در حالی که نظام بانکی ایران با ناترازی تاریخی، دارایی‌های سمی و اضافه‌برداشت نجومی دست به گریبان است، تصمیم هشت بانک بزرگ برای سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه عظیم نفتی آزادگان با تأمین ۸۰ درصد از منابع مالی آن، به مثابه قماری تازه با سپرده‌های مردم است.

به گزارش تابناک، لغو مجوز و آغاز فرایند گزیر بانک آینده – بانکی که زیان انباشته آن بنا به گزارش‌های رسمی به حدود ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید – و انتقال تعهداتش به بانک ملی از اول آبان ۱۴۰۴، برای نظام بانکی ایران فقط یک پرونده بسته‌شده نیست؛ آینه‌ای است روبه‌روی شبکه‌ای که سال‌ها با ناترازی عمیق، دارایی‌های سمی و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی سرپا مانده است. هم‌زمان با هشدارها درباره «سرنوشت بانک آینده»، هشت بانک بزرگ کشور در حال تزریق حدود ۹ میلیارد دلار (معادل چندصد هزار میلیارد تومان، در حدود ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته به نرخ ارز) به بزرگ‌ترین پروژه بالادستی تاریخ نفت ایران در میدان آزادگان هستند؛ تصمیمی که بسیاری از کارشناسان آن را نه یک «سرمایه‌گذاری توسعه‌ای»، بلکه قمار تازه‌ای با سپرده‌های مردم می‌دانند.

ناترازی تاریخی؛ اعدادی که دیگر پنهان نمی‌شوند

احسان خاندوزی، وزیر سابق اقتصاد، در دوره مسئولیت خود بارها از ناترازی بانک‌ها به‌عنوان «مسئله‌ای همگانی» یاد کرده است؛ سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر کنونی اقتصاد، نیز هشدار داده که بانک‌های ناتراز اگر اصلاح نشوند، به سرنوشت بانک آینده دچار خواهند شد. ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی، پا را فراتر گذاشته و گفته است: «همه بانک‌های ما ناترازند و حتی کشورهای دوست هم نمی‌توانند با ما کار کنند.» مسعود نیلی، اقتصاددان برجسته، نیز ناترازی‌ها را «حیاتی‌ترین مسئله اقتصاد ایران» می‌داند؛ مسأله‌ای که به‌گفته او بدون اصلاحات عمیق اقتصادی و پشتوانه سرمایه اجتماعی قابل حل نیست.

آمارها تصویر همین هشدارها را تأیید می‌کند. بر اساس گزارش‌های رسمی، نسبت تسهیلات غیرجاری (NPL) در سال‌های اخیر حدود ۱۰ تا ۱۳ درصد از پرتفوی تسهیلات اعلام شده است؛ اما با احتساب تسهیلات استمهال‌شده، تقسیط‌شده و «مهلت‌دار»، بسیاری از تحلیلگران رقم «واقعی» را به‌مراتب بالاتر از آمار رسمی برآورد می‌کنند.

به‌عبارت دیگر، حدود ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی بانک‌ها عملاً قفل شده و بخش قابل‌توجهی از ظرفیت وام‌دهی و پرتفوی تسهیلات شبکه بانکی را بلااستفاده کرده است.

در همین حال، میانگین کفایت سرمایه بانک‌های ایرانی حدود ۴٫۵ درصد برآورد می‌شود؛ بسیار کمتر از حداقل ۸ درصدی که استانداردهای بین‌المللی (بازل) توصیه می‌کنند. دست‌کم پنج بانک – ازجمله سپه، سرمایه، دی و برخی بانک‌های حاصل از ادغام – در وضعیت به‌شدت ناتراز قرار دارند و اصلاح ترازنامه آن‌ها سال‌ها زمان می‌برد. اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نیز به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و به یکی از موتورهای اصلی رشد پایه پولی و تورم تبدیل شده است.

آزادگان؛ تکرار نسخه شکست‌خورده کیش در مقیاسی بزرگ‌تر

در چنین شرایطی، هشت بانک بزرگ کشور سهامداران اصلی شرکت توسعه میدان نفتی آزادگان شده‌اند؛ پروژه‌ای ۱۱.۵ میلیارد دلاری که قرار است تولید نفت این میدان را از حدود ۲۰۵ هزار به ۵۵۰ هزار بشکه در روز برساند. طبق قرارداد، حدود ۸۰ درصد منابع مالی پروژه را بانک‌ها تأمین می‌کنند؛ یعنی قفل شدن میلیاردها دلار از منابع آنها در طرحی بلندمدت با افق بازگشت بسیار طولانی.

این مدل، برای اقتصاد ایران ناآشنا نیست. در سال ۱۳۸۹، در اوج تنگنای مالی شرکت ملی نفت، توسعه میدان گازی کیش به کنسرسیومی به رهبری بانک ملت سپرده شد. بانک ملت متعهد به تأمین چند میلیارد دلار سرمایه شد، اما فقدان تخصص فنی، کندی عملیات و تغییر سیاست‌ها با روی کار آمدن وزیر جدید نفت، سرانجام در دی ۱۳۹۱ به خلع ید کامل این کنسرسیوم انجامید. نتیجه این آزمون ناموفق، سال‌ها تأخیر و توقف مقطعی پروژه بود؛ طرحی که تنها پس از بازگشت به شرکت‌های تخصصی نفت و گاز و حذف بانک‌ها، دوباره روی ریل افتاد و امروز با حفاری چندین چاه و آغاز تولید اولیه، جان گرفته است.

میدان آزادگان، در واقع «کیش در مقیاسی بزرگ‌تر» است؛ هم از نظر حجم سرمایه‌گذاری و هم پیچیدگی فنی و ریسک‌های تحریمی و سیاسی. هر تأخیر جدی، هر تغییر ناگهانی در سیاست نفتی یا هر مشکل فنی، می‌تواند بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری بانک‌ها را به دارایی سمی تازه‌ای در ترازنامه آن‌ها تبدیل کند؛ دارایی‌ای که در نهایت هزینه‌اش از جیب سپرده‌گذار و بودجه عمومی پرداخت می‌شود.