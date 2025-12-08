میلی صفحه خبر لوگو بالا
استانداری چگونه مردم تهران را خلافکار می‌کند؟!

تصمیمات عجیب و خلق الساعه کمیته موسوم به اضطرار در روزهای اخیر باعث اضطرار و سختی شهروندان شده است.
استانداری چگونه مردم تهران را خلافکار می‌کند؟!

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، در روزهای اخیر موارد متعددی از خطای کمیته اضطرار در پیش بینی و تشخیص تصمیم درست به خاطر آلودگی هوا ثبت شده به گونه ای که در روزهای آلوده ادارات و مدارس باز شده اما در روزهای بارانی اقدام به اعلام تعطیلی شده است.

از سوی دیگر تصمیمات عجیب در اعمال طرح زوج و فرد از درب منزل که در گذشته با شرایط خاص و  استثنا انجام می شد باعث گرفتاری شهروندان شده است. با طرح های شاذ استانداری تقریبا همه روزهای اخیر طرح زوج و فرد از درب منزل اعمال شده و همه خودروها شامل دارندگان طرح ترافیک سالانه و حتی تاکسی ها هم بخاطر این تصمیم عجیب مشمول جریمه شده اند.

از طرفی در روزهای اخیر مشاهده شده که در مقابل دوربین های ثبت تخلفات راهور ترافیک سنگینی از خودرو ها شکل می گیرد که رانندگان برای پوشاندن پلاک خود و تردد از مقابل دوربین ها به صف شده اند.

به عبارت دیگر استانداری تهران با چند تصمیم غلط نه تنها کمکی به رفع آلودگی هوا نکرده بلکه گرفتاری های متعددی را برای مردم ایجاد کرده و باعث اضطرار عمومی شده و جا دارد دیوان عدالت اداری برای لغو این مصوبه های آزار دهنده وارد عمل شود.

تهران آلودگی هوا استانداری تهران طرح زوج و فرد تخلف ترافیک دیوان عدالت اداری
سازمان بهینه‌سازی انرژی نباید مجری باشد/حل معضل قیمت نسبی انرژی؛ فنر فشرده‌ای که باید آرام رها شود
مدارس کدام استانها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است؟
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
