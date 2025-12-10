استوری کاپتان تراکتور درباره وقایع اخیر

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0634\u062c\u0627\u0639 \u062e\u0644\u06cc\u0644\u200c\u0632\u0627\u062f\u0647\u060c \u06a9\u0627\u067e\u06cc\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0631\u0627\u06a9\u062a\u0648\u0631\u060c \u0628\u0627 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u06cc\u06a9 \u0627\u0633\u062a\u0648\u0631\u06cc \u0627\u06cc\u0646\u0633\u062a\u0627\u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc\u060c \u0627\u0632 \u0647\u0648\u0627\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u06cc\u0645 \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u0648\u0642\u0627\u06cc\u0639 \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u0648 \u06a9\u0633\u0628 \u0646\u062a\u0627\u06cc\u062d \u0636\u0639\u06cc\u0641 \u0639\u0630\u0631\u062e\u0648\u0627\u0647\u06cc \u06a9\u0631\u062f.