پزشک معالج هم بعد از معاینه اذعان کرده که مشکل خاصی وجود ندارد با این حال دارستانی با اصرار خودش در بیمارستان بستری شده است.

اما با این حال رئیسی در همان کانال شخصی‌اش، بر موضع قبلی خود پافشاری کرد و نوشت که «شخصا با پزشک» و «برخی افراد مطلع» صحبت کرده است و در ادامه ادعاهایی عجیب‌تر از ادعای پیشین خود طرح کرد. اما دقایقی پس از این متن، مرکز رسانه قوه قضائیه اطلاعیه‌ای صادر کرد و نوشت که فرد مورد اشاره نماینده مجلس، پیش‌تر توسط ضابط قضایی برای تحقیق به عنوان مطلع فراخوانده شده اما او از «حضور نزد ضابط سر باز» زده است تا مقام قضایی ناچار شود او را به دادسرا احضار کند.

طبق این اطلاعیه، خانم لارستانی پس از یک ساعت و نیم، محل دادسرا را ترک می‌کند و یک روز بعد با پای خودش از منزل به بیمارستان مراجعه و اظهار کرده مشکلات پزشکی دارد. با گذشت ساعاتی از تحت نظر بودن وی پس از انجام معاینات و آزمایش‌های لازم پزشکی، پزشکان عنوان می‌کنند وی مشکل بالینی حادی ندارد.

رسمیت دادن به یک ماجرا که قوه قضائیه آن را تکذیب کرده به رئیسی محدود نماند و محمد کرباسی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم نیز آن را تایید کرد و مدعی شد ستاد امر به معروف با تمام ظرفیت! پیگیر است. این تایید که شائبه حمایت ارگانی از ادعای جعلی مطرح‌شده را پررنگ کرده و وجهه سیاسی به آن داده است تاکنون پس گرفته نشده است.

در همین راستا، همسر خانم طالبی‌دارستانی نیز وارد میدان شد و بدون انتشار اسناد پزشکی مدعی شد: «مسئولان، قول پیگیری و برخورد با معدود افراد خاطی را دادند.» ادعای وعده برخورد با خاطیان توسط مسئولان درحالی مطرح می‌شود که قوه قضائیه به‌عنوان مسئول پیگیری از اساس چنین ادعایی را رد کرده است.

سیاسی‌اش نکن، ممنون

منان‌رئیسی در بخشی از مطالب نادرستی که روز گذشته منتشر کرده، تلویحا دعوت به آشوب در قوه قضائیه کرده و می‌نویسد: «به بدنه متدین و دلسوز نهادهای امنیتی و قضایی توصیه می‌کنم که هرچه سریع‌تر تکلیف خود با این جریان نفاقی که در نهادهایشان نفوذ کرده را مشخص کنند وگرنه دیری نمی‌پاید که این جریان فاسد، خود آنها را نیز می‌بلعد!» او که حتی در مورد ادعای سکته خفیف طالبی دارستانی هم سندی ندارد قوه قضائیه را به دلیل احضار خانم دارستانی، متهم به فساد کرده است.

ادعاهای منان رئیسی را چند رسانه دیگر نیز تکذیب کرده‌اند. تسنیم نوشته که آنچه به لحاظ مراجعه به بیمارستان برای خانم دارستانی رخ داده ارتباطی به زمان حضور وی در دادسرا ندارد و روایت‌هایی که می‌گویند دارستانی در حین حضور در دادسرا دچار فشار عصبی و سکته شده است واقعیت ندارد. پس از آن نیز دارستانی با سلامت از دادسرا خارج شده است.



منان‌رئیسی در واکنش به این تکذیب‌ها به جای پاسخگویی، به رسانه‌ها حمله کرد و حتی رسانه‌هایی که صرفا خبر قوه قضائیه را بازنشر داده‌اند نیز «پروژه بگیر» خطاب قرار داده و نوشته: «آقای مثلا نورنیوز! آقای قوه قضائیه! آقایان خبرگزاری‌های پروژه‌بگیر! اولا آنچه بنده در نطقم گفتم واژه «حمله شدید عصبی و سکته گذرا» بود و نه سکته قلبی! ثانیا اگر مدعی هستید که شما راستگو و بنده دروغگو هستم میشه خواهش کنم که از بنده به جرم دروغگویی و تشویش اذهان عمومی شکایت بفرمایید تا اسناد پزشکی این پرونده را منتشر کنم؟!»

این رفتار هیجانی رئیسی دو توجیه غیرمنطقی در خود دارد. رئیسی مدعی است چون او صرفا به ماجرای سکته خفیف مغزی اشاره کرده پس استدلال قوه که گفته دارستانی سکته قلبی نکرده است، متناقض است. اما چنین استدلالی تحریف موضع واضح قوه قضائیه است که تاکید کرده سلامت فرد مدعی از هردو جنبه قلبی و مغزی بررسی شده و وی در هیچ‌کدام دچار سکته نشده است.

او همچنین با پروژه‌بگیر خطاب قرار دادن آنها گفت اگر رسانه‌ها از وی شکایت کنند اسناد ادعایش را ارائه می‌دهد. کسی که در فضای علنی طرح ادعا کرده و برای اثبات ادعا به فضای دادگاه ارجاع می‌دهد چیزی جز تناقض را بازنمایی نمی‌کند. طبق اصل 86 قانون اساسی نمایندگان مجلس مصونیت قضایی دارند و نمی‌شود به‌خاطر اظهارنظر در صحن مجلس آنها را محاکمه کرد برای همین ارائه اسناد را منوط به جلسه دادگاه کرده ‌است تا احتمالا بعدا بتواند ادعا کند علیه او حکمی صادر نشده و بنابراین ادعایش صحیح است.

حتی اگر بنابر تشکیل دادگاه نیز باشد احتمالا منان‌رئیسی مثل صحبت‌های روز سه‌شنبه خواهد گفت «در این شرایط بغرنج معیشتی» قوه قضائیه فقط باید با «گردن‌کلفت‌ها و گنده‌لات‌های اقتصادی» برخورد کند و با سایر تخلفات کاری نداشته باشد. اینکه این دو موضع به یک دیگر ربطی نداشته و هر تخلفی درجایگاه خود شایسته برخورد است امر واضحی است که منان‌رئیسی با یک مغالطه عامیانه تلاش دارد آنها را در مقابل یک دیگر قرار دهد. چنین رویکردی اتفاقا باعث می‌شود تا دست خالی از استدلال مدعیان رو شود.

باور کنیم دوست ندارید کلامی علیه نظام بیان شود

پس از این حواشی همسر طالبی‌دارستانی ویدئوی منتشر کرده و با تاکید بر این موضوع که «حال خانم طالبی رو به بهبود است» گفته «هیچ‌کس بابت این موضوع، اجازه ندارد کوچک‌ترین کلامی علیه نظام اسلامی بیان کند!» این جملات اما در فضایی خنثی مطرح نشده که بشود به‌راحتی از آن برداشت خیرخواهی داشت.

براساس ادعای سکته طالبی دارستانی یک جریان سیاسی پروژه تخریب قوه را به راه انداخته و حتی دعوت تلویحی به آشوب در قوه‌قضائیه می‌کند.

بعد از یک جنجال رسانه‌ای زمانی که قوه قضائیه به ماجرا واکنش نشان می‌دهد مدعیان بدون اینکه اسنادی از ادعای خود ارائه دهند با گفتن این جمله که «کسی اجازه ندارد علیه نظام اسلامی بیان کند» صحنه را ترک می‌گوید.

در همین متن نیز بدون اینکه از قوه قضائیه رفع اتهام صورت گیرد این موضع تداوم داده می‌شود که «مسئولان قول برخورد با معدود افراد خاطی را داده‌اند.»

این جمله یعنی طالبی‌دارستانی و همسرش همچنان بر ادعای خود ایستاده و برخاطی بودن افرادی در قوه قضائیه تاکید دارند.

تداوم چنین ادعایی با درخواست بیان نشدن کوچک‌ترین کلامی علیه نظام تناقض دارد؛ چرا که باز ماندن چنین اتهاماتی اتفاقا باب اتهام‌زنی را باز می‌گذارد. اکنون افکار عمومی جریحه‌دارشده توسط بانیان این غائله منتظر تعیین تکلیف ماجرا هستند.

طالبی‌دارستانی، منان‌رئیسی و محمد کرباسی که ضمن طرح اتهامات علیه قوه قضائیه مدعی داشتن اسنادی بوده و گفته‌اند ماجرا را پیگیری خواهند کرد بد نیست در همین ساعات ابتدایی یا اسناد خود را ارائه داده و یا بابت پروژه آشوب‌افکنی که رئیسی آن را صراحتا بیان کرده است، پاسخگو باشند.

نماینده مردم باشید

این رفتار سیاست‌زده که در آن منافع سیاسی و جناحی به قیمت ذبح منافع ملی دنبال می‌شود باید کنار گذاشته شود. منان‌رئیسی و دوستان دوقطبی‌زی‌شان نیز به جای مسائل فرعی و ساخت‌وپرداخت‌های برخاسته از ذهن‌های خاص، به مسائل اصلی کشور بپردازند.

رئیسی و سایر نمایندگانی که از یک‌سو خود را مطالبه‌گر بهبود وضعیت معیشتی مردم معرفی کرده و از سوی دیگر بابت احضار قانونی علیه یک فرد هم‌سو با خودشان، چنین قیل‌وقال می‌کنند، نه‌تنها هیچ گره‌ای از مشکلات اقتصادی باز نمی‌کنند بلکه‌ گره‌ای دیگر نیز بر ریسمان ناامیدی اجتماعی اضافه می‌کنند.

هر ثانیه وقت مجلس آنقدری قیمت دارد که نمایندگان از آن برای مطالب غیرواقعی استفاده نکنند.