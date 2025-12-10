اتفاق تلخ برای کشتی فرنگی

به گزارش تابناک به نقل از آنا؛ مسابقات کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان ۲۸ مهر تا اول آبان در شهر نووی‌‍ساد صربستان به انجام رسید که تیم ملی ایران با کسب ۳ مدال طلای ایمان محمدی، غلامرضا فرخی و فردین هدایتی، نقره سجاد عباسپور و ۲ برنز احمدرضا محسن نژاد و ابوالفضل مهمدی با کسب ۱۴۳ امتیاز قهرمان جهان شد.

تیم‌های اوکراین و آذربایجان هم با ۹۶ و ۹۳ امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

طی روز‌های گذشته متاسفانه تست دوپینگ یکی از عنوان‌داران ایران در امید‌های جهان مثبت اعلام شد، اما خوشبختانه این مسئله قهرمانی تیم ملی کشورمان را تحت‌الشعاع قرار نخواهد داد.

باتوجه به قهرمانی مقتدرانه و اختلاف ۴۷ امتیازی تیم ملی فرنگی کشورمان با تیم دوم، در صربستان، با کسر امتیاز کسب شده از سوی این فرنگی‌کار، باز هم قهرمان جهان خواهیم بود.