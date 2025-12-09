شنیده شدن صدای ۳ انفجار در دمشق

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سه‌شنبه شب صدای سه انفجار در منطقه «المزه» دمشق شنیده شده، اما هنوز دلیل وقوع این انفجارها مشخص نشده است.

شبکه خبری الاخباریه سوریه گزارش داد سه گلوله خمپاره از سوی افراد ناشناس به اطراف فرودگاه نظامی «المزه» اصابت کرده است که تلفاتی نداشت.

بنا به گزارش رسانه‌های سوری، تحقیقات و بررسی‌ها برای کشف ماهیت وقوع این انفجارها در جریان است.

خبرگزاری سوریه اعلام کرد سه راکت با منبع ناشناخته اطراف فرودگاه نظامی المزه در دمشق را هدف قرار داده و این حادثه هیچگونه خسارت مادی و انسانی نداشته است.