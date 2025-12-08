حمایت بانک شهر از ساخت 1400 واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در قزوین

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، احسان حقگو رئیس منطقه قزوین بانک شهر با بیان اینکه خوشبختانه حمایت‌های این بانک، نقش حیاتی در پیشبرد اهداف نهضت ملی مسکن در استان قزوین ایفا کرده است، گفت: بانک شهر با رویکرد توسعه‌محور و در راستای مسئولیت اجتماعی خود، تلاش می‌کند نقش مؤثری در ارتقای سطح رفاه شهروندان و حمایت از توسعه پایدار شهری ایفا کند.

حقگو در تشریح ابعاد حمایت مالی بانک شهر از این پروژه گفت: تسهیلات مصوب برای هر واحد مسکونی ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شده و در مرحله نخست، بیش از 3 هزار و700 میلیارد ریال از تسهیلات نهضت ملی مسکن پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه بانک شهر تمام توان اعتباری خود را در مسیر تحقق این پروژه به‌کار گرفته، افزود: پیگیری مستمر مصوبات اعتباری، پایش روند پرداخت‌ها و همراهی نزدیک با مجریان پروژه موجب شده عملیات اجرا بدون توقف ادامه یابد؛ چراکه هدف ما این است که فرآیند ساخت در یک مسیر مالی پایدار و مطمئن پیش برود.

رئیس منطقه قزوین بانک شهر همچنین با اشاره به رویکرد حمایتی این بانک در حوزه مسکن گفت: بانک شهر با ایجاد ساختارهای نظارتی دقیق، مدیریت هوشمند منابع و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای تخصیص مرحله‌ای اعتبارات، تلاش کرده است روند اجرای پروژه‌ها با کمترین اختلال مواجه گشته و دارای پیشرفت فیزیکی باشد.

حقگو همچنین اعلام کرد: علاوه بر پروژه 1400 واحدی مسکن ملی مهرگان، پرونده‌های مربوط به تخصیص تسهیلات برای سایر طرح‌های عمرانی و مسکونی استان قزوین نیز در دست بررسی است و بانک شهر آماده است تا دامنه حمایت‌های خود را به پروژه‌های جدید عمرانی و مسکونی نیز گسترش دهد.