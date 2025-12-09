خداداد عزیزی احضار شد

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0645\u0647\u0631\u060c \u0633\u0631\u067e\u0631\u0633\u062a \u062a\u06cc\u0645 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u062a\u0631\u0627\u06a9\u062a\u0648\u0631 \u062a\u0628\u0631\u06cc\u0632 \u0628\u0647 \u06a9\u0645\u06cc\u062a\u0647 \u0627\u0646\u0636\u0628\u0627\u0637\u06cc \u0627\u062d\u0636\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u062e\u062f\u0627\u062f\u0627\u062f \u0639\u0632\u06cc\u0632\u06cc \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0627\u0644\u0641\u0627\u0638 \u0631\u06a9\u06cc\u06a9 \u0648 \u0646\u0627\u067e\u0633\u0646\u062f \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u0630\u0648\u0628 \u0622\u0647\u0646 \u0648 \u062a\u0631\u0627\u06a9\u062a\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u06a9\u0633\u062f\u0632\u0648\u0646 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0641\u0648\u0644\u0627\u062f\u0634\u0647\u0631 \u0628\u0647 \u06a9\u0645\u06cc\u062a\u0647 \u0627\u0646\u0636\u0628\u0627\u0637\u06cc \u0641\u062f\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0627\u062d\u0636\u0627\u0631 \u0634\u062f.