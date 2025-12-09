میلی صفحه خبر لوگو بالا
خداداد عزیزی احضار شد

سرپرست تیم فوتبال تراکتور تبریز به کمیته انضباطی احضار شد.
کد خبر: ۱۳۴۴۹۸۸
| |
2169 بازدید
|
۱۰
خداداد عزیزی احضار شد

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سرپرست تیم فوتبال تراکتور تبریز به کمیته انضباطی احضار شد.

خداداد عزیزی پس از استفاده از الفاظ رکیک و ناپسند پس از بازی ذوب آهن و تراکتور در میکسدزون ورزشگاه فولادشهر به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال احضار شد.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
2
3
پاسخ
هیچی نمیشه
فحاشان همه سفیدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
2
4
پاسخ
تراکتور ایشان را برای هوچیگری استخدام کرده است.
ناشناس
|
Canada
|
۲۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
2
4
پاسخ
احتمالا بعنوان تنبیه میفرستندش جام جهانی !
حمید
|
France
|
۲۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
2
6
پاسخ
بسیار بی شخصیت و بی کلاس ..یه نظر خواهی بزارین ببینید چقدر دید مردم بهش عوض شده..البته شخصیت واقعیش بر مردم روشن شده..اصالتا ایرانیه؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
2
5
پاسخ
این آدم داغونو و بیسوادو برای هیچ برنامه ای دعوت نکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
1
4
پاسخ
فحاش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
2
4
پاسخ
گمان میکردیم این فرد نچسب بعد از آن توهین قومیتی هم مجازات شود و هم دیگر رنگ حضور در تلويزيون را نبیند اما دریغا مثل اینکه این فرد روز به روز نزد برخی عزیزتر می‌شود
هادی حیدری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
1
4
پاسخ
تا بوده همین بوده . هرچه هست خوبیش همین یکرنگی اوست . مثل خیلی ها بسته به زمان تغییر نمی کند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
2
1
پاسخ
چطور تو‌سیمای میلی فحش داد خوشتون اومد
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
2
5
پاسخ
واقعا جای چنین آدم بی ادبی در فوتبال هست؟ مقایسه کنید این .... رو با علی دایی، کریم باقری، هاشمیان، مهدوی کیا
