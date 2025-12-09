وقایع اتفاقیه
دومین دیوار طولانی تاریخ جهان در ایران
هوش مصنوعی تصویری از دیوار بزرگ گرگان را بازسازی کرده است؛ این دیوار که سالهاست زیر خاک مدفون شده، بعد از دیوار چین، طولانیترین دیوار تاریخ جهان بهشمار میرود. این دیوار مربوط به دورۀ ساسانی است که با بیش از 200 کیلومتر طول و سیستم آبرسانی پیشرفته، مرزهای شمالی ایران را در برابر هجوم بیگانگان بیمه میکرد. این دیوار عظیم سالهاست در زیر خاک مدفون شده و وجود چندین روستا روی این بنا، امکان کاوش و احیای دیوار را سختتر کرده اما اخیرا پیگیریها برای بیرونکشیدن بخشهایی از آن آغاز شده است. ساختار دیوار بزرگ گرگان برخلاف همتای چینی خود که از سنگ و خاک فشرده تشکیل شده، از «آجر سرخ» استاندارد بنا شده است. باستانشناسان تخمین میزنند برای ساخت این دیوار، بیش از 200 میلیون قالب آجر بهکاررفته ؛ رنگ سرخ این آجرها باعث شده این بنا در متون تاریخی به «مار سرخ ایران» شهرت یابد. همچنین کاوشهای ژئوفیزیک نشان میدهد حدود 40 دژ نظامی به این دیوار متصل بودهاند که آن را تبدیل به یک پادگان نظامی دائمی کرده بودند.
برچسبها:وقایع اتفاقیه دیوار بزرگ گرگان ویدیو دیوار گرگان فیلم