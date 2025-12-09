قاتل به حرمت حضرت زهرا(س) بخشیده شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس، حیدر آسیابی ظهر امروز در گفتوگو با خبرنگاران، با اشاره به سنت حسنه گذشت در فرهنگ غنی مردم این استان اظهار کرد: در آستانه سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، پروندهای که تمام تشریفات قانونی آن برای اجرای حکم قصاص طی شده بود، با بزرگواری اولیای دم به مصالحه ختم شد.
وی افزود: این پرونده مربوط به جنایتی در سال ۱۳۹۷ بود که طی آن خانمی جوان با همدستی فردی دیگر اقدام به قتل همسر خود کرده بود؛ پس از طی مراحل دادرسی در دادگاه کیفری یک و تأیید نهایی دیوان عالی کشور، حکم قصاص نفس صادر و آماده اجرا بود؛ اما وجود یک فرزند خردسال و شرایط خاص محکومعلیه، دریچهای برای تلاشهای صلحجویانه گشود.
گرهگشایی با سرانگشت ریشسفیدان
آسیابی افزود: با توجه به جوانی محکوم و مادر بودن وی، تلاشی همهجانبه با محوریت دادستانی مرکز استان، اعضای شورای حل اختلاف و مداخله مؤثر ریشسفیدان و معتمدین محلی آغاز شد. جلسات متعدد صلحی که با هدف حفظ کانون خانواده و آینده فرزند مشترک برگزار شد، در نهایت قلوب داغدار اولیای دم را به سمت گذشت متمایل کرد.
نقطه عطف این پرونده، تصمیم بزرگ خانواده مقتول بود که از هموطنان اهل سنت هستند.
پدر مقتول نیز با بیان اینکه «این کودک پس از ما کسی جز پدربزرگ و مادربزرگ ندارد و نیازمند آینده است»، دلیل اصلی رضایت خود را حرمت جایگاه حضرت زهرا (س) و مقام مادر عنوان کرد.
این اقدام ارزشمند نشان داد که ارادت به اهلبیت (ع) و فرهنگ ایثار، مرزهای مذهبی و قومیتی را درنوردیده و جلوهای باشکوه از وحدت و انسانیت را در نگارستان ایران به نمایش گذاشته است.
به گفته رئیس کل دادگستری گلستان، این یازدهمین محکوم به قصاص استان است که از ابتدای امسال با گذشت اولیای دم، بخشیده میشود.