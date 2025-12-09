میلی صفحه خبر لوگو بالا
بلایی که پزشک قلابی بر سر دختر جوان تهرانی آورد

پلیس فتا تهران بزرگ مردی را که با مدرک دیپلم خود را جراح پلاستیک معرفی و با انجام جراحی‌های غیرقانونی به شهروندان آسیب‌های شدید زده بود، بازداشت کرد.
بلایی که پزشک قلابی بر سر دختر جوان تهرانی آورد

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ پلیس فتا تهران بزرگ از بازداشت «مهدی عربلو» خبر داد؛ مردی که با مدرک دیپلم خود را جراح پلاستیک معرفی می‌کرد و طی سال‌ها با انجام جراحی‌های غیرقانونی، به شهروندان آسیب‌های جدی وارد کرده بود. طبق اعلام پلیس، عربلو پیش‌تر نیز به دلیل شکایت‌های متعدد بازداشت شده بود و فعالیت‌هایش پس از آزادی با شدت بیشتری ادامه پیدا کرده بود. چند پزشک متخلف نیز با در اختیار گذاشتن مهر نظام پزشکی و نسخه‌های رسمی، زمینه فعالیت او را فراهم کرده بودند. تحقیقات درباره وی و همدستان احتمالی ادامه دارد.

گفتگو با یکی از شاکیان خانم

خبرنگار: لطفاً توضیح دهید چطور با این پزشک آشنا شدید؟

شاکی: من ابتدا از طریق پیج اینستاگرام با دکتر دیگری آشنا شدم و وقتی تماس گرفتم، منشی ایشان من را به آقای مهران تقوی گیلانی وصل کرد. مدرک نظام پزشکی ایشان را هم بررسی کردم و مطمئن شدم فعالیت زیبایی انجام می‌دهند. مشکل من نقص مادرزادی بود و پیش پزشکان مختلف رفته بودم. آنجا کنار دکتر، آقای مهدی عربلو هم حضور داشت و گفتند ایشان هم پزشک هستند و در آمریکا تحصیل کرده‌اند. من فکر می‌کردم فقط دستیار هستند.

خبرنگار: روز عمل چه اتفاقی افتاد؟

شاکی: روز عمل وقتی می‌خواستند عمل را شروع کنند، متوجه شدم آقای عربلو قرار است جراحی را انجام دهد. من اعتراض کردم و گفتم که دکتر من نیامده و نمی‌خواهم عمل شوم، اما گفتند دکتر دیر کرده و سپس بیهوش شدم. وقتی به هوش آمدم، دکتر اصلی را ندیدم و آقای عربلو و برادرش، یاسین عربلو، در کنارم بودند. بعد از عمل درد شدیدی داشتم و پایم حرکتی نداشت. مجبور شدم چند ماه بعد سه بار دیگر هم جراحی شوم.

خبرنگار: چه هزینه‌ای برای درمان پرداخت کردید؟

شاکی: سه سال پیش ۱۲۰ میلیون تومان برای جراحی اولیه پرداخت کردم و بعد از آن برای سه جراحی دیگر هزینه زیادی دادم. من جزو اولین شاکیان بودم و شکایت کردم.

خبرنگار: توصیه شما به دیگران چیست؟

شاکی: به خانم‌ها توصیه می‌کنم هرچه هستند و حتی با نقص‌هایشان خودشان را بپذیرند و مراقب پزشکان قلابی باشند.

نظرات بینندگان
وجدانا‌ این قیافه یک پزشک نیست . مردمی که حتی از روی قیافه هم نتوانند تشخیص دهند باید چنین بالایی سرشان بیاید .
