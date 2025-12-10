میلی صفحه خبر لوگو بالا
رتبه ضعیف ایران در بین گذرنامه‌های جهان

ایران در سال ۲۰۲۵ با امتیاز ۴۳ در رتبه ۹۲ قدرت گذرنامه‌های جهان قرار گرفت؛ جایگاهی که آن را در میان گذرنامه‌های ضعیف منطقه‌ای قرار می‌دهد.
رتبه ضعیف ایران در بین گذرنامه‌های جهان

به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری؛ بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، ایران در سال ۲۰۲۵ با امتیاز ۴۳ در رتبه ۹۲ جهان از نظر قدرت گذرنامه قرار گرفته است. این جایگاه ایران را در میان ۲۰ گذرنامه ضعیف منطقه‌ای قرار می‌دهد.

در مقایسه، امارات متحده عربی با امتیاز ۱۸۰ در رتبه نخست جهانی ایستاده و ترکیه با امتیاز ۱۱۵ رتبه ۵۲ و عربستان سعودی با امتیاز ۹۲ رتبه ۶۴ را به خود اختصاص داده‌اند.

بررسی روند پنج‌ساله نشان می‌دهد جایگاه ایران با وجود برخی نوسانات، در مجموع روندی نسبتاً باثبات داشته است. کارشناسان معتقدند محدودیت‌های سیاسی و دیپلماتیک همچنان مهم‌ترین عامل در پایین‌ماندن قدرت گذرنامه ایران محسوب می‌شود.

آبکش کمیته انضباطی در مقابل سیل بی‌اخلاقی خداداد؛ ماله‌کشی عزیزی روی کشاله و زبانی که همزمان گرفت!
نکته جدید سخنان عراقچی در خصوص همکاری با آژانس/ ژاپن مسیر را هموار می‌کند؟
فرزند امام موسی صدر در پاسخ به تابناک: دست داشتن حافظ اسد و افرادی از ایران در ربوده شدن «امام موسی صدر» کذب است/ ادعای «بی بی سی» درباره درگذشت «امام» نادرست است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
41
پاسخ
انتظار دیگری داشتی؟
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
35
پاسخ
انتظار داشتید با این اوضاع و احوال رتبه بهتری داشته باشیم؟؛
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
2
44
پاسخ
50 سال پیش گذرنامه ایران جزو 10 گذرنامه برتر دنیا بود.
این نشون میده پیشرفت بسیار خوبی در این زمینه داشتیم!
البته این فقط یک موردش هست.
مستضعف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
1
20
پاسخ
ابن افتخار از سر دولتی مسئولین کشور است!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
9
3
پاسخ
اون شانزده میلیون ساده لوح به پزشکیان التماس کنید رتبه تون رو بهبود بده
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
9
پاسخ
رتبه ضعیف ایران در بین گذرنامه‌های جهان
بجز فرزندان مسوولین و ژن خوب ها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
1
7
پاسخ
قدرت اول منطقه
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
9
پاسخ
در این‌مورد واقعا به قله رسیدیم
ناشناس
|
Switzerland
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
5
پاسخ
اشتباهه احتما زیاد بالای ۸۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
11
پاسخ
با این خفت ریال، به فرض گذرنامه مون هم قوی بود کجا می تونستیم بریم؟!
