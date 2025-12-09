به گزارش تابناک، پیامرسان سروشپلاس در گزارش سالانه خود، آمار و شاخصهای عملکردی سال ۱۴۰۳ را منتشر کرد؛ گزارشی که نشان میدهد میزان استفاده کاربران از این پلتفرم در بخشهای مختلف پیامرسانی، تماس، محتوا و خدمات ابری رشد قابل توجهی داشته است.
بر اساس این گزارش، تعداد کاربران ثبتنامشده در سروشپلاس به بیش از ۴۲ میلیون نفر و شمار کاربران فعال سالانه به ۱۲ میلیون نفر رسیده است. پلتفرم اعلام کرده که ۹۹ درصد کاربران از طریق نسخه اندروید از خدمات آن استفاده میکنند.
در سال گذشته، کاربران سروشپلاس بیش از ۲۱ میلیارد پیام ارسال کردهاند. بیشترین حجم پیامها مربوط به گفتوگوهای شخصی با ۱۶/۸ میلیارد پیام بوده است. همچنین در پرترافیکترین روز سال، بیش از ۵۸ میلیون پیام میان کاربران رد و بدل شده است.
در بخش تماس، در مجموع ۱۵.۵ میلیون تماس صوتی و ۱۱.۵ میلیون تماس تصویری برقرار شده است.
سروشپلاس همچنین اعلام کرده کاربران در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳ میلیارد فایل ارسال و حدود ۲/۱۱ پتابایت داده را در فضای ابری این پیامرسان ذخیره کردهاند.
پیک ترافیک مصرف داده در سال گذشته در تاریخ ۱۹ مرداد و همزمان با مسابقه حسن یزدانی در المپیک پاریس ثبت شده که به ۵۳/۱ گیگابیت بر ثانیه رسیده است.
در حوزه محتوا، بیش از ۱.۸ میلیون کانال جدید ایجاد شده و مجموع بازدید کانالها از ۸۱ میلیارد بازدید عبور کرده است. همچنین بخش «پستچین» یا اکسپلور سروشپلاس در سال گذشته بیش از ۶/۲ میلیون کاربر فعال داشته و پستهای منتشرشده در آن ۷/۱ میلیارد بار دیده شده است.
در بخش تبلیغات نیز جایگاه «پین» با ۱۵ میلیارد بازدید و تبلیغات درونکانالی با ۱۵۲ میلیون بازدید از قالبهای پربازدید این پلتفرم بودهاند.
سروشپلاس اعلام کرده در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۷۷ هزار درخواست پشتیبانی بررسی شده که از این میان، ۸۹ هزار درخواست بهوسیله بات هوشمند پاسخگو بهصورت خودکار پاسخ داده شده است.
سامانههای امنیتی این پیامرسان نیز طی سال گذشته بیش از ۱۱ هزار لینک مخرب را شناسایی و مسدود کردهاند.