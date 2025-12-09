اهدای عضو جوان ۳۱ ساله در آبادان

به گزارش تابناک به نقل از برنا؛ مسعود هدایت امروز ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: مردی ۳۱ ساله که در تاریخ ۱۵ آذرماه به دلیل کاهش سطح هوشیاری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان شهید بهشتی آبادان بستری شده بود، پس از تایید مرگمغزی توسط تیم تخصصی، با رضایت خانواده نوعدوست او، اعضایش به بیماران نیازمند اهداء شد.
او گفت: پس از اقدام های لازم توسط واحد شناسایی مرگمغزی و هماهنگی اورژانس ۱۱۵، بیمار برای انجام فرآیند پیوند به مرکز فراهمآوری اعضاء در بیمارستان گلستان اهواز منتقل شد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان افزود: براساس اعلام تیم پیوند، کبد این بیمار به مردی ۵۵ ساله و یکی از کلیهها نیز به خانمی ۴۰ ساله اهداء شد.
هدایت در پایان ضمن تقدیر از خانواده ایثارگر اهداء کننده عضو و تلاش تیمهای تخصصی پیوند و فوریتهای پزشکی اضافه کرد: اهدای عضو نماد والای نوعدوستی و احیای دوباره زندگی در جامعه است و دانشگاه علوم پزشکی آبادان همواره قدردان خانوادههایی است که در سختترین شرایط چنین تصمیم بزرگی میگیرند.