گفت‌وگوی مستقیم فرهنگی، کلید کاهش فاصله‌ها و آغاز فصل جدید تعاملات

به گزارش تابناک؛ در نشست همکاری‌های فرهنگی و رسانه‌ای عربستان تاکید شد که گفت‌وگوی فرهنگی بین نخبگان و فعالان فرهنگی و هنری دو کشور باعث کاهش فاصله‌ها بین دو کشور و نزدیکی بیشتر گفتمان تهران و ریاض خواهد شد.

نشست تخصصی همکاری‌های فرهنگی و رسانه‌ای ایران و عربستان سعودی از سوی صندوق سرمایه‌گذاری و توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و عربستان در آستانه سفر وزیر اطلاع‌رسانی عربستان به تهران که در اواخر ماه جاری شمسی انجام می‌شود، برگزار شد.

در این نشست «عبدالرضا سیفی» مدیرکل همکاری‌ها و تنظیم‌گری صادرات فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سخنانی با بیان اینکه تردد حجاج ایرانی به عربستان و سفرهای زیارتی برخی از اتباع عربستانی به ایران باعث شده که تعاملات مردم بین دو کشور ایجاد شود، گفت: اما دست‌هایی در نظام سلطه تلاش می‌کنند که این نزدیکی صورت نگیرد چراکه به احتمال زیاد از تحقق این امر ضرر می‌کنند.

این مقام مسئول در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تاکید بر اینکه گفت‌وگوی فرهنگی بین نخبگان، فعالان فرهنگی و هنرمندان دو کشور باعث کاهش فاصله‌ها و نزدیکی بیشتر گفتمانی ایران و عربستان سعودی می‌شود، گفت: در این چارچوب مهم است که از ظرفیت‌های دانشگاهی نیز به خوبی استفاده شود.

وی با بیان اینکه در سال‌های قبل یکسری گفت‌وگوهایی با عنوان گفت‌وگوهای ایران و جهان عرب با حضور اندیشمندان ایرانی و کشورهای عربی در دوره‌های مختلف برگزار می‌شده است، گفت: امیدواریم که با گسترش روابط فرهنگی بین ایران و عربستان دور جدید این گفت‌وگوها شروع شود چراکه بسیاری از مسائلی که محل اختلاف یا بعضا سوءتفاهم است در این گفت‌وگوها قابل حل است.

سیفی همچنین با بیان اینکه اعزام گروه‌های هنری و فرهنگی به تهران و ریاض از سوی دو کشور، برگزاری هفته‌های فرهنگی بین دو کشور، برگزاری هفته فیلم ایران در عربستان از جمله مواردی است که می‌تواند به تقویت روابط دو کشور کمک کند، گفت: همچنین از دیگر مواردی که در این زمینه مهم است برگزاری جشنواره‌های گردشگری بین دو کشور است و ما در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی آماده هستیم در یک یا چند مورد در برگزاری این مراسم مشارکت کنیم.

این مقام مسئول در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های حاکمیتی در تسهیل ارتباط بین نخبگان، هنرمندان و اهالی فرهنگ بین دو کشور نقش مهمی دارند، در بخش پایانی صحبت‌های خود در این نشست گفت: سفر وزیر اطلاع‌رسانی عربستان به ایران قطعی شده و او در جریان این سفر با تعدادی از مقامات فرهنگی کشورمان دیدار خواهد کرد و از برخی از نهادهای مرتبط با حوزه اطلاع‌رسانی از جمله رسانه‌های مطرح بازدید می‌کند. در جریان این سفر همچنین پیش‌بینی می‌کنیم که تفاهماتی بین دو کشور به امضا برسد که مقدمات آن در حال فراهم شدن است.

در ادامه این برنامه، مجید منادی مشاور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در امور بین‌الملل در اظهاراتی با تاکید بر اینکه در اسناد بالادستی ایران تعامل با همسایگان در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد تاکید قرار گرفته است، تصریح کرد: ما می‌توانیم روابط فرهنگی‌مان را با عربستان از طریق ابزارهایی چون هنر، رسانه، شعر و ادبیات، میراث فرهنگی و گردشگری و فعالیت‌های قرآنی گسترش دهیم.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد با بیان اینکه امروز حوزه رسانه حوزه‌ای است که بیشترین اشتراکات و کمترین اختلافات در حوزه تعاملات فرهنگی دو کشور وجود دارد، گفت: چراکه هر دو کشور ایران و عربستان و کشورهای موثر منطقه به این نتیجه رسیدند که باید روایتی که از منطقه و تحولات منطقه ارائه می‌شود از جانب خودمان باشد نه از سوی طرف ثالث. البته برخی از کشورهای خارج از این منطقه از این موضوع خرسند نیستند.

منادی همچنین با بیان اینکه در جریان سفر وزیر اطلاع‌رسانی عربستان سعودی به ایران می‌توانیم زمینه‌های مشترک فرهنگی دو کشور را بالقوه کنیم و در جهت اجرایی کردن آنها برنامه‌ریزی انجام شود، گفت: شعر و ادب فارسی و عربی از ظرفیت‌های بسیار خوبی برای گسترش تعاملات فرهنگی بین دو کشور برخوردار هستند.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد با تاکید بر اینکه روابط فرهنگی بین دو کشور و تبادلات در این زمینه می‌بایست مستقیم و بدون واسطه باشد، گفت: گسترش روابط فرهنگی باعث کاهش تفاهم‌ها بین دو کشور می‌شود و زمینه را برای افزایش همکاری‌ها فراهم می‌کند.

وی همچنین تاکید کرد: گسترش تعاملات فرهنگی بین دو کشور باعث افزایش همکاری‌های امنیتی و اقتصادی بین ایران و عربستان نیز خواهد شد.

منادی در پایان صحبت‌های خود در این نشست با اشاره به مفید بودن برگزاری این نوع نشست‌ها بر لزوم ادامه آنها تاکید کرد.

در این نشست عبدالله الرفاعی بنیان‌گذار و رئیس دانشکده رسانه و ارتباطات دانشگاه محمد بن سعود در سخنانی گفت: در حال حاضر بین مقامات دو کشور این اراده سیاسی وجود دارد که تعاملات فرهنگی تهران و ریاض افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه هرگونه تعاملات فرهنگی و علمی دارای بایسته‌هایی هستند که می‌بایست پیش‌زمینه آن ایجاد شود، گفت: ارتباط عمیق فرهنگی بین کشورها جز از طریق گفت‌وگو امکان‌پذیر نیست. امروز نسل جوان دو کشور می‌خواهند واقعیت‌های دو کشور را بشناسند و اینکه مثلا آن چیزی که در مورد ایران یا عربستان می‌شنود درست است یا نه. آنها در واقع به دنبال واقعیت هستند. متاسفانه همچنان بیشتر راویان در مورد مسائل ایران و عربستان برای مردم دو کشور طرف‌های سوم هستند که باید این واسطه حذف شود. اکنون با گسترش شبکه‌های مجازی و وجود اراده بین مقامات دو کشور می‌توان این واسطه‌ها را حذف کرد.

عبدالله الرفاعی در ادامه صحبت‌های خود در این نشست که به صورت برخط انجام می‌شد، ادامه داد: ما در عربستان تلاش می‌کنیم که به حجاج ایرانی بهترین خدمات را ارائه کنیم تا از این طریق وجه مثبت کشورمان را منتقل کنیم. ایران نیز در بحث گردشگری سلامت باید بهترین خدمات را ارائه دهد تا وجه مثبتش به کشورهای دیگر منتقل شود.

بنیان‌گذار و رئیس دانشکده رسانه و ارتباطات دانشگاه محمد بن سلمان با تاکید بر اینکه ما باید یک پایه‌ریزی قوی در زمینه فرهنگی، رسانه‌ای و آموزشی داشته باشیم تا بتوانیم اهداف دو کشور را در حوزه فرهنگی محقق کنیم، تاکید کرد: این پایه‌ریزی باید به نحوی باشد که برخی از مسائل سیاسی و یا امنیتی بین دو کشور مشکلی در این زمینه ایجاد نکند.

این استاد دانشگاه در عربستان سعودی با تاکید بر اینکه در گسترش تعاملات فرهنگی بین دو کشور ضرورتی ندارد که ایدئولوژی‌های خود را به یکدیگر تحمیل کنیم، گفت: ما باید از فضای مجازی و رسانه‌ای بیشترین استفاده را برای انجام این گفت‌وگوها داشته باشیم. رسانه‌های رسمی نباید در این زمینه فرصت‌سوزی کنند و باید در خدمت این اهداف باشند چراکه بعضا می‌بینیم گاهی رسانه‌های رسمی برخلاف آنچه که هدف ماست، عمل می‌کنند.

وی تاکید کرد: پیشران این برنامه‌ها و گسترش تعاملات فرهنگی بین دو کشور باید جوانان باشند.

الرفاعی همچنین تاکید کرد: باید میزهای گفت‌وگو بین دانشگاه‌های دو کشور ایجاد شود و این میزها خود باعث برگزاری نشست‌ها و جشنواره‌های مختلف فرهنگی بین دو کشور می‌شود. در بحث تعاملات فرهنگی باید بر روی بخش خصوصی نیز سرمایه‌گذاری کنیم.

وی در پایان سخنان خود در این نشست گفت: موضوع تبادلات ورزشی نیز در این زمینه فراهم است چراکه جوانان به آن توجه ویژه دارند.

در ادامه این نشست ترکی العیار استاد رسانه و وابسته فرهنگی پیشین عربستان سعودی در کره جنوبی نیز به صورت برخط به ایراد سخنرانی پرداخت.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه برای گسترش روابط فرهنگی بین دو کشور باید در ابتدا برخی از اختلاف‌های اصلی بین دو کشور را پایان دهیم، گفت: به نظرم مهم است که در این مسیر تفاهمنامه امنیتی بین دو کشور اجرایی شود و این موضوع باعث می‌شود که دیگر امور در مسیر مثبت قرار بگیرد.

وی همچنین به موضوع دیپلماسی نرم و اهمیت آن در تعاملات دو کشور اشاره کرد و گفت: بعضا می‌بینیم که رسانه‌ها روایت‌های کاذبی از واقعیت‌های دو کشور بیان می‌کنند که در این ارتباط باید شفاف‌سازی کنیم. در همین چارچوب من بر اهمیت گسترش روابط رسانه‌ای بین دو کشور تاکید دارم.

ترکی العیار همچنین با بیان اینکه ما می‌توانیم جشنواره‌های مختلف رسانه‌ای، فرهنگی و هنری در شهرهای مختلف دو کشور برگزار کنیم و در واقع از این طریق نقاط مختلف جغرافیایی دو کشور را معرفی کنیم، گفت: این تعاملات باعث می‌شود که ذهنیت‌های بدی که بعضا ایجاد شده، تصحیح شود.

این استاد دانشگاه همچنین به اهمیت ساختن مستند و فیلم‌های مشترک بین دو کشور اشاره کرد و گفت: در همین چارچوب ما می‌توانیم سفرهایی برای گروه‌های مختلف نسل جوان دو کشور فراهم کنیم تا بخشی از این روابط فرهنگی از طریق جوانان محقق شود.

وی در ادامه صحبت‌های خود به برگزاری جشنواره‌های مختلف بین‌المللی در عربستان در سال‌های اخیر با حضور شخصیت‌های مختلف اشاره کرد و گفت: همه اینها به نوعی تبادل فرهنگی است و ما می‌خواهیم با ایران در این زمینه یک نمونه موفق جدید بسازیم تا الگویی برای دیگر کشورها شود و خوشبختانه در این زمینه اراده جدی بین مقامات دو کشور نیز وجود دارد.

این استاد رسانه و وابسته فرهنگی پیشین عربستان سعودی در کره جنوبی همچنین تاکید کرد: امنیت پایه و اساس هرگونه روابطی است که ما می‌خواهیم در آینده با هم داشته باشیم.

ترکی العیار در بخش پایانی صحبت‌های خود گفت: ما می‌توانیم افق جدیدی از روابط بین دو کشور را با تعاملات فرهنگی تدوین کنیم.