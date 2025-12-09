پیش بینی بارندگی ها برای فردا چهارشنبه

روز پنج‌شنبه، بارش‌ها در غرب و شمال غرب به‌صورت پراکنده ادامه می‌یابد، اما بارش در جنوب غرب، جنوب، ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس، دامنه‌های جنوبی البرز، سواحل دریای خزر، شمال شرق و بخش‌هایی از مناطق مرکزی کشور تداوم خواهد داشت.

امروز در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، گیلان، غرب مازندران، کردستان، قزوین، البرز، همدان، غرب و جنوب استان مرکزی، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و همچنین ارتفاعات غرب و جنوب اصفهان بارندگی پیش‌بینی می‌شود.

بارش در نوار غربی کشور و ارتفاعات زاگرس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما براساس این گزارش، فردا (چهارشنبه) علاوه بر مناطق یادشده، دامنه‌ها و ارتفاعات البرز مرکزی، بوشهر و شمال فارس نیز درگیر بارش خواهند شد. شدت بارش در نوار غربی کشور و ارتفاعات زاگرس بیشتر است و در برخی ساعات رعدوبرق و وزش باد شدید رخ خواهد داد.

