تکذیب حضور سحر دولتشاهی در فیلم پارسا پیروزفر

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ پارسا پیروزفر در حال تدارک ساخت نخستین فیلم سینمایی خود در قامت کارگردان است. این اثر سینمایی که «خانم شین» نام دارد، در مرحله انتخاب بازیگر است.
برخلاف برخی اخبار منتشر شده، سحر دولتشاهی بازیگر اولین فیلم پارسا پیروزفر نیست و انتخاب بازیگران این اثر سینمایی قطعی نشده است.
این پروژه که در مرحله انتخاب بازیگران و تکمیل تیم تولید قرار دارد، به تهیهکنندگی مشترک محمد یمینی و رضا فتحالهیپور ساخته میشود.
فیلمنامه خانم شین نوشته یاسمین ریزان و ارسلان امیری است.
پیروزفر پیش از این در مقام کارگردان تئاتر، آثاری، چون «ماتریوشکا»، «سنگها در جیبهایش»، «بر پهنهی دریا»، «ملاقات» و… را روی صحنه برده است.
آخرین حضور او در مقام بازیگر، در سریال پرمخاطب «در انتهای شب» بوده است که برای بازی در آن موفق به دریافت جایزه بازیگری از جشنواره بینالمللی Cinema Jove اسپانیا شد.