میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قاتل به حرمت حضرت زهرا(س) بخشیده شد

گلی کوهکن زنی که مرتکب قتل همسرش شده بود و اخیراً اخبار زیادی در مورد وی در رسانه‌ها منتشر شده بود، به حرمت حضرت زهرا (س) و با رضایت اولیای دم بخشیده شد.
کد خبر: ۱۳۴۴۹۱۹
| |
1256 بازدید
قاتل به حرمت حضرت زهرا(س) بخشیده شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس، حیدر آسیابی ظهر امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، با اشاره به سنت حسنه گذشت در فرهنگ غنی مردم این استان اظهار کرد: در آستانه سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، پرونده‌ای که تمام تشریفات قانونی آن برای اجرای حکم قصاص طی شده بود، با بزرگواری اولیای دم به مصالحه ختم شد.

وی افزود: ​این پرونده مربوط به جنایتی در سال ۱۳۹۷ بود که طی آن خانمی جوان با همدستی فردی دیگر اقدام به قتل همسر خود کرده بود؛ پس از طی مراحل دادرسی در دادگاه کیفری یک و تأیید نهایی دیوان عالی کشور، حکم قصاص نفس صادر و آماده اجرا بود؛ اما وجود یک فرزند خردسال و شرایط خاص محکوم‌علیه، دریچه‌ای برای تلاش‌های صلح‌جویانه گشود.

گره‌گشایی با سرانگشت ریش‌سفیدان

آسیابی افزود: ​با توجه به جوانی محکوم و مادر بودن وی، تلاشی همه‌جانبه با محوریت دادستانی مرکز استان، اعضای شورای حل اختلاف و مداخله مؤثر ریش‌سفیدان و معتمدین محلی آغاز شد. جلسات متعدد صلحی که با هدف حفظ کانون خانواده و آینده فرزند مشترک برگزار شد، در نهایت قلوب داغدار اولیای دم را به سمت گذشت متمایل کرد.

​نقطه عطف این پرونده، تصمیم بزرگ خانواده مقتول بود که از هموطنان اهل سنت هستند.

پدر مقتول نیز با بیان اینکه «این کودک پس از ما کسی جز پدربزرگ و مادربزرگ ندارد و نیازمند آینده است»، دلیل اصلی رضایت خود را حرمت جایگاه حضرت زهرا (س) و مقام مادر عنوان کرد.

این اقدام ارزشمند نشان داد که ارادت به اهل‌بیت (ع) و فرهنگ ایثار، مرز‌های مذهبی و قومیتی را درنوردیده و جلوه‌ای باشکوه از وحدت و انسانیت را در نگارستان ایران به نمایش گذاشته است.

به گفته رئیس کل دادگستری گلستان، این یازدهمین محکوم به قصاص استان است که از ابتدای امسال با گذشت اولیای دم، بخشیده می‌شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قاتل همسر قتل حضرت فاطمه زهرا مصالحه ریش سفیدان استان گلستان
دالاهو ۱۱۰؛ پهپاد انتحاری یا جتِ جنگنده بدون سرنشین؟!/ سورپرایز پهپادی جدید ایران رو شد
یاری: عده‌ای برای حسن یزدانی دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند/ سیاست کثیفی می‌خواست باخت سوریان و رضا یزدانی را نشان دهد!
بانک‌های ناتراز و میدان آزادگان؛ قمار بزرگ با پول سپرده‌گذاران/ناترازی تاریخی؛ اعدادی که دیگر پنهان نمی‌شوند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قتل خونین رفتگر جوان به خاطر یک جارو
قتل مشکوک یک وکیل جلوی خانه‌اش
با عادت‌ها و رفتارهای «رو مُخ» همسرم چه کنم؟
مرگ مشکوک زن پس از افشای خیانت همسرش
درگیری مرگبار به خاطر گم شدن یک جارو
شمارش معکوس برای مرگ خلیجی که احیا شده بود + عکس
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
اتوبوس و مترو برای بانوان پایتخت رایگان شد
افشای رابطه جنیفر لوپز با همسر سابق نیکول کیدمن
عکس: روح زمستان در زنجان دمیده شد!
نجات مغز با این میوه ها بعد از سکته
مالیات بر سوداگری؛ سد معاملات سفته بازانه کوتاه مدت است / مالیات تنظیمی نقدینگی را به تولید می‌کشاند
فرافکنی وزارت صمت درباره خام فروشی/ چوب حراج بر منابع ملی با توجیه کم عیاری؟
چگونه طراحان بازسازی ورزشگاه آزادی زمین‌گیر شدند؟/ بحران تمام‌ عیار؛ عبور تیم‌ها از «خانه به دوشی» به «بی‌خانمانی»
کشف حلقه‌ طلای عروسی مربوط به دوران روم باستان
بانوان شاغل در ادارات این استان چهارشنبه دورکار شدند
عکس: کودکی که با قلب اهدا شده فرزند سقاب اصفهانی جان دوباره یافت
یگان‌های سپاه با «دکترین بهمن» سازماندهی شدند/وقتی قوات لبنانی از تهدید متوسلیان ترسیدند
کودک ۵ ساله خانواده سانحه دیده در جاده را نجات داد
جنگنده های آمریکایی وارد آسمان ونزوئلا شدند
آیت الله جوادی آملی: هیچ‌کس حق ذلیل‌کردن کشور را ندارد
فشار ترامپ به زلنسکی برای حل بحران اوکراین
اجرای نگو نگو نمیام هایده توسط مصطفی راغب
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست
نوحه انگلیسی حاج محمود کریمی برای جورج فلوید
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
هاشمی به خاتمی گفت در ظاهر حرف رهبری را بپذیر و کار خودت را بکن!
آماده شدن ارتش اسرائیل برای یک جنگ غافلگیرکننده
لحظه اصابت موشک اسرائیل به لانچر موشک ایران
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۷ آذر تعطیل است؟
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!
کتاب درسی مدارس استرالیا درباره عبرت از داستان ایران/ منظور رئیس دانشگاه شریف این درس بود +تصویر
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
ویدیوی جنجالی که از چهره واقعی بشار اسد فاش شد
هشدار ظریف به تل‌آویو
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۸ نظر)
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۲ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۳ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۷۷ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۲ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005dsF
tabnak.ir/005dsF