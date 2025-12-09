روایت مهم سردار جباری از افشای نقشه ترامپ برای تسخیر تهران

مشاور فرمانده کل سپاه گفت: در کشور ما یهودی و مسیحی همدل و همراه با نظام مقدس جمهوری اسلامی بسیار حضور دارند و زندگی می‌کنند و سرویس اطلاعاتی ما تعدادی از نوکیشان مسیحی که قبلا مسلمان بودند و دشمن جذبشان کرده بود را دستگیر کردند.

سردار جباری مشاور فرمانده کل سپاه در یازدهمین کنفرانس بین المللی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب گفت: در دفاع مقدس 12 روزه دستگا‌ه‌های اطلاعاتی ما ۱۲۳ نفر از سر شبکه سلطنت‌طلب‌ها را تحت عنوان گارد جاویدان شناسایی و دستگیر کردند و در کشور ما یهودی و مسیحی همدل و همراه با نظام مقدس جمهوری اسلامی بسیار حضور دارند و زندگی می‌کنند همچنین سرویس اطلاعاتی ما تعدادی از نوکیشان مسیحی که قبلا مسلمان بودند و دشمن جذبشان کرده بود را دستکیر کردند.

وی افزود: چند نفر از سران داعش روز دوم جنگ ۱۲ روزه وارد کشور شدند.

در جلسه ۱۲ ساعته روز ۲۴ خرداد برنامه ریزی تسخیر اماکن حکومتی توسط ترامپ طرح ریزی شده بود

او ادامه داد: جریانات ضد انقلاب کردی، ضد انقلاب بلوچ، ضد انقلاب ترکی، سلطنت طلب، منافقین و داعش در این جلسه حضور داشتند و عناصر خود را برای تجزیه و براندازی کشور آماده کرده بودند.

از ۸ سال قبل اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها اراذل و اوباش شاخص کشور را جذب کردند

وی تصریح کرد: اراذل و اوباش جذب شده را به سفر ترکیه و دبی بردند و در گروه‌هایی مباحث سیاسی سنگین را به آن‌ها آموزش دادند و هر یک نفر از اراذلی که خارج رفته بود سه دوره‌ی ۲۱ روزه را دیده بود همچنین برای هر نفر ۲۵ هزار دلار خرج کردند.

شهید فخری زاده توسط اراذل و‌ اوباش داخلی و با هدایت سرویس اطلاعاتی اسرائیل به ترور شد

سردارجباری گفت: قبلا برای ترور دانشمندان ما عوامل سرویس‌های اسرائیلی وارد کشور می‌شدند و اما برنامه‌ریزی ترورهای جدید از اراذل و اوباش ایرانی استفاده کردند.

روایت سردار جباری از برگزاری جلسه خاص ۱۲ ساعته با هدایت ترامپ و طراحی توطئه و کودتای خونین در روز ۲۴ خرداد

وی اظهارداشت: روز ۲۴ خرداد یک‌روز پس از شروع دفاع مقدس ۱۲ روزه، جلسه‌ای ۱۲ ساعته در یکی از کشورهای اروپایی برگزار شد و همه عناصر ضد انقلاب، سرویس‌های آمریکایی و اسرائیلی و سران ضد انقلاب اعم از تجزیه طلب‌ها، سلطنت‌طلب‌ها و حتی سران داعش در این جلسه حضور داشتند همچنین ترامپ و نتانیاهو هدایت کننده این جلسه بودند.

او ادامه داد: قرار بود با آغاز حمله این‌ها از نقاط مختلف و خطوط مرزی وارد کشور ما شوند و در این جلسه گفتند کار جمهوری اسلامی تمام است‌ همچنین حتی با بعضی افراد خاص در داخل کشور برای حضور تماس گرفتند.