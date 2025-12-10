میلی صفحه خبر لوگو بالا
چرا پزشک معاون رئیس‌جمهور می‌شود ولی اسنپ نمی‌رود؟!

صنف پزشک بسیار بیشتر از هر صنفی هوای یکدیگر را دارند؛ و البته بسیار اهل تقوی درباره تابلوی مطب خود هستند. مسئله این صنف که حالا می‌خواهند جلوی افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی را بگیرند، نه دغدغه علمی و نگرانی از آموزش کافی دانشجو است و نه دغدغه ملی مهاجرت.
کد خبر: ۱۳۴۵۰۲۶
| |
1967 بازدید
|
۱۳
به گزارش تابناک به نقل از جوان؛ معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفته است «قرار نیست پزشک تربیت کنیم که برود در اسنپ کار کند»!

می‌توان به ایشان گفت «پزشک تربیت کنیم که برود معاون اجرایی رئیس‌جمهور بشود چطور؟!» اگر تربیت پزشک برای حضور در بیمارستان و مطب است، چه تفاوتی هست بین اسنپ یا یک شغل اداری دولتی؟

هرچند یک پزشک از پس کار رانندگی اسنپ به خوبی برمی‌آید، اما در کارهای تخصصی مدیریت دولتی اتفاقاً خود جناب معاون اجرایی نشان داده است که هر کس پزشک است لزوماً مدیر اجرایی موفقی آن‌هم در سطح ملی نیست، حتی اگر در تمجید از رئیسان خود سنگ‌تمام بگذارد. 

صنف پزشک بسیار بیشتر از هر صنفی هوای یکدیگر را دارند؛ و البته بسیار اهل تقوی درباره تابلوی مطب خود هستند. مسئله این صنف که حالا می‌خواهند جلوی افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی را بگیرند، نه دغدغه علمی و نگرانی از آموزش کافی دانشجو است و نه دغدغه ملی مهاجرت. هر کس از مسائل این صنف و پشت‌پرده‌ها خبر داشته باشد می‌داند که مسئله اصلی مخالفت‌ها با سهمیه مصوب دانشجوی پزشکی، انحصار پزشکی در مطب‌های خاص و پرنگه‌داشتن مطب است.

همین حالا گزارش‌ها از کیمیاشدن چندین و چند تخصص پزشکی از قلب‌وعروق، اطفال، بیهوشی، و رشته‌های دیگر در آینده نزدیک خبر می‌دهد که به خاطر سختی کار نسبت به رشته‌های بدون کشیک و شیک‌تر (چشم و پوست) اقبال کمتری دارند.

معاون برکنارشده وزارت بهداشت به بیماری که نمی‌توانسته برای عمل فوری، شش سکه زیرمیزی بدهد، گفته است اگر سکه نداری باید چند سال در بیمارستان دولتی در نوبت بمانی! بعد آقایان از زیادبودن پزشک و بی‌فایده‌بودن تربیت پزشک جدید حرف می‌زنند.

جعفر قائم‌پناه گفته است: «به‌طور جدی برای توقف افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی ایستاده‌ایم. برای چنین افزایش ظرفیتی اصلاً فضا و کلاس آموزشی مورد نیاز وجود ندارد. دانشجوی پزشکی، بیمار و تجهیزات می‌خواهد که شرایط آن وجود ندارد». اولاً چرا باید یک مقام دولتی صراحتاً با مصوبه قانونی مخالفت کند. دولت مجری قانون است، نه زیرپاگذار قانون. ثانیاً باقی‌حرف‌ها که امکانات و بیمار نداریم، دروغ محض است! ما در کشور بیمار و تجهیزات نداریم؟! چطور در وقت دیگر و در جای دیگر ایران را از پیشرفته‌ترین‌ها در گستردگی امکانات و تجهیزات فراوان آموزشی و درمانی معرفی می‌کنید، اما این‌جا خلاف آن را می‌گویید. در جای دیگر آمار شمار فراوان بیمار و مصرف چندبرابری دارو و مراجعات و بستری‌ها را می‌دهید و این‌جا می‌گویید بیمار (برای آموزش پزشک) نداریم؟!

قائم پناه پزشک شغل دولتی مسئولان راننده اسنپ دانشجوی پزشکی خبر فوری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
8
3
پاسخ
کاملا حرف حساب و درست
از معدود نوشتار های واقع گرایانه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
10
پاسخ
شما سهمیه ها را بردار که چندتا بچه درسخون و باهوش وارد دانشگاه بشن، بعدش هر کار خواستی بکن. ولی وقتی ظرفیت محدود باشه و با سهمیه پر بشه، برای هیچ کس سود نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
20
پاسخ
پزشک سهمیه ای نباشد بهتر است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
3
15
پاسخ
بسیاری از پزشکان فقط در ایران فعالیت می کنند تا سرمایه لازم برای مهاجرت را کسب کنند و بعد از مهاجرت هم شغل هایی غیر از طبابت دارند در ضمن بیشتر پزشکان در کار ساخت و ساز و خرید و فروش هستند اما عزیزان را ناراحت نمی کند اینکه بیماران ماه ها در انتظار نوبت ویزیت باشند و در نهایت بعد از چند ساعت انتظار در چند دقیقه ویزیت شوند عزیزان را ناراحت نمی کند اما کار در اسنپ آنها را ناراحت می کند و بهانه ای برای کاهش پذیرش تا درآمدهای بالای آنها تضمین شود
ناشناس
|
Sweden
|
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
2
7
پاسخ
بهش می گن اتلاف انرژی و هزینه.
خوب یک راننده لازم نیست هفت سال اضافه درس بخونه اونم پزشکی.
دو ماه نهایت آموزش کافی است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
1
9
پاسخ
برید بایا شما هم برای خودتون مطلب مینویسید. چطور انتظار دارید که قائم پناهی که وقتی پزشکیان وزیر بهداشت بود تو پروژه خرید 500 دستگاه آمبولانس با استفاده از وام بانک جهانی به راحتی شرکتی را که اصلا در مناقصه شرکت نکرده بود برنده اعلام کنه که یقینا میدونید چرا حاضر شده چنین ریسک تخلف مشهودی را بپذیره که باعث بشه حتی شرکت برنده واقعی در بازرسی از قائم پناه شکایت کنه ولی به دستور مستقیم پزشکیان مسکوت گداشتنه بشه دلش برای راننده اسنپ شدن پزشکا بسوزه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
7
پاسخ
شما همچنان پیگیر قانون منع مداخله نباشید.این کشور پر از تاثیر گذاری صاحبان منافع بر قوانین است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
5
12
پاسخ
بزرگترین نگرانی مافیای پزشکان این است که با افزایش تعداد پزشکان دست زیاد میشه ودرآمد کلان آنها کاهش پیدا میکنه فقط همین.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
2
5
پاسخ
وقتی سی هزار پزشک عمومی بیکارند و این بیکاری به متخصص ها هم کشیده میشود- از طرف دیگر پزشکانی هستند که هم مدیرند و هم چند بیمارستان دولتی و خصوصی برایشان کارانه توپ واریز میکند. هروقتهم اعتراض شود میگن اینها تجربه دارند!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
3
1
پاسخ
پزشکی مدرن صرفا برای تجارت درست شده. اغلب درمانهای طبیعی را حذف کردن از صدسال قبل. درمانهایی که فقط تسکین دهندست را جایگزین کردن تا بیمار مدتها درگیر باشه و هزینه کنه و درمان حل کننده ریشه ای را ارایه نمی کنند. این خوی ثروت اندوزی باعث شده ثروت و پول جای انسانیت را بگیره. طبیب مرهم درد بود و پزشک عاشق جیب شما.
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
