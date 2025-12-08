میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حمایت بانک شهر از ساخت 1400 واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در قزوین

پروژه ساخت و تکمیل 1400 واحد مسکونی در منطقه مهرگان قزوین، با تداوم حمایت‌های بانک شهر، وارد فاز تکمیل و بهره برداری شد.
کد خبر: ۱۳۴۴۷۳۸
| |
120 بازدید

حمایت بانک شهر از ساخت 1400 واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در قزوین

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، احسان حقگو رئیس منطقه قزوین بانک شهر با بیان اینکه خوشبختانه حمایت‌های این بانک، نقش حیاتی در پیشبرد اهداف نهضت ملی مسکن در استان قزوین ایفا کرده است، گفت: بانک شهر با رویکرد توسعه‌محور و در راستای مسئولیت اجتماعی خود، تلاش می‌کند نقش مؤثری در ارتقای سطح رفاه شهروندان و حمایت از توسعه پایدار شهری ایفا کند.
حقگو در تشریح ابعاد حمایت مالی بانک شهر از این پروژه گفت: تسهیلات مصوب برای هر واحد مسکونی ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شده و در مرحله نخست، بیش از 3 هزار و700 میلیارد ریال از تسهیلات نهضت ملی مسکن پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه بانک شهر تمام توان اعتباری خود را در مسیر تحقق این پروژه به‌کار گرفته، افزود: پیگیری مستمر مصوبات اعتباری، پایش روند پرداخت‌ها و همراهی نزدیک با مجریان پروژه موجب شده عملیات اجرا بدون توقف ادامه یابد؛ چراکه هدف ما این است که فرآیند ساخت در یک مسیر مالی پایدار و مطمئن پیش برود.
رئیس منطقه قزوین بانک شهر همچنین با اشاره به رویکرد حمایتی این بانک در حوزه مسکن گفت: بانک شهر با ایجاد ساختارهای نظارتی دقیق، مدیریت هوشمند منابع و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای تخصیص مرحله‌ای اعتبارات، تلاش کرده است روند اجرای پروژه‌ها با کمترین اختلال مواجه گشته و دارای پیشرفت فیزیکی باشد.
حقگو همچنین اعلام کرد: علاوه بر پروژه 1400 واحدی مسکن ملی مهرگان، پرونده‌های مربوط به تخصیص تسهیلات برای سایر طرح‌های عمرانی و مسکونی استان قزوین نیز در دست بررسی است و بانک شهر آماده است تا دامنه حمایت‌های خود را به پروژه‌های جدید عمرانی و مسکونی نیز گسترش دهد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک شهر نهضت ملی مسکن قزوین
سازمان بهینه‌سازی انرژی نباید مجری باشد/حل معضل قیمت نسبی انرژی؛ فنر فشرده‌ای که باید آرام رها شود
مدارس کدام استانها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است؟
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۱ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۸ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۵۱ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۰۶ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟  (۶۳ نظر)
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005dpK
tabnak.ir/005dpK