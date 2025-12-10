به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری؛ بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، ایران در سال ۲۰۲۵ با امتیاز ۴۳ در رتبه ۹۲ جهان از نظر قدرت گذرنامه قرار گرفته است. این جایگاه ایران را در میان ۲۰ گذرنامه ضعیف منطقه‌ای قرار می‌دهد.

در مقایسه، امارات متحده عربی با امتیاز ۱۸۰ در رتبه نخست جهانی ایستاده و ترکیه با امتیاز ۱۱۵ رتبه ۵۲ و عربستان سعودی با امتیاز ۹۲ رتبه ۶۴ را به خود اختصاص داده‌اند.

بررسی روند پنج‌ساله نشان می‌دهد جایگاه ایران با وجود برخی نوسانات، در مجموع روندی نسبتاً باثبات داشته است. کارشناسان معتقدند محدودیت‌های سیاسی و دیپلماتیک همچنان مهم‌ترین عامل در پایین‌ماندن قدرت گذرنامه ایران محسوب می‌شود.