با اصلاحی در مصوبه بنزینی دولت، خودروهای صفر نولید داخل زیر یک‌میلیارد تومان سهمیه می‌گیرند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ یکی از انتقادات به مصوبه بنزینی دولت که از شنبه ۲۲ آذرماه اجرا می‌شود، عدم تخصیص سهمیه بنزین به خودرو‌های صفر بود.

در این زمینه، با اصلاحی در مصوبه بنزینی دولت، خودرو‌های صفری تولید داخل که قیمت کارخانه‌ای آنها زیر یک‌میلیارد تومان باشد سهمیه می‌گیرند.

طبق اصلاحیه مصوبه بنزینی دولت، منظور از خودرو‌های نو شماره خودرو‌های سواری صرفا شخصی داخلی که سند خودرو ان‌ها برای اولین بار صادرشده است و نیز در سند مربوطه کشور سازنده خودرو، «ایران» درج شده است و قیمت کارخانه‌ای ان‌ها بیش از ۱ میلیارد تومان است