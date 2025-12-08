فعالیت مدارس جزیره کیش برای یازدهمین، دوازدهمین و سیزدهمین روز متوالی با هدف کنترل شیوع آنفلوآنزا غیر حضوری اعلام شد.

به گزارش تابناک، بر اساس اطلاعیه صادر شده، فعالیت آموزشی در کلیه مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌های کیش از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۴ به صورت غیرحضوری ادامه خواهد یافت.

بر اساس این اطلاعیه، کلاس‌ها در کلیه مقاطع تحصیلی مدارس و دانشگاه‌ها به صورت غیرحضوری برگزار شده و تاریخ برگزاری آزمون‌های هماهنگ نیز متعاقبا اعلام می شود.

مدارس جزیره کیش از ۱۳ روز پیش با هدف کنترل و پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوآنزا غیرحضوری شده و بنا به اطلاعیه صادر شده، مدیران مدارس موظف هستند برنامه آموزشی خود را از فضای پیام رسان شاد دنبال کنند و تکالیف و محتوای مرتبط را در اختیار دانش‌آموزان قرار دهند تا فرآیند یادگیری دچار وقفه نشود.

بر اساس این اطلاعیه، تعیین ساعت آموزش در برنامه شاد بر عهده مدیران مدارس است.

همچنین از امروز تا آخر هفته، کلیه کلاس‌های آموزشی در فرهنگسراها و موسسات دولتی و خصوصی و نیز کلیه فعالیت ورزشی در فضاهای سربسته و سالن‌های کیش نیز تعطیل اعلام شد.

این تمهیدات به منظور پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوانزا اتخاذ شده و مدیریت بحران استانداری هرمزگان نیز از مردم درخواست کرده است تا با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی و مراقبت‌های لازم به قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا کمک کنند.

هم اینک بالغ بر ۱۰ هزار دانش آموز در مدارس جزیره کیش مشغول تحصیل هستند.