گلایه از نفوذ مافیاهای آموزشی

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اهمیت نقش دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی گفت: این دو مجموعه قلب تپنده آموزش کشور هستند که هرگونه ضعف در ساختار آنها، کیفیت کل نظام آموزشی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۴۴۹۰۸
| |
573 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علیرضا کاظمی در مراسم روز دانشجوی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با بیان اینکه فشار‌های اقتصادی و تحریم‌های گسترده که با هدف تضعیف ساختار اقتصادی کشور دنبال شده، نتوانسته اراده و ثبات مردم را متزلزل کند گفت: ایستادگی جامعه با تکیه بر وجدان بیدار، روحیه انقلابی و مقاومت جمعی، مسیر پیشرفت‌های فعلی را امکان‌پذیر کرده است.

وی با بیان اینکه تحولات سریع فناوری و اطلاعات در جهان یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر همه نظام‌های اجتماعی و اداری است افزود: نظام تعلیم و تربیت باید بیش از سایر بخش‌ها خود را با این تحولات هماهنگ کند.

کاظمی با بیان اینکه بخش مهمی از چالش‌های بنیادین آموزش و پرورش ریشه در همین تغییرات و همچنین فاصله با اهداف سند تحول بنیادین دارد، با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم گفت: آموزش و پرورش در این دولت به عنوان مسئله اول کشور مورد توجه قرار گرفته است.

وزیر آموزش و پرورش از نهضت توسعه عدالت آموزشی به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی فعالیت دولت یاد کرد و گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات فضا‌های آموزشی از طریق این نهضت در حال رفع شدن است. سامانه‌ای اکنون تمام پروژه‌های آموزشی را در قالب شش محور نظام مسائل دسته‌بندی و لحظه‌به‌لحظه پایش می‌کند.

کاظمی به استانداردسازی تجهیزات کلاس‌های درس اشاره کرد و افزود: پس از ماه‌ها بررسی تخصصی، استاندارد ملی جدیدی برای تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز معلمان تدوین شده و مورد تأیید رئیس‌جمهور نیز قرار گرفته است. اگر قرار باشد سرانۀ فضای آموزشی تنها یک متر افزایش یابد، ساخت حداقل ۱۵ میلیون متر مربع فضا لازم است که با هزینه ۳۰ میلیون تومان برای هر متر مربع همراه است یعنی رقمی معادل ۳۰۰ همت را می‌طلبد، عددی که برابر با دو سوم بودجه سالانه وزارت آموزش و پرورش است.

وی همچنین به موضوع استانداردسازی تجهیزات ۶۵۰ هزار کلاس درس اشاره کرد و گفت: تجهیز هر کلاس به فناوری‌های نوین مانند تلویزیون‌های هوشمند، اتصال به شبکه‌ها و سکو‌های آموزشی، امکان بهره‌گیری از داده‌ها و هوش مصنوعی حداقل ۲۰۰ میلیون تومان هزینه دارد و با توجه به سرعت تغییر فناوری، این پروژه به‌طور مستمر نیازمند به‌روزرسانی است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تحول در برنامه درسی موضوعی پیچیده و زمان‌بر است ادامه داد: آموزش و پرورش مانند قطاری نیست که بتوان برای تعمیر آن توقف ایجاد کرد بلکه باید در حال حرکت، اصلاح و نوسازی شود.

کاظمی با اشاره به آغاز اجرای آزمایشی برنامه درسی جدید پایه اول ابتدایی گفت: دو پایه دیگر نیز هم‌زمان در دست تدوین و بازنگری هستند. این فرآیند تلاشی برای بازسازی و مهندسی مجدد کل نظام تعلیم و تربیت است.

وی به لزوم اصلاح ساختار نظام آموزشی و یکپارچه‌سازی مدارس اشاره کرد و افزود: تنوع گسترده مدارس یکی از عوامل ضربه‌زننده به عدالت آموزشی است و سیاست وزارتخانه، کاهش انواع مدارس به دو مدل اصلی شامل مدارس ویژه دانش‌آموزان با نیاز‌های خاص یا استعداد‌های ویژه و مدارس عادی دولتی است. این اقدام از مهم‌ترین گام‌ها برای ترمیم عدالت آموزشی و جلوگیری از تبعیض ساختاری است.

کاظمی با انتقاد از نفوذ مافیا‌های آموزشی به‌ویژه در حوزه کنکور، ادامه داد: این ساختار‌های اقتصادی و غیرعلمی موجب شده برنامه درسی کشور به سمت حافظه‌محوری و مهارت‌زدایی حرکت کند. مقابله با این جریان نیازمند یک تصمیم‌گیری کلان در سطح ملی است.

وی با تاکید بر نقش دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی گفت: این دو مجموعه چونان سرچشمۀ جوشان نظام تربیت معلم و قلب تپنده آموزش کشور هستند که هرگونه ضعف در این ساختار‌ها مستقیماً کیفیت کل نظام را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کاظمی توسعه، تقویت و بازسازی این دو دانشگاه را جزء اولویت‌های غیرقابل چشم‌پوشی وزارت آموزش و پرورش دانست و گفت: اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های آینده در این حوزه انجام خواهد شد.

