تجمع برخی داوطلبان کنکور مقابل شورای عالی انقلاب فرهنگی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ عباس میرزاحسینی با اشاره به تجمع امروز تعدادی از والدین و داوطلبان کنکور مقابل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتوگو با ایسنا، گفت: رویکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی همواره بر مبنای تکریم ذینفعان و شنیدن صدای بدنه جامعه است. در همین راستا، امروز دکتر کبگانیان و دکتر سوزنچی از اعضای حقیقی شورا با حضور متواضعانه در جمع خانوادههای نگران، ضمن گفتگوی رودررو، پیام اصلی شورا را که «تصمیمگیری بر مدار دادههای علمی و گزارشهای کارشناسی» است، به ایشان منتقل کردند.
وی با بیان اینکه «خانه ملی گفتگوی آزاد» بستری قانونی و آماده برای شنیدن صدای منتقدان است، افزود: ما از نمایندگان خانوادهها و داوطلبان دعوت میکنیم، در این خانه حضور یابند. ما معتقدیم نگرانی برخی از والدین برای آینده فرزندانشان مقدّس است، اما مسیر حل آن، گفتگوی فنی درباره «کیفیت اجرا» است، نه بازگشت به سیستم معیوب گذشته.
میرزاحسینی تصریح کرد: در سیستم کنکورِ تستی، صرفا دانشآموزی موفق بود که پول خرید تکنیکهای تستزنی و کلاسهای خاص را داشت. اما مصوبه شورا، مرجعیت را به معلم، مدرسه و «کتاب درسی» برگرداند؛ تنها منبعی که در دورترین روستاهای کشور با شمال تهران یکسان است. آمارها نشان میدهد سهم دهکهای پایین و مناطق محروم در رتبههای برتر، با این مصوبه در حال بهبود است.
رئیس مرکز رسانه شورا در پاسخ به دغدغه برخی تجمعکنندگان درباره کاهش قبولی پسران، گفت: تحلیلهای آماری سازمان سنجش نشان میدهد که ترکیب جنسیتی داوطلبان (۶۰ درصد دختر و ۴۰ درصد پسر) یک واقعیت اجتماعی است که سالها قبل از این مصوبه شکل گرفته است.
رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: ریشه کاهش انگیزه تحصیلی در پسران را باید در مسائل اقتصادی مانند اشتغال و سربازی جستوجو کرد، نه در شیوه برگزاری امتحان. دادههای سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ (قبل از اجرای مصوبه) نیز همین نسبت را نشان میدهد و گره زدن این موضوع به امتحانات نهایی، آدرس غلط دادن است.
این مقام مسئول در واکنش به درخواست اجرای آزمایشی (پایلوت) طرح، توضیح داد: کنکور یک «مسابقه ملی» است و عدالت حکم میکند که قواعد مسابقه برای همه یکسان باشد. شورا به جای پایلوتِ تبعیضآمیز، روش استاندارد «اجرای پلکانی» را انتخاب کرده تا سیستم آرامآرام با شرایط جدید سازگار شود.
میرزاحسینی در خصوص نگرانیها پیرامون نحوه تصحیح اوراق، به استقرار کامل سامانه تصحیح الکترونیک اشاره کرد و با یادآوری زیرساختهای فنی ایجاد شده در مرکز ارزشیابی آموزش و پرورش گفت: در فرآیند فعلی، تصویر برگه بدون نام و سربرگ، برای دو مصحح مستقل در استانهای دیگر ارسال میشود. این دو نفر هیچ اطلاعی از نمره یکدیگر ندارند. اگر نمراتشان نزدیک باشد، میانگین گرفته میشود، اما اگر اختلاف معنادار باشد، سیستم بلافاصله برگه را به مصحح سوم (ناظر ارشد) ارجاع میدهد که این مکانیزم خطای انسانی را به حداقل میرساند.
میرزاحسینی در پایان گفت: راهبرد شورا «ثبات در سیاست مصوب» و «انعطاف در اجرا و حل مشکلات این حوزه» برای رفع نقایص است. بازگشت به عقب یعنی هدر دادن ۱۲ سال عمر دانشآموز در مدارس و سپردن آینده آنها به ۴ ساعت پر استرس؛ مسیری که شورا اجازه تکرار آن را نخواهد داد.