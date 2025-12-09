میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

وضعیت اسفبار یادگار دوره هخامنشی!

ایوان تاریخی قدمگاه، از آثار تاریخی به‌جا مانده دوره هخامنشی، یکی از شاخص‌ترین یادگارهای سنگ‌تراشی در حاشیه منظر فرهنگی تخت‌جمشید و در کوه رحمت، دوباره در معرض موجی گسترده از وندالیسم‌(خط خط کردن دیوارهای آثار تاریخی) و تخریب‌های انسانی قرار گرفته است؛ وضعیتی که کارشناسان آن را «بغرنج»، «نگران‌کننده» و «هشداردهنده» توصیف می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۴۴۹۲۲
| |
1570 بازدید
|
۱

وضعیت اسفبار یادگار دوره هخامنشی!

این اثر تاریخی در فاصله ۵۰ کیلومتری شرق تخت جمشید و نقش رستم و در منتهی الیه کوه رحمت یا مهر و در محدوده جغرافیایی شهرستان ارسنجان استان فارس قرار دارد.

این اثر تاریخی که در سال ۱۳۹۹ با سرپرستی مصطفی رخشنده‌خو، تحت یک عملیات فشرده حفاظت و مرمت اضطراری قرار گرفت و از نقاشی‌ها، خطوط اسپری، رنگ‌های صنعتی و آثار تخریب پاکسازی شده بود، امروز دوباره با همان نوع آسیب‌ها ـ و حتی شدیدتر از گذشته ـ روبه‌رو است.

مرمت سنگین ۱۳۹۹؛ نتیجه‌ای که دوام نیاورد

در عملیات سال ۱۳۹۹، تیم حفاظت سنگ تخت‌جمشید به سرپرستی مصطفی رخشنده‌خو با روش‌های حساس و پرهزینه، لایه‌های متعدد رنگ، گرافیتی و تبلیغات را از سطح سنگ‌ها پاکسازی کرد. این اقدام از نظر فنی یکی از دشوارترین پروژه‌های آن سال بود و برای مدتی کوتاه توانست ظاهر اصلی این محوطه را بازیابی کند.

اما بنا به گزارش‌های تازه پایش میدانی، بسیاری از همان نقاط اکنون دوباره با نقاشی‌های اسپری‌ای، حک‌نام‌ها، خطوط تراشیده، دوده آتش و انباشت زباله پوشیده شده است. برخی از آسیب‌ها با ابزار تیز انجام شده که به گفته کارشناسان «غیرقابل برگشت» است.

دلایل تشدید تخریب

مصطفی رخشنده‌خو، کارشناس ارشد حفاظت و مرمت آثار تاریخی در گفت‌وگو با ایسنا، مهم‌ترین دلایل این وضعیت را ارزیابی کرد و گفت: نبود نظارت کافی، بازدارنده نبودن جریمه‌های قانونی، فقدان دوربین و زیرساخت‌های حفاظتی، نبود برنامه مستمر آموزش و آگاهی‌رسانی، دسترسی آسان و کنترل‌نشده گردشگران و افراد غیرمسئول از جمله دلایل این وضعیت است.

هشدار درباره آینده ایوان قدمگاه

این متخصص حوزه میراث فرهنگی تأکید کرد: اگر این روند ادامه یابد، بخش مهمی از ارزش‌های تاریخی ایوان قدمگاه در سال‌های آینده از بین خواهد رفت.

رخشنده‌خو تصریح کرد: این محوطه وارد چرخه مرمت ـ تخریب ـ مرمت شده و بدون اقدام فوری، وضعیت آن به مرز بحران خواهد رسید.

وی، خواستار نصب دوربین و تابلوهای هشدار، پایش هفتگی، برخورد قانونی با تخریب‌گران، مشارکت جامعه محلی و تخصیص اعتبار برای حفاظت مستمر برای توقف این روند ضروری است.

این کارشناس ارشد حفاظت و مرمت آثار تاریخی و مسئول مرمت نقش رستم با تأکید بر اینکه  باید این اثر حفظ شود و مانیتورینگ و حفظ شود، گفت: حفظ این اثر تاریخی نیاز به اهتمام ویژه میراث فرهنگی و مسئولان مربوطه دارد.

وضعیت اسفبار یادگار دوره هخامنشی/ بازگشت موج تازه وندالیسم در «ایوان قدمگاه»

مرمت در سال ۱۳۹۹ از محل اعتبارات تخت جمشید

رخشنده‌خو با تأکید بر اینکه در سال ۱۳۹۹ این اثر تاریخی از محل اعتبارات تخت جمشید مرمت انجام شده است، گفت: این اثر تاریخی مربوط به دوره هخامنشی جزو حریم کوه مهر است و به همین دلیل ما توانستیم در سال ۱۳۹۹ از محل اعتبارات تخت جمشید آن را مرمت کنیم.

کارشناس مرمت پایگاه میراث جهانی تخت جمشید ادامه داد: این اثر تاریخی نیاز به حفاظت دارد و نباید این‌گونه باشد که این اثر مرمت شود و بعد از مدتی دوباره به حالت اول خود بازگردد. اکنون مردم محلی هم پای کار آمده‌اند و خواستار رسیدگی فوری به این اثر تاریخی هستند.

 براساس ارزیابی‌های کارشناسی، روند روبه‌افزایش آسیب‌های انسانی در ایوان قدمگاه نشان می‌دهد که این محوطه هخامنشی بدون اقدام فوری و مستمر، با تهدیدی جدی در از دست رفتن بخش مهمی از ارزش‌های تاریخی خود روبه‌روست. استمرار تخریب‌ها، ضرورت ایجاد زیرساخت‌های حفاظتی از جمله نصب دوربین، پایش منظم، حضور نیروهای نظارتی، مشارکت جامعه محلی و اجرای قاطع قانون را بیش از گذشته برجسته کرده است. اکنون چشم‌ها به تصمیم و اقدام دستگاه‌های مسئول دوخته شده تا مشخص شود آیا می‌توان این یادگار کم‌نظیر را از چرخه فرساینده تخریب نجات داد یا خیر؟

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تخت جمشید تخریب نقش رستم ارسنجان
دالاهو ۱۱۰؛ پهپاد انتحاری یا جتِ جنگنده بدون سرنشین؟!/ سورپرایز پهپادی جدید ایران رو شد
یاری: عده‌ای برای حسن یزدانی دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند/ سیاست کثیفی می‌خواست باخت سوریان و رضا یزدانی را نشان دهد!
بانک‌های ناتراز و میدان آزادگان؛ قمار بزرگ با پول سپرده‌گذاران/ناترازی تاریخی؛ اعدادی که دیگر پنهان نمی‌شوند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
یک زن چینی شخصاً به مسئولان ایرانی درس داد! + عکس
تندیس «سر گاو» تخت جمشید در موزه دانشگاه شیکاگو
پاسخ شهردار به جنجال تخریب در تئاتر شهر
حذف و تحریف حوض تئاتر شهر کذب است + عکس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
2
پاسخ
ایران در حال حاضر تنها کشوریه که به ملیت باستانی خودش کمترین توجه رو داره.
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
طرز تهیه کته مرغ عراقی
اتوبوس و مترو برای بانوان پایتخت رایگان شد
افشای رابطه جنیفر لوپز با همسر سابق نیکول کیدمن
عکس: روح زمستان در زنجان دمیده شد!
نجات مغز با این میوه ها بعد از سکته
مالیات بر سوداگری؛ سد معاملات سفته بازانه کوتاه مدت است / مالیات تنظیمی نقدینگی را به تولید می‌کشاند
فرافکنی وزارت صمت درباره خام فروشی/ چوب حراج بر منابع ملی با توجیه کم عیاری؟
چگونه طراحان بازسازی ورزشگاه آزادی زمین‌گیر شدند؟/ بحران تمام‌ عیار؛ عبور تیم‌ها از «خانه به دوشی» به «بی‌خانمانی»
کشف حلقه‌ طلای عروسی مربوط به دوران روم باستان
بانوان شاغل در ادارات این استان چهارشنبه دورکار شدند
عکس: کودکی که با قلب اهدا شده فرزند سقاب اصفهانی جان دوباره یافت
یگان‌های سپاه با «دکترین بهمن» سازماندهی شدند/وقتی قوات لبنانی از تهدید متوسلیان ترسیدند
کودک ۵ ساله خانواده سانحه دیده در جاده را نجات داد
جنگنده های آمریکایی وارد آسمان ونزوئلا شدند
آیت الله جوادی آملی: هیچ‌کس حق ذلیل‌کردن کشور را ندارد
اجرای نگو نگو نمیام هایده توسط مصطفی راغب
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست
نوحه انگلیسی حاج محمود کریمی برای جورج فلوید
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
هاشمی به خاتمی گفت در ظاهر حرف رهبری را بپذیر و کار خودت را بکن!
آماده شدن ارتش اسرائیل برای یک جنگ غافلگیرکننده
لحظه اصابت موشک اسرائیل به لانچر موشک ایران
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۷ آذر تعطیل است؟
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!
کتاب درسی مدارس استرالیا درباره عبرت از داستان ایران/ منظور رئیس دانشگاه شریف این درس بود +تصویر
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
ویدیوی جنجالی که از چهره واقعی بشار اسد فاش شد
هشدار ظریف به تل‌آویو
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۸ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۲ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۳ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۷۷ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۲ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005dsI
tabnak.ir/005dsI