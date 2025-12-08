میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مقدار سهمیۀ بنزین تاکسی‌های اینترنتی مشخص شد

جزئیات اعطای سهمیه سوخت برای ناوگان سکو‌های اینترنتی منتشر شد.
کد خبر: ۱۳۴۴۷۷۶
| |
1102 بازدید
مقدار سهمیۀ بنزین تاکسی‌های اینترنتی مشخص شد

به گزارش تابناک، شرکت ملی پخش، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سازمان برنامه و بودجه، و اسنپ و تپسی در اطلاعیه مشترکی اعلام کردند:

با توجه به مصوبه شماره ۱۴۶۸۴۳ هیات محترم وزیران در خصوص بنزین و در نظر گرفته شدن سهمیه سوخت برای رانندگان/راکبان فعال در سکو‌های اینترنتی وفق ماده ۶ تصویب‌نامه مزبور، نکات زیر را به استحضار جامعه و بالاخص کاربران سکو‌های اینترنتی می­رساند:

۱- سقف سهمیه سوخت در نظر گرفته شده برای هر خودرو بنزینی ۲۰۰ لیتر در ماه (مازاد بر ۶۰ لیتر نرخ اول و ۱۰۰ لیتر نرخ دوم) و برای هر خودرو دوگانه‌سوز ۹۵ لیتر در ماه (مازاد بر ۳۰ لیتر و ۱۰۰ لیتر) می‌باشد و برای هر موتورسیکلت فعال و دارای کارت سوخت ۴۰ لیتر در ماه (مازاد بر ۲۵ لیتر نرخ اول و ۳۵ لیتر نرخ دوم) خواهد بود. لازم به ذکر است که امکان سوختگیری مازاد بر سهمیه اعتباری ریالی (خودرو‌های بنزینی به میزان ۲۰۰ لیتر و خودرو‌های دوگانه‌سوز به میزان ۹۵ لیتر) در جایگاه‌های سوخت وجود دارد، اما سهمیه اعتباری-ریالی به آن تعلق نخواهد گرفت.

۲-اعطای سهمیه به صورت اعتباری- ریالی پس از اعلام مشخصات سفر و پیمایش توسط سکو‌ها خواهد بود و ما به التفاوت نرخ دوم (۳ هزار تومان) و نرخ آزاد جایگاه (۵ هزار تومان در زمان ابلاغ مصوبه)، پس از انجام فرایند محاسبه پیمایش طی شده توسط وزارت کشور از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به طور مستقیم به حساب بانکی رانندگان/راکبان واریز خواهد شد. نحوه محاسبه پیمایش و تبدیل آن به سهمیه اعتباری ریالی، طی دستورالعمل اجرایی توسط دولت ابلاغ خواهد شد.

۳-محاسبه پیمایش صورت گرفته از کیلومتر اول آغاز سفر در هر ماه صورت خواهد پذیرفت و تمام کاربران فعال در سکو‌ها (بجز موتورسیکلت‌های فرسوده و فاقد کارت سوخت) مشمول دریافت سهمیه خواهند شد.

۴-خودرو‌های وارداتی و خودرو‌های نوشماره داخلی ثبت نام شده در سکو‌ها که به هرنحو سهمیه یارانه‌ای ایشان حذف می‌گردد، مبتنی بر پیمایش ماهیانه تایید شده توسط وزارت کشور مشمول دریافت سهمیه بند اول (خودرو‌های بنزینی به میزان ۲۰۰ لیتر و خودرو‌های دوگانه‌سوز به میزان ۹۵ لیتر) خواهند شد.

۵- سکو‌های اینترنتی فعال متعهد می‌گردند هزینه تمام شده سفر‌ها از بابت افزایش نرخ سوخت، افزایش نیابد. لازم به توضیح است که سازوکار قیمت گذاری پویا مبتنی بر عرضه و تقاضا حفظ خواهد شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تاکسی های اینترنتی بنزین سهمیه بنزین کارت سوخت خودروهای دوگانه سوز موتورسیکلت قیمت بنزین نرخ سوم بنزین
سازمان بهینه‌سازی انرژی نباید مجری باشد/حل معضل قیمت نسبی انرژی؛ فنر فشرده‌ای که باید آرام رها شود
مدارس کدام استانها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است؟
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
۵ گروهی که باید بنزین ۵۰۰۰ تومانی بزنند
توجیه پزشکیان درباره عمل نکردن به شعار انتخاباتی
چند لیتر سهمیه ۳۰۰۰ تومانی در کارت سوخت ذخیره می‌شود؟
جزئیات تازه طرح سه نرخی شدن بنزین
مالک شریعتی: قیمت تمام‌شده بنزین ۱۵ هزار تومان است
بیانیه ۲۴۱ نماینده برای اجرای کارت سوخت بانکی
جراحی اقتصادی بدون بیهوشی؛ درس‌هایی از هند و نیجریه/ تعادلی ظریف بین صرفه‌جویی بودجه و تاب‌آوری جامعه
رهایی بنزین از حبس شش ساله/ با چهار نرخ بنزین آشنا شوید!
شرط موفقیت طرح بنزینی جدید
فقط یک خودرو بنزین سهمیه‌ای می‌گیرد! + فیلم
بنزین سوپر وارداتی در مسیر تحویل گم شد!
فوری/ افزایش قیمت بنزین به تعویق افتاد
بنزین ۵ هزار تومانی، ۶۱ هزار تومان یارانه دارد/ CNG و LPG جایگزین بنزین می‌شوند؟
زمان اعمال قیمت جدید بنزین مشخص شد
صادرات بنزین، گازوئیل و مازوت مجوز گرفت
درخواست افزایش قیمت بنزین به 70000 تومان!
بنزین ۵۰۰۰ تومانی هفته آینده می‌آید؟
تایید مصوبه بنزین ۳ نرخی در هیئت تطبیق مجلس
توضیحات وزیر نفت درباره نرخ سوم بنزین
باز هم افزایش قیمت بنزین، بی توجه به ناوگان فرسوده/غفلت از فرصت های بی نظیر جایگزینی
آقای رئیس‌جمهور مگر قول ندادید بنزین گران نشود؟!
زمان اجرای ‌بنزین ۳ نرخی اعلام شد
کارت سوخت به آپشن فروش خودرو تبدیل شد!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۱ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۸ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۵۱ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۰۶ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟  (۶۳ نظر)
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005dpw
tabnak.ir/005dpw