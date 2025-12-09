میلی صفحه خبر لوگو بالا
۹۰۰ هزار نفر در خطر تعدیل نیرو در صنف طلا!

با وجود نزدیک ‌بودن مناسبت‌هایی مانند روز زن و شب یلدا، بازار مصنوعات نو طلا همچنان در رکود عمیق به‌سر می‌برد.
۹۰۰ هزار نفر در خطر تعدیل نیرو در صنف طلا!

 نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، می‌گوید افزایش شدید قیمت‌ها و فشار معیشتی موجب شده طلا از سبد خرید خانوارها خارج شود و حتی خریدهای مناسبتی نیز دیگر امیدی برای رونق این بازار ایجاد نمی‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، طی ماه‌های اخیر، تقاضای سرمایه‌ای برای طلای آب‌شده و مصنوعات دست دوم بالا رفته و عملا بازار طلای نو را کساد کرده است. 

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، نوسان‌های شدید قیمت، رشد مداوم قیمت دلار و کاهش پیوسته توان خرید مردم، ترکیبی ساخته که بازار طلای نو را در یکی از کم‌رمق‌ترین دوره‌های سال‌های اخیر قرار داده است. صنف طلا و جواهر که زمانی در آستانه مناسبت‌هایی مانند روز زن و شب یلدا با موج خرید مواجه می‌شدند، اکنون با رکودی گسترده روبه‌رو است؛ رکودی که به گفته فعالان این حوزه، نه‌تنها فروش را کاهش داده بلکه بخش تولید را نیز تا مرز آسیب جدی پیش برده است.

سال گذشته هم که طلا در بازه قیمتی ۶ تا 7 میلیون تومانی بود، به دلیل شرایط اقتصادی مردم، مناسبت‌ها نیز به بازار طلا رونقی نداد‌ند.

در همین راستا نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، با توجه به نزدیک بودن مناسبت‌هایی نظیر روز مادر و شب یلدا، درباره وضعیت تقاضا در بازار طلا گفت: «سال گذشته طلا در بازه قیمتی ۶ تا هفت میلیون تومانی بود، اما به دلیل شرایط اقتصادی مردم، مناسبت‌ها نیز به بازار طلا رونقی نداد‌ند؛ با این وجود امیدواریم خریدهای مناسبتی بخشی از رکود تقاضا در طول سال را جبران کند.»


با وجود نزدیک ‌بودن روز زن و پس از آن شب یلدا، بعید می‌دانم وضعیت دادوستدها در بازار طلا بهتر شود یا رونقی شکل بگیرد

این فعال صنفی ادامه داد: «با رشد قیمت‌ها و رسیدن طلا به محدوده ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، قطعاً کاهش تقاضا بیشتر شده است و نمی‌توان برای سال جاری نیز امیدی به این مناسبت‌ها داشت. بنابراین با وجود نزدیک ‌بودن روز زن و پس از آن شب یلدا، بعید می‌دانم وضعیت دادوستدها در بازار طلا بهتر شود یا رونقی شکل بگیرد.»


طلا به آخرین دارایی در سبد خرید خانواده‌ها تبدیل شده و اگر هم پس‌اندازی برای مردم باقی بماند، معمولاً آن را صرف هزینه‌های جاری می‌کنند

بذرافشان با اشاره به فشار معیشتی بر خانوارها افزود: «در شرایط فعلی، طلا به آخرین دارایی در سبد خرید خانواده‌ها تبدیل شده است. اگر هم پس‌اندازی برای مردم باقی بماند، معمولاً آن را صرف هزینه‌های جاری می‌کنند و خرید طلا، چه برای مناسبت‌ها و چه برای سرمایه‌گذاری، دیگر مانند گذشته پررنگ نیست.»


بخش مهمی از رشد قیمت طلا در روزهای اخیر به افزایش قیمت دلار در بازار داخل بازمی‌گردد

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره دلایل افزایش اخیر قیمت‌ طلا و سکه توضیح داد: «در روزهای گذشته رشد قیمت طلا در بازار داخلی از افزایش بازار جهانی طلا بیشتر بوده است. بخش مهمی از این رشد به افزایش قیمت دلار در داخل بازمی‌گردد و تا حدی هم خبرهای سیاسی و اقتصادی بین‌المللی مؤثر بوده‌اند.»
از شهریور سال گذشته، با گسترش فروش طلای آب‌شده در پلتفرم‌ها سایه رکود بازار مصنوعات طلا گسترده‌تر شده است

اما چالش اصلی طلافروشان رکود است یا بی‌ثباتی قیمت؟ بذرافشان در پاسخ به این پرسش اظهار کرد: «بخشی از مشکلات فعلی طلافروشان به دلیل رکود بازار است. باید توجه داشت که از شهریور سال گذشته، با گسترش فروش طلای آب‌شده در پلتفرم‌ها سایه این رکود گسترده‌تر شد. البته افزایش قیمت طلا در بازار جهانی نیز به نوسانات صعودی قیمت در بازار داخلی دامن زده است.»
طی یک سال اخیر میزان تولید مصنوعات طلا بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افت کرده است

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران افزود: «در نتیجه این وضعیت، برخی واحدهای تولیدی ساخت طلا، کارگران و پرسنل‌ خود را تا یک ‌سوم کاهش داده‌اند. طی یک سال اخیر میزان تولید بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افت کرده است.»


۵۰ درصد از واحدهای تولیدی طلا ناچار شده‌اند به‌دلیل کاهش تولید، نیروی انسانی خود را تعدیل کنند

بذرافشان افزود: «با توجه به اینکه حدود ۸۰ هزار نفر در صنف طلا فعالیت می‌کنند و همراه با خانواده‌هایشان نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر یعنی یک درصد از جمعیت کل کشور می‌‌شوند، اگر این روند ادامه پیدا کند، آسیب‌های جدی‌تری به این بخش وارد خواهد شد. اکنون حدود ۵۰ درصد واحدهای تولیدی ناچار شده‌اند به‌دلیل کاهش تولید، نیروی انسانی خود را کاهش دهند.»

طی سالیان گذشته مردم طلا را هم به‌عنوان زیورآلات و هم به عنوان نوعی سرمایه‌گذاری مطمئن خریداری می‌کردند، اما اکنون نگاه کاملاً اقتصادی شده است

بذرافشان با اشاره به تغییر نگاه مردم نسبت به طلا توضیح داد: «طی سالیان گذشته مردم طلا را هم به‌عنوان زیورآلات و هم به عنوان نوعی سرمایه‌گذاری مطمئن خریداری می‌کردند، اما اکنون نگاه کاملاً اقتصادی شده است. در حالی که تولید در این صنعت اهمیت حیاتی دارد، کاهش تولید باعث شده آسیب‌های اقتصادی و مالی جدی برای این بخش ایجاد شود. اگر تولید تقویت شود، سایر بخش‌های مرتبط با صنعت طلا نیز رشد می‌کنند، اما فعلاً چنین شرایطی فراهم نشده است.»

حباب سکه علت اصلی واگرایی قیمت طلا و سکه است

او درباره اختلاف روند قیمتی طلا و سکه در برخی روزها نیز گفت: «این موضوع به‌دلیل میزان حباب سکه رخ می‌دهد. گاهی تقاضا برای سکه بیشتر است یا قیمت سکه بالاتر می‌رود و همین موضوع باعث بزرگ شدن حباب می‌شود. در برخی مقاطع هم که حباب کاهش پیدا می‌کند، می‌بینیم رشد قیمت سکه از طلا کمتر می‌شود.»

دالاهو ۱۱۰؛ پهپاد انتحاری یا جتِ جنگنده بدون سرنشین؟!/ سورپرایز پهپادی جدید ایران رو شد
یاری: عده‌ای برای حسن یزدانی دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند/ سیاست کثیفی می‌خواست باخت سوریان و رضا یزدانی را نشان دهد!
بانک‌های ناتراز و میدان آزادگان؛ قمار بزرگ با پول سپرده‌گذاران/ناترازی تاریخی؛ اعدادی که دیگر پنهان نمی‌شوند
سلام پرواز
سفرمارکت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
1
11
پاسخ
روز زن کدام بود یک کیلو گوشت می خرم باهم می خوریم .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
11
پاسخ
یعنی یک درصد جمعیت کشور در صنف طلا و جواهر فعالیت می کنند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
10
پاسخ
طلا فروش که درصد سود خودش رو میکشه روی جنس ، براش فرقی نداره طلای دست دوم بفروشه یا نو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
6
پاسخ
بعد خانوار در ایران کمتر از چهار نفر است اما ایشان بیش از ۱۱ نقر در نظر گرفته است. ادمهایی با این سطح سواد و اطلاعات مسوول هستند که اوضاع کشور اینگونه نابسامان است.
سید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
1
4
پاسخ
اگر موضوع مالیات بر خرید و فروش آبشده مخصوصا در پلتفرمها روشن نشه علاوه بر صنف طلا نظام تولید کشور مختل خواهد شد الان هزاران میلیارد تومان در ارزهای دیجیتال و طلا آبشده قفل شده که هیچ نقشی در نطام تولید کشور نداره من محالف هیچ کدام نیستم و کاملا موافق فعالیت روشن و شفاف هستم اما با کنترل درست و هدفمند. الان خیلی از کارگاه های تولیدی سرمایه در گردش رو وارد طلا کردند صنعت ساختمان کاملا از افتصاد خارج شده و هزاران صنعت و شغل وابسته به اون در رکود و ورشکستگی هستند. و البته مقصر اصلی مشخصه کیه ....
