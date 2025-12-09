نبض خبر
رونمایی از هوش مصنوعی نظامی ارتش آمریکا
وزارت جنگ، پلتفرم هوش مصنوعی جدیدی به نام "GenAI.mil" را برای ارتش ایالات متحده راهاندازی کرده است که اولین مدل اصلی آن، Gemini for Government از Google Cloud است. هدف این اقدام، ایجاد نیروی کار مبتنی بر هوش مصنوعی و تحقق دستور ترامپ برای "تسلط ایالات متحده بر هوش مصنوعی" است. Gemini for Government اکنون در سراسر پنتاگون و دسکتاپهای نظامی جهانی مستقر شده و امکان گردشهای کاری خودکار پیشرفته، آزمایش و تصمیمگیری سریعتر را فراهم میکند. GenAI.mil بخشی از یک تلاش گستردهتر برای بازسازی قابلیتها، تقویت بازدارندگی و ادغام هوش مصنوعی مولد در عملیاتهای نظامی روزانه است. توضیحات پیت هگست وزیر جنگ آمریکا درباره این اقدام را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
برچسبها:نبض خبر هوش مصنوعی جنگ ارتش آمریکا GenAI پیت هگست
