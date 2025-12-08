میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تمدید تعطیلی مدارس و دانشگاه‌های کیش تا آخر هفته

فعالیت مدارس جزیره کیش برای یازدهمین، دوازدهمین و سیزدهمین روز متوالی با هدف کنترل شیوع آنفلوآنزا غیر حضوری اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۴۴۸۱۶
| |
285 بازدید

تمدید تعطیلی مدارس و دانشگاه‌های کیش تا آخر هفته

به گزارش تابناک، بر اساس اطلاعیه صادر شده، فعالیت آموزشی در کلیه مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌های کیش از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۴ به صورت غیرحضوری ادامه خواهد یافت.

بر اساس این اطلاعیه، کلاس‌ها در کلیه مقاطع تحصیلی مدارس و دانشگاه‌ها به صورت غیرحضوری برگزار شده و تاریخ برگزاری آزمون‌های هماهنگ نیز متعاقبا اعلام می شود.

مدارس جزیره کیش از ۱۳ روز پیش با هدف کنترل و پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوآنزا غیرحضوری شده و بنا به اطلاعیه صادر شده، مدیران مدارس موظف هستند برنامه آموزشی خود را از فضای پیام رسان شاد دنبال کنند و تکالیف و محتوای مرتبط را در اختیار دانش‌آموزان قرار دهند تا فرآیند یادگیری دچار وقفه نشود.

بر اساس این اطلاعیه، تعیین ساعت آموزش در برنامه شاد بر عهده مدیران مدارس است.

همچنین از امروز تا آخر هفته، کلیه کلاس‌های آموزشی در فرهنگسراها و موسسات دولتی و خصوصی و نیز کلیه فعالیت ورزشی در فضاهای سربسته و سالن‌های کیش نیز تعطیل اعلام شد.

این تمهیدات به منظور پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوانزا اتخاذ شده و مدیریت بحران استانداری هرمزگان نیز از مردم درخواست کرده است تا با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی و مراقبت‌های لازم به قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا کمک کنند.

هم اینک بالغ بر ۱۰ هزار دانش آموز در مدارس جزیره کیش مشغول تحصیل هستند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کیش آنفلوآنزا شیوع بیماری مدارس تعطیلی دانش آموزان آموزش غیر حضوری تعطیلی مدارس
سازمان بهینه‌سازی انرژی نباید مجری باشد/حل معضل قیمت نسبی انرژی؛ فنر فشرده‌ای که باید آرام رها شود
مدارس کدام استانها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است؟
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تعدادی از مدارس استان سمنان تعطیل شد
مدارس چهارمحا‌ل‌وبختیاری هم غیرحضوری شد
مدارس آذربایجان غربی فردا غیرحضوری شد
برخی مدارس ساوه روز دوشنبه تعطیل شد
تمدید تعطیلی مدارس مازندران
مدارس کدام استانها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است؟
برخی مدارس ایلام فردا، سه شنبه تعطیل شد
مدارس و دانشگاه‌های این استان شنبه تعطیل است
تعطیلی دوروزه مدارس و دانشگاه‌های خراسان جنوبی
مدارس و دانشگاه‌های بوشهر تا پایان هفته تعطیل شد
مدارس سیستان و بلوچستان چهارشنبه تعطیل است
مدارس و دانشگاه‌های فارس تا پایان هفته غیرحضوری شد
مدارس و دانشگاه‌های کرمانشاه فردا، دوشنبه تعطیل است
تعطیلی برخی مدارس کرمانشاه در روز سه شنبه
تعطیلی دو روزه برخی مدارس استان یزد
مدارس و دانشگاه‌های زنجان تا پایان هفته تعطیل شد
تعطیلی دو روزه تمام مدارس استان گلستان
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۱ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۸ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۵۱ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۰۶ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟  (۶۳ نظر)
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005dqa
tabnak.ir/005dqa